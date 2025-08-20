Εθνική Ελλάδας: Η ώρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο! – Τζάμπολ στο τουρνουά Ακρόπολις με «Greek Freak»

Η προετοιμασία για το Eurobasket 2025 μπαίνει στην τελική ευθεία για την Εθνική κι ο «Greek Freak» είναι πλέον διαθέσιμος!

Ο Αντετοκούνμπο προπονήθηκε, δείχνοντας ιδιαίτερα ορεξάτος, ενώ έστειλε μήνυμα στον κόσμο να δώσει το «παρών» στο ΟΑΚΑ, το οποίο 20-22 Αυγούστου φιλοξενεί το τουρνουά Ακρόπολις.

Η αυλαία ανοίγει την Τετάρτη (20/08), με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να υποδέχεται τη Λετονία, η οποία να θυμίσουμε ότι θα φιλοξενήσει τον Α’ όμιλο και την τελική φάση του Eurobasket 2025.

Η διοργάνωση αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα της βαλτικής, η οποία ονειρεύεται την κατάκτηση ενός μεταλλίου. Θα εμφανιστεί πάνοπλη στο glass floor του ΟΑΚΑ κι ο Giannis στην επιστροφή του στη δράση μετά από 113 ημέρες θα αντιμετωπίσει έναν άλλον NBAer, τον Κρίσταπς Πορζίνγκις.

Ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει στη διάθεση του 16 παίκτες, καθώς τη Δευτέρα (18/08) «κόπηκε» ο Αντώνης Καραγιαννίδης. Οι παίκτες που συνεχίζουν είναι οι: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντουροβ, Όμηρος Νετζήπογλου και Νάσος Μπαζίνας.

Το Λετονία - Ελλάδα είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Τετάρτης (20/08). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί από το ERTNEWS, όπως κι όλο το τουρνουά.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του τουρνουά Ακρόπολις

Tετάρτη 20 Αυγούστου

20:00 Λετονία - Ελλάδα ERTNEWS

Πέμπτη 21 Αυγούστου

20:00 Ιταλία - Λετονία ERTNEWS

Παρασκευή 22 Αυγούστου

20:00 Ελλάδα - Ιταλία ERTNEWS

