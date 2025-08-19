ΑΕΚ: Ξεκίνημα στη νέα σεζόν, παρουσία Αγγελόπουλου – Με Μπάρτλεϊ η πρώτη προπόνηση

Μετά τις απαραίτητες ιατρικές κι εργομετρικές εξετάσεις, οι «κιτρινόμαυροι» πάτησαν παρκέ στη SUNEL Arena.

Ο Μάκης Αγγελόπουλος βρέθηκε στην πρώτη προπόνηση της «Ένωσης», όπου έδωσε κανονικά το «παρών» ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, ο οποίος έφτασε την Τρίτη (19/08) στην Ελλάδα. Παρόντες ήταν κι οι Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και Μάρκο Πετσάρσκι.

Αναλυτικά οι παίκτες που βρέθηκαν στην πρεμιέρα της προετοιμασίας ήταν οι Δημήτρης Φλιώνης, Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, Γάιος Σκορδίλης, Νίκος Αρσενόπουλος, Βασίλης Ιωάννου, Φρανκ Μπάρτλεϊ, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Μάρκο Πετσάρσκι, ενώ στην προπόνηση έλαβε μέρος κι ο Νίκος Χουχούμης.

Εντός των επόμενων ημερών αναμένονται στην Αθήνα οι ΡαϊΚουάν Γκρέι, Αντόνις Αρμς, Κρις Σίλβα, και ο εσχάτως πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική Παίδων της Σερβίας, συνεργάτης του κόουτς Σάκοτα, Στέβαν Μίγιοβιτς.

