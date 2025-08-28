Οstapenko vs Townsend: Ένταση ανάμεσα στις παίκτριες μετά τον αγώνα στο US Open - «Δεν με σέβεσαι!»

Μετά το τέλος του αγώνα τένις στο US Open, ένταση επικράτησε ανάμεσα στην Jelena Ostapenko και την Taylor Townsend. Εκτυλίχθηκε φραστικό επεισόδιο εξαιτίας κατηγοριών για έλλειψη σεβασμού.

Η Ostapenko απευθύνθηκε σε έντονο ύφος στην Townsend, η οποία δεν άφησε αναπάντητα τα σχόλιά της, με αποτέλεσμα οι δύο αθλήτριες να ανταλλάξουν έντονες κουβέντες για λίγα δευτερόλεπτα στο φιλέ όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί.

Η Townsend, που επικράτησε με σκορ 7-5, 6-1, ανέφερε στη συνέχεια πως το συμβάν προκλήθηκε από την απογοήτευση της Ostapenko λόγω της ήττας της.

Δείτε το βίντεο: