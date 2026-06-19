Μουντιάλ 2026: Ο Χακίμι παραπέμπεται σε δίκη για την υπόθεση βιασμού

Snapshot Ο Ασράφ Χακίμι παραπέμπεται σε δίκη με την κατηγορία του βιασμού, έπειτα από καταγγελία νεαρής το 2023.

Η δίκη αναμένεται να διεξαχθεί τους επόμενους μήνες, μετά την απόρριψη της προσπάθειας απόρριψης των κατηγοριών τον Μάιο.

Ο Χακίμι αρνείται τους ισχυρισμούς περί βιασμού και υποστηρίζει ότι υπήρξε μόνο φιλί με την καταγγέλλουσα.

Η καταγγέλλουσα επιμένει ότι υπήρξε σεξουαλική επίθεση, με την τελική ετυμηγορία να αναμένεται από το δικαστήριο.

Ο αρχηγός της εθνικής Μαρόκου επισημαίνει ότι περίμενε τη δίκη για να αποδειχθεί η αλήθεια. Snapshot powered by AI

Το Μαρόκο παρουσιάζεται στο εφετινό Μουντιάλ με υψηλές προσδοκίες, έχοντας ως ηγέτη και αρχηγό της εθνικής ομάδας τον Ασράφ Χακίμι. Ο διεθνής δεξιός οπισθοφύλακας της Παρί Σεν Ζερμέν αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα των «Λιονταριών του Άτλαντα», ωστόσο τις τελευταίες ώρες βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας για εξωαγωνιστικούς λόγους, καθώς παραπέμπεται σε δίκη για την υπόθεση βιασμού που εκκρεμεί από το 2023.

Ο Ασράφ Χακίμι παραπέμπεται σε ποινικό δικαστήριο όπου θα καθίσει στο εδώλιο με την κατηγορία του βιασμού. Ο Μαροκινός διεθνής ξεκαθάρισε πως περίμενε τη συγκεκριμένη δίκη από την πρώτη ημέρα, ώστε να αποδειχθεί η αλήθεια.

Η υπόθεση αφορά καταγγελία του 2023 από 24άχρονη γυναίκα, η οποία κατηγορεί τον ποδοσφαιριστή για βιασμό στο σπίτι του στο Παρίσι. Την Παρασκευή (19/06), γνωστοποιήθηκε ότι παραπέμπεται σε δίκη, η οποία αναμένεται να διεξαχθεί τους προσεχείς μήνες.

Η παραπομπή επιβεβαιώθηκε από το ανακριτικό τμήμα του εφετείου των Βερσαλλιών, μετά την αποτυχία του παίκτη και των νομικών εκπροσώπων του να πετύχουν την απόρριψη των κατηγοριών τον περασμένο Μάιο.

«Η Δικαιοσύνη με κοίταξε στα μάτια και μου είπε “Αν δεν ήσουν διάσημος, δεν θα είχε υπάρξει ποτέ δίκη”. Προσωπικά, επέλεξα να σιωπήσω για χρόνια. Πίστευα ότι η αξιοπρέπεια, η υπομονή και η εμπιστοσύνη στο δικαστικό σύστημα θα επέτρεπαν να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις.

Σήμερα, μία ιστορία που δεν είναι δική μου, λέγεται εις βάρος της οικογένειάς μου, της ζωής μου και πάνω απ’ όλα, της αλήθειας. Μερικές φορές νιώθω ότι έχω γίνει εύκολος στόχος. Περίμενα αυτήν τη δίκη από την πρώτη μέρα και τώρα την αναμένω με ανυπομονησία· επιτέλους, θα μπορέσω να μιλήσω», έγραψε ο αρχηγός της εθνικής Μαρόκου στα κοινωνικά δίκτυα.

La justice m’a regardé dans les yeux et m’a dit : « Si vous n’étiez pas connu, il n’y aurait jamais eu d’affaire. »



J’ai choisi de me taire pendant des années. J’ai pensé que rester digne, être patient et faire confiance à la justice permettrait que les bonnes décisions soient… — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) June 19, 2026

Σύμφωνα με την πλευρά του Χακίμι, υπήρξε μόνο φιλί μεταξύ εκείνου και της νεαρής γυναίκας, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί βιασμού. Από την άλλη πλευρά, η καταγγέλλουσα επιμένει ότι υπήρξε σεξουαλική επίθεση. Η τελική ετυμηγορία θα κριθεί από το δικαστήριο.