Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε την πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στο Ακρόπολις

Ανοίγει η αυλαία του Τουρνουά Ακρόπολις στο ΟΑΚΑ, με την Εθνική Ελλάδας να αντιμετωπίζει την Λετονία. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναμένεται να κάνει την πρώτη του εμφάνιση με την «γαλανόλευκη» και το πρώτο τζάμπολ έχει οριστεί για τις 20:00 με μετάδοση από το ΕΡΤ News.

Παράλληλα, στις 17:00 θα ξεκινήσει η «μάχη» του Πανιωνίου με τον Ηρακλή στο πλαίσιο της Α’ φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας με μετάδοση από το Cosmote Sport 1HD, ενώ από το ίδιο συνδρομητικό θα μεταδοθούν και οι αναμετρήσεις στα play offs του Champions League που ξεκινούν στις 22:00.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (20/08):

ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΑΓΩΝΑΣ ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 15:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Καντσία - Αλ Αχλί Saudi Super Cup 2025 17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πανιώνιος ΓΣΣ - Ηρακλής Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26 20:00 ΕΡΤ News Λετονία – Ελλάδα Τουρνουά Ακρόπολις 21:00 ΕΡΤ3 IAAF Diamond League Λωζάνη 21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Γουίνστον-Σάλεμ (Κυρίως Ταμπλό) 21:00 COSMOTE SPORT 1 HD UEFA Champions League Show 2025-26 Εκπομπή 22:00 MEGA, COSMOTE SPORT 2 HD Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα Ποδόσφαιρο 22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μπόλτον – Ρέντινγκ Sky Bet EFL League One 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπόντο Γκλιμτ - Στουρμ Γκρατς UEFA Champions League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Βασιλεία – Κοπεγχάγη UEFA Champions League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σέλτικ - Καϊράτ Αλμάτι UEFA Champions League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 1 HD UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό Εκπομπή 23:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Γουίνστον-Σάλεμ (Κυρίως Ταμπλό) 00:05 COSMOTE SPORT 1 HD UEFA Champions League Show 2025-26 Εκπομπή 01:00 COSMOTE SPORT 7 HD NBA TV 2024-25 Μπάσκετ 03:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ιντερνασιονάλ – Φλαμένγκο Copa Libertadores 2025 04:00 COSMOTE SPORT 7 HD NBA TV 2024-25 Μπάσκετ

