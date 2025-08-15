Μεταγραφές: Η ΑΕΚ έκανε δικό της και τον Αντόνις Άρμς – Φιλικό με την Πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρ

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι συμφώνησε με τον Αντόνις Αρμς (Adonis Arms, 27 χρ., 1 μ.98).

Ο Αμερικανός φόργουορντ/γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο με τη «Βασίλισσα», έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Αρμς γεννήθηκε στις 26 Ιουνίου 1998 στο Μιλγουόκι των ΗΠΑ.

Ξεκίνησε τη διαδρομή του στο NCAA και αγωνίστηκε σε Mesa Community College (2016-2018), Northwest Nazarene (2018-2019), Winthrop Eagles (2020-2021) και Texas Tech (2021-2022). Μάλιστα, στη θητεία του στο Northwest Nazarene, αναδείχθηκε Great Northwest Athletic Conference Player of the Year με 20,6 πόντους, 5,4 ριμπάουντ και 3,3 ασίστ κατά μέσο όρο.

Σε επίπεδο G-League, αγωνίστηκε σε Grand Rapids Gold (2022-2023) και Memphis Hustle (2023-2024), με μέσο όρο 15,6 πόντους, 6,1 ριμπάουντ και 3,4 ασίστ. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε στην Κίνα για λογαριασμό των Guangdong Southern Tigers, με τους οποίους σε 10 αναμετρήσεις, είχε κατά μ.ό. 10,2 πόντους, 1,6 ριμπάουντ, 1,8 ασίστ και 1,4 κλεψίματα, ενώ το φετινό καλοκαίρι πραγματοποίησε και τέσσερις εμφανίσεις με τους Χιούστον Ρόκετς στη Summer League του NBA, όπου είχε κατά μ.ό. 15,5 πόντους, 4,3 ριμπάουντ, 3,8 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1,3 κοψίματα.

Adonis, καλώς όρισες στη «Βασίλισσα»!