Μουντιάλ 2026: Ο Ζερεμί Ντοκού έγινε πατέρας και επέστρεψε στην αποστολή του Βελγίου

Στην αποστολή της εθνικής Βελγίου εντάχθηκε και πάλι ο Ζερεμί Ντοκού, μερικές μέρες μετά το ταξίδι στην Αγγλία για τη γέννηση του πρώτου του παιδιού, μία απόφαση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον ποδοσφαιρικό κόσμο.

Ο 24άχρονος πλάγιος μεσοεπιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι απουσίασε από την αναμέτρηση του Βελγίου με αντίπαλο το Ιράν για το Μουντιάλ, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό της συντρόφου του κατά τη γέννηση του γιου τους.

Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού στο Λονδίνο, επέστρεψε στη βάση της εθνικής ομάδας στο Σιάτλ και ενσωματώθηκε ξανά στην προετοιμασία για τον αγώνα κόντρα στη Νέα Ζηλανδία.

Η απόφαση του Ντοκού να δώσει προτεραιότητα στην οικογένειά του βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας όταν η Γαλλίδα δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, Φρανς Πιερόν, αμφισβήτησε δημόσια τη σημασία της παρουσίας ενός πατέρα στον τοκετό, προκαλώντας «κύμα» αντιδράσεων στα γαλλικά Μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα.

?? HONTEUX.



Une présentatrice de @lequipedegreg a manqué de respect à Jérémy Doku, qui va partir assister à l’accouchement de sa femme dans les prochains jours.



Elle a complètement craqué. pic.twitter.com/h8NhcYq0Tz — Blue Moon (@FRBlueMoon) June 19, 2026

Οι ισχυρισμοί της Πιερόν επικρίθηκαν έντονα από φιλάθλους, δημοσιογράφους και ανθρώπους του ποδοσφαίρου, με τη γαλλική αθλητική εφημερίδα Equipe να προχωρά σε δημόσια συγγνώμη και να την απομακρύνει προσωρινά από τον τηλεοπτικό «αέρα» έως το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Ο Ντοκού είχε ξεκαθαρίσει πριν αποχωρήσει από την αποστολή ότι «κανείς δεν θέλει να χάσει τη γέννηση του πρώτου του παιδιού», ενώ, τη στάση του υποστήριξαν ανοιχτά τόσο ο Άγγλος διεθνής, Όλι Γουότκινς, όσο και η Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών (PFA), η οποία τόνισε ότι οι ποδοσφαιριστές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται δίπλα στις οικογένειές τους σε τόσο σημαντικές στιγμές.