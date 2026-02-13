Ολυμπιακός: Εκπλήξεις από Μεντιλίμπαρ - Η αποστολή κόντρα στον Λεβαδειακό

Χωρίς τους Μεχντί Ταρέμι και Φρανσίσκο Ορτέγκα θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός κόντρα στον Λεβαδειακό.

Newsbomb

Ολυμπιακός: Εκπλήξεις από Μεντιλίμπαρ - Η αποστολή κόντρα στον Λεβαδειακό
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Λεβαδειακό (14/12, 19:30) στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Super League, με τους «ερυθρόλευκους» να γνωστοποιούν την αποστολή των 21 ποδοσφαιριστών που επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Βάσκος τεχνικός άφησε εκτός τους Μέχντι Ταρέμι και Φρανσίσκο Ορτέγκα λόγω του κανονισμού για τους μη κοινωτικούς ξένους, ενώ δεν υπολογίζει και στις υπηρεσίες του τιμωρημένου Ντανιέλ Ποντένσε, ενώ αντίθετα ο Λορέντσο Πιρόλα συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή και θα ακολουθήσει την ομάδα στη Λιβαδειά.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό: Μπιανκόν, Έσε, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Καλογερόπουλος, Μαρτίνς, Πασχαλάκης, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Μπότης, Ελ Κααμπί, Ρέτσος, Σιπιόνι, Κλέιτον, Τζολάκης, Μπρούνο, Γιαζίτζι, Λουίς, Ροντινέι, Πιρόλα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα παρέμβαση Καρυστιανού: Στεκόμαστε δίπλα στον αγώνα των αγροτών συνειδητά

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Στο Σύνταγμα οι αγρότες: Δεκάδες τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας - Live εικόνα

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Ο 18χρονος «μακελάρης» πήγε στο σχολείο για να «αποτελειώσει» όλη την οικογένειά του

16:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα απάντηση από το περιβάλλον Τσίπρα προς Στουρνάρα: Καλύτερος για εκπρόσωπος τύπου της Ομάδας Αλήθειας

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: «Κόλαση» στο κέντρο λόγω των τρακτέρ - Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό

16:31ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Πόσο κόστισε η κινητοποίησή τους στην Αθήνα

16:27LIFESTYLE

Η Jesy Nelson αποκαλύπτει ότι έκανε απόπειρα αυτοκτονίας πριν αποχωρήσει από τις «Little Mix»

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Ένα αξέχαστο ταξίδι: Γιαγιά 88 ετών περίμενε τον εγγονό της να γίνει πιλότος για την πρώτη πτήση της

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Νεκρός 71χρονος έπειτα από τροχαίο στο ύψος του Μύτικα

16:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Στη Λάρισα η επόμενη παρουσίαση της «Ιθάκης» - Το πρόσωπο-έκπληξη που θα μιλήσει

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Ειδύλλιο - σκάνδαλο στο ΝΑΤΟ: Ο 55χρονος Βρετανός απεσταλμένος σε «μη διπλωματικές σχέσεις» με την 29χρονη Ιταλίδα βοηθό του

16:08ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Instant Win: Η νέα εμπειρία διασκέδασης βρίσκεται στα καταστήματα Allwyn – Κέρδη έως 500 ευρώ στη στιγμή σε χιλιάδες τυχερούς

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι Έλληνες φοβούνται την Τρίτη και 13 και ο υπόλοιπος κόσμος την Παρασκευή και 13;

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη

15:51ΥΓΕΙΑ

Θέλετε να προπονηθείτε σαν αθλητής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων; Δείτε τι, πότε και πόσο πρέπει να τρώτε

15:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Top-5 καυγάδων στη Βουλή: Από «Καλπογιάννη» και Ευάγγελο Γιαννόπουλο μέχρι την Κωνσταντοπούλου

15:42ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την κάθοδο των τρακτέρ στο Σύνταγμα - Φωτογραφίες

15:36ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ξέμεινε από προφυλακτικά το Ολυμπιακό Χωριό – Μοιράστηκαν 10.000 σε 3 ημέρες

15:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Σάλος στη Σερβία: «Ληστεία! Οι διαιτητές σκότωσαν τον Αστέρα κι έκριναν το ματς με 8 αποφάσεις»

15:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυστηρή εισήγηση Ανδρουλάκη στην ΚΟΕΣ: «Θα σέβεστε τα όργανα και τα συνέδρια!»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Παγκράτι: Οδηγός πατινιού υπέστη ανακοπή, έπεσε, χτύπησε το κεφάλι του και πέθανε

11:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΑΑΔΕ: Γνωστός επιχειρηματίας αλυσίδας εστίασης ανάμεσα στους συλληφθέντες για τα ψεύτικα ΑΦΜ

12:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Αποθέωση οπαδών του Ερυθρού Αστέρα στον Γιαννακόπουλο: «Τώρα τον καταλαβαίνετε αυτόν τον άνθρωπο;»

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση για την Άνοιξη - Ο ρόλος της La Nina και πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Λίντσεϊ Βον: Κινδυνεύει ακόμη και με ακρωτηριασμό - «Πρώτος στόχος να κρατήσει το πόδι της», μετά το σοκαριστικό ατύχημα

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Γιαγιά μαθητή οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα μετά από φραστικό επεισόδιο σε γυμνάσιο

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρή για το καρναβάλι της Πάτρας: «Είναι μία αηδία»

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη κι αλβανικής καταγωγής ο 26χρονος που κατηγορείται για τον θάνατο του ελεγκτή

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Κλειστό το Σύνταγμα - Ξεκίνησαν τα τρακτέρ από τις Αφίδνες

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναγνωρίστηκε ο «αόρατος» Μπάμπης - Η δραματική ιστορία του άνδρα χωρίς ταυτότητα

09:40LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου: Η επιθυμία να παίξει στο τηλεπαιχνίδι «ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» και η παρέμβαση Αρναούτογλου

15:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Top-5 καυγάδων στη Βουλή: Από «Καλπογιάννη» και Ευάγγελο Γιαννόπουλο μέχρι την Κωνσταντοπούλου

15:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Σάλος στη Σερβία: «Ληστεία! Οι διαιτητές σκότωσαν τον Αστέρα κι έκριναν το ματς με 8 αποφάσεις»

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Τα μηνύματα των Κινέζων «χειριστών» στον Σμήναρχο κατάσκοπο: «Δεν θα απαλλαγείς από εμάς...»

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Απολύμανση των τρακτέρ πριν φτάσουν στη Αθήνα - Ο λόγος που γίνεται

12:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν είσαι Ομηρικός, είσαι Καβαφικός»: Το non paper της Προεδρίας, το τσίπουρο, η μητέρα του Κώστα Τασούλα και η αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα για το κόμμα

15:42ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την κάθοδο των τρακτέρ στο Σύνταγμα - Φωτογραφίες

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

15:36ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ξέμεινε από προφυλακτικά το Ολυμπιακό Χωριό – Μοιράστηκαν 10.000 σε 3 ημέρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ