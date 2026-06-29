Μουντιάλ 2026: Ο υπερυπολογιστής «έβγαλε» το ζευγάρι του τελικού και το φαβορί για την κούπα

Η φάση των «32» για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 βρίσκεται σε εξέλιξη και οι προβλέψεις δίνουν και παίρνουν.

Σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή της βρετανικής εταιρείας αναλύσεων Opta και τις 25.000 προσομοιώσεις του, η Γαλλία έχει 18,7% πιθανότητες να πάρει το τρίτο Παγκόσμιο Κύπελλο στην ιστορία της, περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη ομάδα.

Το ίδιο ισχύει και για το Football Meets Data (με 17% πιθανότητες), όπως αναφέρει το RMC.

Ακριβώς πίσω, η Αργεντινή έχει 16,3% πιθανότητες για την Opta και 16% για το Football Meets Data. Ακολουθεί η Ισπανία (13,5% και 13%), η Αγγλία (9,7% και 12%) και η Βραζιλία (6,5% και 8%).

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο πιο πιθανός τελικός είναι το «ριμέικ» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 με πιθανότητα 8% να συμβεί, μπροστά από Ισπανία-Αργεντινή με 6,5%, Γαλλία-Αγγλία με 5,8%, Αγγλία-Ισπανία με 4,7% και Βραζιλία-Γαλλία στο 4,1%, σύμφωνα με στοιχεία της Football Me Data.

Με τον πολύ προσιτό δρόμο που έχει μπροστά της (το Πράσινο Ακρωτήρι στους «32» και τη νικήτρια του Αυστραλία-Αίγυπτος στους «16»), η Αργεντινή είναι η ομάδα που έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να φτάσει στα προημιτελικά (70,5%), αρκετά μπροστά από τη Γαλλία (58,3%), την Ισπανία (54,4%) και την Αγγλία (53,7%).