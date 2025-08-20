Η White Veil και η COSMOTE TELEKOM ενώνουν τις δυνάμεις τους: Το ΟΑΚΑ Basketball Arena μετονομάζεται σε TELEKOM CENTER Athens για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η White Veil, εταιρεία του Ομίλου Γιαννακόπουλου, και η COSMOTE TELEKOM ανακοινώνουν τη στρατηγική τους συνεργασία, στο πλαίσιο της οποίας το σύνολο του συγκροτήματος του Κλειστού Γηπέδου Μπάσκετ του ΟΑΚΑ, μετονομάζεται σε TELEKOM CENTER Athens μέχρι το 2030.

Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για το ιστορικότερο αθλητικό κέντρο της χώρας, κατά την οποία η δυναμική του αθλητισμού συνδυάζεται πλέον με τη δύναμη της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Η πενταετής συνεργασία εντάσσεται στο ευρύτερο όραμα του κ. Δ.Γιαννακόπουλου, της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΚΤΩΡ και της White Veil, για τη συνολική αναβάθμιση του συγκροτήματος του Κλειστού Γηπέδου Μπάσκετ ΟΑΚΑ, με στόχο τη μετατροπή του σε έναν υπερσύγχρονο κόμβο αθλητισμού, ψυχαγωγίας και ψηφιακών εμπειριών, ανάλογο των μεγαλύτερων αντίστοιχων κέντρων παγκοσμίως.

Το TELEKOM CENTER Athens περιλαμβάνει συγκεκριμένα:

Την αναβαθμισμένη μπασκετική αρένα της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΚΤΩΡ και

Τους περιβάλλοντες χώρους φιλοξενίας πλήθους δρώμενων, αθλητικού, ψυχαγωγικού, εκπαιδευτικού και επαγγελματικού χαρακτήρα,

όπου είναι πλέον διαθέσιμες προς τους επισκέπτες ανανεωμένες υποδομές με έξυπνες τεχνολογίες και προηγμένες τηλεπικοινωνιακές λύσεις.

Το TELEKOM CENTER Athens θα αποτελέσει το νέο, σύγχρονο «σπίτι» της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΚΤΩΡ με αναβαθμισμένες υποδομές και τεχνολογικές καινοτομίες που αποτελούν το μέλλον του αθλητισμού.

Με τη μετονομασία του ΟΑΚΑ Basketball Arena σε TELEKOM CENTER Athens, η White Veil και η COSMOTE TELEKOM στέλνουν ένα σαφές μήνυμα: το μέλλον του αθλητισμού, της ψυχαγωγίας και της τεχνολογίας είναι κοινό και πλέον υλοποιείται με ταχύτητα και συνέπεια. Το νέο αυτό κεφάλαιο αποτελεί την απαρχή μιας ουσιαστικής επένδυσης στην εμπειρία του φιλάθλου, στην περαιτέρω αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων και στη δημιουργία ενός κόμβου διεθνούς επιπέδου και αναγνώρισης στην καρδιά της Αθήνας.