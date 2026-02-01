Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα ντέρμπι ΑΕΚ - Ολυμπιακός και Άρης - Παναθηναϊκός AKTOR

Πλούσιο είναι το μενού των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας. Αναμφίβολα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το ντέρμπι ΑΕΚ - Ολυμπιακός για την Super League, τη στιγμή που έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ματς Λεβαδειακός-Αστέρας AKTOR, Παναθηναϊκός-Κηφισιά και ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός.

Παράλληλα, δράση υπάρχει και στην Greek Basketball League, όπου ο Παναθηναϊκός AKTOR δοκιμάζεται στην Θεσσαλονίκη απέναντι στον Άρη, ενώ το Μαρούσι θα παίξει κόντρα στον Πανιώνιο σε μία «μάχη» παραμονής.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΑΓΩΝΑΣ ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 10:30 Eurosport 1 Αλκαράθ – Τζόκοβιτς Τελικός Australian Open 12:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μερκεζεφέντι - Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League 2025-26 13:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μανρέσα – Μάλαγα ACB Liga Endesa 2025-26 13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρούσι – Πανιώνιος Stoiximan GBL 13:15 Novasports Prime Εξέλσιορ – Άγιαξ Eredivisie 2025/26 13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Τορίνο – Λέτσε Serie A 2025-26 14:30 Novasports 3HD Χέρτα Βερολίνου – Ντάρμσταντ Bundesliga 2 2025/26 15:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης - Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga EA Sports 2025/26 15:30 Novasports 2HD PSV Αϊντχόφεν – Φέγενορντ Eredivisie 2025/26 16:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ Premier League 2025/26 16:00 Novasports Prime Λεβαδειακός - Αστέρας Aktor Stoiximan Super League 2025-26 16:00 Novasports 5HD Άστον Βίλα – Μπρέντφορντ Premier League 2025/26 16:00 Novasports 4HD Νότιγχαμ Φόρεστ - Κρίσταλ Πάλας Premier League 2025/26 16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Χιμπέρνιαν – Ρέιντζερς William Hill Scottish Premiership 2025-26 16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κόμο – Αταλάντα Serie A 2025-26 16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άρης – Παναθηναϊκός AKTOR Stoiximan GBL 16:30 Novasports Start Στουτγκάρδη – Φράιμπουργκ Bundesliga 2025/26 16:30 COSMOTE SPORT 1 HD PreGame Παναθηναϊκός - Κηφισιά 17:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αρμάνι Μιλάνο – Μπρέσια Lega Basket Serie A 2025-26 17:15 Novasports 1HD Μπέτις – Βαλένθια La Liga EA Sports 2025/26 17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Κηφισιά Stoiximan Super League 2025-26 18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Ολυμπιακός Α1 Γυναικών Volley League 18:30 Novasports Premier League Τότεναμ - Μάντσεστερ Σίτι Premier League 2025/26 18:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Χάιντενχαϊμ Bundesliga 2025/26 19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κρεμονέζε – Ίντερ Serie A 2025-26 19:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός Stoiximan Super League 2025-26 19:30 Novasports 1HD Χετάφε – Θέλτα La Liga EA Sports 2025/26 19:30 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Ίτιχαντ - Αλ Ναϊμά Roshn Saudi League 2025-26 19:40 COSMOTE SPORT 1 HD Sportshow Εκπομπή 20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μούρθια – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa 2025-26 20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Βίρτους Μπολόνια – Τρέντο Lega Basket Serie A 2025-26 20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Νασιονάλ Liga Portugal Betclic 2025-26 20:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Κροατία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών 21:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Ολυμπιακός Stoiximan Super League 2025-26 21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Πάρμα – Γιουβέντους Serie A 2025-26 22:00 Novasports 1HD Μπιλμπάο - Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga EA Sports 2025/26 22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Τοντέλα – Μπενφίκα Liga Portugal Betclic 2025-26 22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μπόστον Σέλτικς - Μιλγουόκι Μπακς Μπάσκετ 23:00 COSMOTE SPORT 4 HD Σαν Αντόνιο Σπερς - Ορλάντο Μάτζικ NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια 23:00 COSMOTE SPORT 6 HD World Athletics Indoor Tour Gold 2026 Νέα Υόρκη 23:15 COSMOTE SPORT 1 HD Sportshow Εκπομπή 00:15 Action 24 Μπόκα Τζούνιορς - Νιούελς Ολντ Μπόις Torneo Apertura 2026

