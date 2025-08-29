Σαμπαλένκα Vs Τζόκοβιτς: Το σερβίς της Λευκορωσίδας που έκανε τον «Νόλε» να... σταυροκοπιέται!

Ένα viral βίντεο δείχνει με απόλυτο τρόπο τι συμβαίνει όταν η Άρινα Σαμπαλένκα και ο Νόβακ Τζόκοβιτς προπονούνται στο ίδιο κορτ.

Και οι δύο έχουν φτάσει στον τρίτο γύρο του US Open και αναμένεται να αντιμετωπίσουν απαιτητικές αναμετρήσεις, καθώς η Σαμπαλένκα θα βρεθεί απέναντι στη Λέιλα Φερνάντες, φιναλίστ του US Open 2021, ενώ ο Τζόκοβιτς θα αντιμετωπίσει τον Κάμερον Νόρι.

Ωστόσο οι δύο αστέρες βρέθηκαν στο προπονητικό κορτ για ένα παιχνίδι. Η Σαμπαλένκα έθεσε ως στόχο της για το σερβίς, του πρώην Νο 1 της ATP. Ο Τζόκοβιτς στάθηκε από την άλλη πλευρά του κορτ με την πλάτη γυρισμένη, τα μάτια κλειστά ενώ έκανε τον... σταυρό του!

Με την δεύτερη προσπάθεια, η Σαμπαλένκα κατάφερε να περάσει το μπαλάκι ανάμεσα από τα πόδια του ανακουφισμένου «Νόλε», ο οποίος με ένα πλατύ χαμόγελο συνεχάρη την Λευκορωσίδα

Δείτε το video: