Εθνική Ελλάδας: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάλεσε τον κόσμο στο ΟΑΚΑ για το τουρνουά Ακρόπολις (βίντεο)
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάλεσε τους φίλους της Εθνικής Ελλάδας να δώσουν το «παρών» στο ΟΑΚΑ για το τουρνουά Ακρόπολις.
Ο «Greek Freak» αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής στον αγώνα με τη Λετονία, την ερχόμενη Τετάρτη (20/08 στις 20:00), στο πλαίσιο του τουρνουά Ακρόπολις.
Ο «σταρ» των Μπακς, λοιπόν, θα παίξει για πρώτη φορά μετά από 113 ημέρες και θα αντιμετωπίσει έναν άλλον NBAer, τον Κρίσταπς Πορζίνγκις, ο οποίος κι αυτός ονειρεύεται μετάλλιο με την εθνική ομάδα της χώρας του.
Ο Γιάννης Aντετοκούνμπο έστειλε μήνυμα στον κόσμο, καλώντας τον να δώσει βροντερό «παρών» στο γήπεδο, στα κρίσιμα τεστ που ακολουθούν ενόψει του Eurobasket 2025. «Γεια σας παιδιά. Γιάννης Αντετοκούνμπο εδώ. Ήρθε η ώρα, σας περιμένουμε όλους αύριο στο γήπεδο», ανέφερε ο «Greek Freak».
Το πρόγραμμα του τουρνουά Ακρόπολις
Tετάρτη 20 Αυγούστου
- 20:00 Λετονία - Ελλάδα ERTNEWS
Πέμπτη 21 Αυγούστου
- 20:00 Ιταλία - Λετονία ERTNEWS
Παρασκευή 22 Αυγούστου
- 20:00 Ελλάδα - Ιταλία ERTNEWS