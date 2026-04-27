Σάλος με τον Γκρίλις: Τον έπιασαν «λιώμα» να κοιμάται σε καρέκλα μπαρ έπειτα από πάρτι

Για τους λάθος λόγους απασχολεί τα αγγλικά media για ακόμη μια φορά ο Τζακ Γκρίλις, καθώς εθεάθη από θαμώνα να κοιμάται σε γνωστό rooftop μπαρ του Μάντσεστερ, κατά την διάρκεια εξόδου με τους φίλους του.

Ο Γκρίλις που αυτή την περίοδο βρίσκεται εκτός δράστης αφού αναρρώνει από χειρουργείο στο γόνατο, είχε φτάσει στο μαγαζί νωρίς το απόγευμα, ωστόσο μια ώρα μετά είχε καταναλώσει αρκετή ποσότητα αλκοόλ, ώστε να τον πάρει ο ύπνος πάνω στην καρέκλα του.

Θαμώνες του μαγαζιού τράβηξαν φωτογραφίες τον Άγγλο ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ Σίτυ, που τη φετινή σεζόν αγωνίζεται ως δανεικός στην Έβερτον, ενώ ανέφεραν πως η παρέα του προσπαθούσε - μάταια- να τον ξυπνήσει.

? ???: Jack Grealish was spotted completely asleep at a table in a rooftop bar in Manchester, surrounded by glasses and bottles of cocktails after an afternoon of drinks with his friends.



Ο τραυματισμός του Γκρίλις που τον έχει ήδη κρατήσει εκτός δράσης από τις 18 Ιανουαρίου που ήταν η τελευταία φορά που φόρεσε τη φανέλα των «Ζαχαρωτών», θα τον κρατήσει σίγουρα εκτός δράσης και για το ερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.