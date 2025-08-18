Εθνική Ελλάδας: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παίξει στο φιλικό με τη Λετονία για το τουρνουά Ακρόπολις

Η ΕΟΚ ενημέρωσε ότι ο «Greek Freak» θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση σε φιλικό στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Eurobasket 2025.

Ο Αντετοκούνμπο αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής στον αγώνα με τη Λετονία, την ερχόμενη Τετάρτη (20/08 στις 20:00), στο πλαίσιο του τουρνουά Ακρόπολις.

Ο «σταρ» των Μπακς, λοιπόν, θα παίξει για πρώτη φορά μετά από 113 ημέρες και θα αντιμετωπίσει έναν άλλον NBAer, τον Κρίσταπς Πορζίνγκις, ο οποίος κι αυτός ονειρεύεται μετάλλιο με την εθνική ομάδα της χώρας του.

Η ενημέρωση της Ομοσπονδίας αναφέρει, χαρακτηριστικά: «Με όλους τους παίκτες διαθέσιμους και με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο έτοιμο για την πρώτη του παρουσία σε φιλικό, την Τετάρτη 20/8 με τη Λετονία, συνεχίστηκε σήμερα η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών εν όψει του τουρνουά AEGEAN Ακρόπολις».

Όπως είναι λογικά όλα τα βλέμματα θα είναι στο ΟΑΚΑ το βράδυ της Τετάρτης (20/08).

Να θυμίσουμε ότι ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει στη διάθεση του, ενόψει των αγώνων στο ΟΑΚΑ, 16 παίκτες, καθώς τη Δευτέρα (18/08) «κόπηκε» ο Αντώνης Καραγιαννίδης. Οι παίκτες που συνεχίζουν είναι οι: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντουροβ, Όμηρος Νετζήπογλου και Νάσος Μπαζίνας.

Το πρόγραμμα του τουρνουά Ακρόπολις

Tετάρτη 20 Αυγούστου

20:00 Λετονία - Ελλάδα ERTNEWS

Πέμπτη 21 Αυγούστου

20:00 Ιταλία - Λετονία ERTNEWS

Παρασκευή 22 Αυγούστου

20:00 Ελλάδα - Ιταλία ERTNEWS

