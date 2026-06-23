Μουντιάλ 2026: Ποιες χώρες έχουν προκριθεί, ποιες αποχαιρέτησαν και τι ισχύει με την τρίτη θέση

Το παζλ των «32» του εφετινού Μουντιάλ αρχίζει να παίρνει μορφή, αλλά λείπουν ακόμη αρκετά κομμάτια. Μετά τη δεύτερη αγωνιστική, υπάρχουν ομάδες που πανηγυρίζουν για την πρόκριση, οι πρώτοι αποκλεισμοί είναι γεγονός και η τελευταία στροφή των ομίλων υπόσχεται… θρίλερ μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Μετά και τα τελευταία αποτελέσματα, έξι ομάδες έχουν εξασφαλίσει παρουσία στα νοκ–άουτ, ενώ, τέσσερις χώρες έχουν ήδη αποκλειστεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Το Μεξικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, η Αργεντινή, η Γαλλία και η Νορβηγία έχουν ήδη «τσεκάρει» το εισιτήριο για τη φάση των «32», ενώ, η Αϊτή, η Τουρκία, η Τυνησία και η Ιορδανία ετοιμάζουν τις βαλίτσες της επιστροφής.

Όσον αφορά την κατάταξη των τρίτων, από την οποία οι 8 καλύτερες από τις 12 ομάδες θα συνεχίσουν στη διοργάνωση, όλα δείχνουν πως οι τρεις βαθμοί αρκούν για την πρόκριση, ακόμη και με αρνητική διαφορά τερμάτων (–1). Η εικόνα μπορεί να αλλάξει όσο ολοκληρώνονται οι αγώνες των ομίλων, ωστόσο, μοιάζει πολύ πιθανό ότι μία ομάδα με τρεις βαθμούς και μηδενική ή θετική διαφορά τερμάτων θα εξασφαλίσει θέση στη φάση των «32».