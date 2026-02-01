Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα ντέρμπι ΑΕΚ - Ολυμπιακός και Άρης - Παναθηναϊκός AKTOR
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (01/02).
Πλούσιο είναι το μενού των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας. Αναμφίβολα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το ντέρμπι ΑΕΚ - Ολυμπιακός για την Super League, τη στιγμή που έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ματς Λεβαδειακός-Αστέρας AKTOR, Παναθηναϊκός-Κηφισιά και ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός.
Παράλληλα, δράση υπάρχει και στην Greek Basketball League, όπου ο Παναθηναϊκός AKTOR δοκιμάζεται στην Θεσσαλονίκη απέναντι στον Άρη, ενώ το Μαρούσι θα παίξει κόντρα στον Πανιώνιο σε μία «μάχη» παραμονής.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
10:30
Eurosport 1
Αλκαράθ – Τζόκοβιτς
Τελικός Australian Open
12:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Μερκεζεφέντι - Αναντολού Εφές
Turkish Basketball Super League 2025-26
13:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Μανρέσα – Μάλαγα
ACB Liga Endesa 2025-26
13:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Μαρούσι – Πανιώνιος
Stoiximan GBL
13:15
Novasports Prime
Εξέλσιορ – Άγιαξ
Eredivisie 2025/26
13:30
COSMOTE SPORT 3 HD
Τορίνο – Λέτσε
Serie A 2025-26
14:30
Novasports 3HD
Χέρτα Βερολίνου – Ντάρμσταντ
Bundesliga 2 2025/26
15:00
Novasports 1HD
Ρεάλ Μαδρίτης - Ράγιο Βαγιεκάνο
La Liga EA Sports 2025/26
15:30
Novasports 2HD
PSV Αϊντχόφεν – Φέγενορντ
Eredivisie 2025/26
16:00
Novasports Premier League
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ
Premier League 2025/26
16:00
Novasports Prime
Λεβαδειακός - Αστέρας Aktor
Stoiximan Super League 2025-26
16:00
Novasports 5HD
Άστον Βίλα – Μπρέντφορντ
Premier League 2025/26
16:00
Novasports 4HD
Νότιγχαμ Φόρεστ - Κρίσταλ Πάλας
Premier League 2025/26
16:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Χιμπέρνιαν – Ρέιντζερς
William Hill Scottish Premiership 2025-26
16:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Κόμο – Αταλάντα
Serie A 2025-26
16:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Άρης – Παναθηναϊκός AKTOR
Stoiximan GBL
16:30
Novasports Start
Στουτγκάρδη – Φράιμπουργκ
Bundesliga 2025/26
16:30
COSMOTE SPORT 1 HD
PreGame
Παναθηναϊκός - Κηφισιά
17:00
COSMOTE SPORT 8 HD
Αρμάνι Μιλάνο – Μπρέσια
Lega Basket Serie A 2025-26
17:15
Novasports 1HD
Μπέτις – Βαλένθια
La Liga EA Sports 2025/26
17:30
COSMOTE SPORT 1 HD
Παναθηναϊκός – Κηφισιά
Stoiximan Super League 2025-26
18:15
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Πανιώνιος ΓΣΣ – Ολυμπιακός
Α1 Γυναικών Volley League
18:30
Novasports Premier League
Τότεναμ - Μάντσεστερ Σίτι
Premier League 2025/26
18:30
Novasports 3HD
Ντόρτμουντ – Χάιντενχαϊμ
Bundesliga 2025/26
19:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Κρεμονέζε – Ίντερ
Serie A 2025-26
19:30
Novasports Prime
ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός
Stoiximan Super League 2025-26
19:30
Novasports 1HD
Χετάφε – Θέλτα
La Liga EA Sports 2025/26
19:30
COSMOTE SPORT 5 HD
Αλ Ίτιχαντ - Αλ Ναϊμά
Roshn Saudi League 2025-26
19:40
COSMOTE SPORT 1 HD
Sportshow
Εκπομπή
20:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Μούρθια – Μπαρτσελόνα
ACB Liga Endesa 2025-26
20:00
COSMOTE SPORT 8 HD
Βίρτους Μπολόνια – Τρέντο
Lega Basket Serie A 2025-26
20:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Νασιονάλ
Liga Portugal Betclic 2025-26
20:45
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Ελλάδα – Κροατία
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών
21:00
COSMOTE SPORT 1 HD
ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Stoiximan Super League 2025-26
21:45
COSMOTE SPORT 2 HD
Πάρμα – Γιουβέντους
Serie A 2025-26
22:00
Novasports 1HD
Μπιλμπάο - Ρεάλ Σοσιεδάδ
La Liga EA Sports 2025/26
22:30
COSMOTE SPORT 3 HD
Τοντέλα – Μπενφίκα
Liga Portugal Betclic 2025-26
22:30
COSMOTE SPORT 4 HD
Μπόστον Σέλτικς - Μιλγουόκι Μπακς
Μπάσκετ
23:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Σαν Αντόνιο Σπερς - Ορλάντο Μάτζικ
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια
23:00
COSMOTE SPORT 6 HD
World Athletics Indoor Tour Gold 2026
Νέα Υόρκη
23:15
COSMOTE SPORT 1 HD
Sportshow
Εκπομπή
00:15
Action 24
Μπόκα Τζούνιορς - Νιούελς Ολντ Μπόις
Torneo Apertura 2026