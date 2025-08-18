Μεταγραφές: Στην Ελλάδα για την ΑΕΚ ο Μάρκο Πετσάρσκι

Ο 25χρονος ψηλός έχει υπογράψει συμβόλαιο δύο ετών με την «Ένωση».

Ο γιος του Πρωταθλητή Ευρώπης με τον Παναθηναϊκό το 1996, Μίροσλαβ Πετσάρσκι, αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν σε Λιετκαμπέλις και Νταρουσάφακα, έχοντας εμπειρία από το Eurocup.

Πλέον, ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα στην καριέρα του, με τους «κιτρινόμαυρους» να αναμένουν να δώσει λύσεις στη φροντ λάιν.

Να θυμίσουμε ότι η προετοιμασία της ΑΕΚ για την ερχόμενη σεζόν ξεκινά την Τρίτη (19/08), ενώ η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ ανακοίνωσε το φιλικό με τη Φενέρμπαχτσε.

Το πλήρες πρόγραμμα των φιλικών αγώνων της ΑΕΚ:

ΑΕΚ – Ν.Ε. Μεγαρίδος | 30 Αυγούστου | SUNEL Arena (κεκλεισμένων των θυρών)

Κρεμόνα – ΑΕΚ | 4 Σεπτεμβρίου | 19:00 | Λιβίνιο (Valtellina Summer League 2025)

Τρέντο – ΑΕΚ | 5 Σεπτεμβρίου | 21:00 | Σόντριο (Valtellina Summer League 2025)

Κλουζ – ΑΕΚ | 8 Σεπτεμβρίου | 19:00 | Sala Sporturilor Traian (Ρουμανία)

Βάλτσεα – ΑΕΚ | 9 Σεπτεμβρίου | 19:00 | Sala Sporturilor Traian (Ρουμανία)

ΑΕΚ – Φενερμπαχτσέ |19:30 | SUNEL Arena

Τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας» (Πανιώνιος, Καρδίτσα, Βαρέζε) | 19-20 Σεπτεμβρίου | Δ.Α.Κ. Γλυφάδας «Μάκης Λιούγκας»

