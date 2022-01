Στέφανος Τσιτσιπάς: Τα highlights και το… πολλά υποσχόμενο μήνυμα του – «Νιώθω σαν στο σπίτι μου»

Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο Έλληνας τενίστας έκανε ιδανικό ξεκίνημα στο Australian Open κι έγραψε στην κάμερα ένα ιδιαίτερο μήνυμα που αφήνει πολλές υποσχέσεις.

Ο Τσιτσιπάς πήρε μια «καθαρή» νίκη επί του Μίκαελ Ίμερ και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του πρώτου Grand Slam της χρονιάς.

Επόμενος αντίπαλος θα είναι το Νο88 της παγκόσμιας κατάταξης, Σεμπάστιαν Μπάες, ο οποίος επικράτησε 3-2 σετ του Αλμπέρτο Ράμος Βινόγια.

Ο 23χρονος πρωταθλητής, μετά την επικράτηση επί του Ίμερ, άφησε ένα ιδιαίτερο μήνυμα στην κάμερα, όπως συνηθίζεται στα τουρνουά τένις. «Rip it, let's get this bread», έγραψε, κάτι που αποτελεί αμερικανική αργκό και σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει: «Σκίσε το, πάμε να βγάλουμε λεφτά».

Είναι ένα μήνυμα που αφήνει πολλές υποσχέσεις για τη συνέχεια στο major τουρνουά. Ο ίδιος, πάντως, όταν κλήθηκε να σχολιάσει αυτό που έγραψε, ανέφερε στο Eurosport ότι: «Αφήνω σε εσάς να αποφασίσετε τι σημαίνει αυτό».

«Στην Αυστραλία νιώθω ότι παίζω στο σπίτι μου»

Στις δηλώσεις που έκανε μετά τον πρώτο του αγώνα στο Australian Open, ο Τσιτσιπάς, είπε για το ματς: «Με τον Ίμερ είμαστε αντίπαλοι σχεδόν 15 χρόνια, έχουμε κοινή πορεία. Ξεκινήσαμε μαζί από 8 ετών, ξεκινήσαμε μαζί και τώρα είμαι εδώ στην Αυστραλία Πρέπει να μην κάνω πολλά αβίαστα λάθη, στο επαγγελματικό τένις η λεπτομέρεια μετράει. Χρειάζεται συνέπεια».

Σε ερώτηση για την ατμόσφαιρα στο γήπεδο, τόνισε: «Το έχω ξαναπεί και το ξαναλέω, νιώθω ότι παίζω σπίτι μου. Νιώθω ότι είναι ένα Grand Slam στην πατρίδα μου. Έχουμε χτίσει μια πολύ ωραία σχέση με τους ανθρώπους της Μελβούρνης, με τους Αυστραλούς. Είναι πολύ φιλόξενοι».

ΤΑ HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΣΙΤΣΙΠΑ

