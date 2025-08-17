Eurobasket: Πολλά προβλήματα για τους Ισπανούς πριν τη διοργάνωση

Η Εθνική Ισπανίας θυμίζει… νοσοκομείο, δέκα μέρες πριν αρχίσει το Eurobasket 2025. Η «φούρια ρόχα» που καλείται να υπερασπιστεί τον τίτλο της, έχει να αντιμετωπίσει πέντε προβλήματα τραυματισμών με την προετοιμασία της να συνεχίζεται.

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο ετοιμάζεται για το τελευταίο του τουρνουά με την Εθνική Ισπανίας, γνωρίζοντας πως τα πράγματα θα είναι υπερβολικά δύσκολα.

Σάντι Αλντάμα, Ντάριο Μπριθουέλα, Αμπέρτο Ντίαθ, έχουν καιρό να προπονηθούν με την ομάδα. Παράλληλα ήρθαν και τα προβλήματα των Αλμπέρτο Αμπάλδε και Μάριο Σεντ-Σουπερί, να κάνουν δυσκολότερα τα πράγματα.

«Η θλίψη μας προέρχεται από τους τραυματισμούς, οι οποίοι δεν φαίνονται εύκολοι. Έχουμε ήδη πολλές απουσίες και νέους παίκτες», είπε χαρακτηριστικά ο Σκαριόλο.

Θυμίζουμε πως η Ισπανία είναι στον ίδιο όμιλο με την Εθνική Ελλάδας, σε αυτόν της Κύπρου.