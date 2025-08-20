Παναθηναϊκός AKTOR: Το ΟΑΚΑ… έγινε πλέον TELEKOM CENTER Athens

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού περίμενε εδώ και καιρό τα νέα για την μετονομασία του κλειστού των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και η μεγάλη στιγμή έφτασε.

Το νέο υπερσύγχρονο «σπίτι» του Παναθηναϊκού, της ομάδας των εφτά ευρωπαϊκών, έχει πλέον νέο όνομα, μιας και η COSMOTE TELEKOM με επίσημη ανακοίνωσή της γνωστοποίησε πως το ΟΑΚΑ για τα επόμενα πέντε χρόνια θα λέγεται: TELEKOM CENTER Athens.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της COSMOTE TELEKOM:

«Η COSMOTE TELEKOM χορηγός ονοματοδοσίας στο σύνολο του συγκροτήματος του Κλειστού Γηπέδου Μπάσκετ του ΟΑΚΑ, όπου η έδρα του Παναθηναϊκού.

TELEKOM CENTER Athens θα ονομάζεται πλέον το κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ) και ο περιβάλλων χώρος του, καθώς η COSMOTE TELEKOM, με βάση ανακοίνωση, είναι χορηγός ονοματοδοσίας για 5 χρόνια, έως το 2030.

Ο εμβληματικός αυτός χώρος, όπως αναφέρεται, “εξελίσσεται σε ένα από τα πιο σημαντικά κέντρα αθλητισμού και ψυχαγωγίας στην Ελλάδα. Το TELEKOM CENTER Athens περιλαμβάνει το πλήρως ανακαινισμένο κλειστό γήπεδο μπάσκετ, τις συνδεδεμένες με αυτό προπονητικές εγκαταστάσεις, βοηθητικά κτίρια και όλον τον περιβάλλοντα χώρο, συμπεριλαμβανομένου του Parking Ρ5 όπου πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Το TELEKOM CENTER Athens πρόκειται να αποτελέσει έναν πολυδιάστατο χώρο ψυχαγωγίας για όλους, γονείς, οικογένειες, μαθητές και επισκέπτες κάθε ηλικίας, που θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και θα φιλοξενεί μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις, συναυλίες και φεστιβάλ, συνέδρια, κορυφαία πολιτιστικά γεγονότα, χώρους αναψυχής και εστίασης».

Με αφορμή τη χορηγία ονοματοδοσίας του συγκεκριμένου πολυχώρου στο ΟΑΚΑ, ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Commercial Officer Consumer Segment του Ομίλου ΟΤΕ, δήλωσε: «Η επένδυση στο TELEKOM CENTER Athens αντικατοπτρίζει τη στρατηγική μας δέσμευση να βρισκόμαστε εκεί όπου χτυπά η καρδιά της κοινωνίας: στον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την καινοτομία. Πιστεύουμε βαθιά ότι ο αθλητισμός και ο πολιτισμός έχουν τη δύναμη να ενώνουν τους ανθρώπους, να γεφυρώνουν διαφορές και να δημιουργούν κοινές εμπειρίες. Πιστοί στην υπόσχεσή μας προς τους πελάτες μας να συνδέουμε τον κόσμο τους, χτίζουμε το μέλλον της εμπειρίας, πέρα από τις τηλεπικοινωνίες».

