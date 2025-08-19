ΑΕΚ: Τζάμπολ με εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις – Στην Ελλάδα ο Μπάρτλεϊ
Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ έφτασε στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ, η οποία ξεκίνησε την προετοιμασία της για τη νέα αγωνιστική περίοδο σε GBL και BCL.
Μετά τον Μάρκο Πετσάρσκι, την Τρίτη (19/08) ήταν η σειρά του Αμερικανού γκαρντ να έρθει στη χώρα μας για λογαριασμό της «Ένωσης».
Ο Μπάρτλεϊ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο δύο ετών, θα συνεργαστεί και πάλι με τον Ντράγκαν Σάκοτα, ο οποίος τον είχε παίκτη και στην Μπρίντιζι τη σεζόν 2023/24.
Η ΑΕΚ, στο μεταξύ, ξεκίνησε την Τρίτη (19/08) την προετοιμασία της για τη νέα σεζόν, με τους παίκτες να περνούν τις απαραίτητες ιατρικές κι εργομετρικές εξετάσεις.
