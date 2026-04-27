Σάλος με τον Γκρίλις: Τον έπιασαν «λιώμα» να κοιμάται σε καρέκλα μπαρ έπειτα από πάρτι

Σύμφωνα με τους θαμώνες του μαγαζιού που τράβηξαν και τις φωτογραφίες, οι φίλοι του Γκρίλις προσπαθούσαν να τον ξυπνήσουν, όμως οι προσπάθειές τους ήταν μάταιες 

Ο ποδοσφαιριστής της Έβερτον, Τζακ Γκρίλις 

Για τους λάθος λόγους απασχολεί τα αγγλικά media για ακόμη μια φορά ο Τζακ Γκρίλις, καθώς εθεάθη από θαμώνα να κοιμάται σε γνωστό rooftop μπαρ του Μάντσεστερ, κατά την διάρκεια εξόδου με τους φίλους του.

Ο Γκρίλις που αυτή την περίοδο βρίσκεται εκτός δράστης αφού αναρρώνει από χειρουργείο στο γόνατο, είχε φτάσει στο μαγαζί νωρίς το απόγευμα, ωστόσο μια ώρα μετά είχε καταναλώσει αρκετή ποσότητα αλκοόλ, ώστε να τον πάρει ο ύπνος πάνω στην καρέκλα του.

Θαμώνες του μαγαζιού τράβηξαν φωτογραφίες τον Άγγλο ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ Σίτυ, που τη φετινή σεζόν αγωνίζεται ως δανεικός στην Έβερτον, ενώ ανέφεραν πως η παρέα του προσπαθούσε - μάταια- να τον ξυπνήσει.

Ο τραυματισμός του Γκρίλις που τον έχει ήδη κρατήσει εκτός δράσης από τις 18 Ιανουαρίου που ήταν η τελευταία φορά που φόρεσε τη φανέλα των «Ζαχαρωτών», θα τον κρατήσει σίγουρα εκτός δράσης και για το ερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

