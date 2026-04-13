Παναθηναϊκός: Επέστρεψαν στις προπονήσεις οι «πράσινοι», θεραπεία ο Κοντούρης

Το προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού, άνοιξε ξανά τις πύλες του. Οι λίγες μέρες ξεκούρασης που είχαν οι ποδοσφαιριστές για το Πάσχα, ολοκληρώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας. Όταν και γυμνάστηκαν για πρώτη φορά ενόψει ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (19/4).

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και τακτική ενώ ολοκλήρωσαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας.

Ειδικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Πάλμερ – Μπράουν, θεραπεία και ατομικό ο Κάτρης και θεραπεία οι Κοντούρης, Τζούριτσιτς, Σισοκό. Απών με άδεια για προσωπικούς λόγους ήταν ο Τουμπά.