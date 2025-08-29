Σαμπαλένκα Vs Τζόκοβιτς: Το σερβίς της Λευκορωσίδας που έκανε τον «Νόλε» να... σταυροκοπιέται!
Επίδειξη υψηλής τεχνικής και χιούμορ από τους δυο σούπερ σταρ του τένις
Ένα viral βίντεο δείχνει με απόλυτο τρόπο τι συμβαίνει όταν η Άρινα Σαμπαλένκα και ο Νόβακ Τζόκοβιτς προπονούνται στο ίδιο κορτ.
Και οι δύο έχουν φτάσει στον τρίτο γύρο του US Open και αναμένεται να αντιμετωπίσουν απαιτητικές αναμετρήσεις, καθώς η Σαμπαλένκα θα βρεθεί απέναντι στη Λέιλα Φερνάντες, φιναλίστ του US Open 2021, ενώ ο Τζόκοβιτς θα αντιμετωπίσει τον Κάμερον Νόρι.
Ωστόσο οι δύο αστέρες βρέθηκαν στο προπονητικό κορτ για ένα παιχνίδι. Η Σαμπαλένκα έθεσε ως στόχο της για το σερβίς, του πρώην Νο 1 της ATP. Ο Τζόκοβιτς στάθηκε από την άλλη πλευρά του κορτ με την πλάτη γυρισμένη, τα μάτια κλειστά ενώ έκανε τον... σταυρό του!
Με την δεύτερη προσπάθεια, η Σαμπαλένκα κατάφερε να περάσει το μπαλάκι ανάμεσα από τα πόδια του ανακουφισμένου «Νόλε», ο οποίος με ένα πλατύ χαμόγελο συνεχάρη την Λευκορωσίδα
Δείτε το video: