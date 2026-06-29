Μουντιάλ: 91 ετών και ακόμη στην πρώτη γραμμή – Ο δημοσιογράφος που έχει ζήσει 18 Παγκόσμια Κύπελλα

Snapshot Ο Ενρίκε Μακάγια Μάρκες, 91 ετών, έχει καλύψει 18 Παγκόσμια Κύπελλα και θεωρείται ζωντανό αρχείο της ιστορίας του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα Αργεντινή – Ιορδανία, ο Μακάγια Μάρκες ρώτησε ευθέως για τη συμμετοχή του Λιονέλ Μέσι στην ενδεκάδα.

Ο προπονητής της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι, απάντησε για πρώτη φορά δημόσια και ανοιχτά για την ενδεκάδα, αποκαλύπτοντας ότι ο Μέσι θα ξεκινήσει από τον πάγκο.

Η αποκάλυψη αυτή έγινε ως ένδειξη σεβασμού προς τον Μακάγια Μάρκες, τον οποίο ο Σκαλόνι παρακολουθούσε από τα νεανικά του χρόνια.

Η κίνηση του Σκαλόνι προκάλεσε χειροκρότημα από τους δημοσιογράφους στην αίθουσα Τύπου. Snapshot powered by AI

Υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταγράφουν απλώς την ιστορία· γίνονται κομμάτι της. Ο Ενρίκε Μακάγια Μάρκες είναι ένας από εκείνους. Για σχεδόν επτά δεκαετίες βρίσκεται στην «πρώτη γραμμή» του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, έχοντας ζήσει από κοντά τις μεγαλύτερες στιγμές του αθλήματος, από την εποχή του Πελέ μέχρι τον θρίαμβο του Μέσι.

Στα 91 του χρόνια, με 18 Μουντιάλ στο ενεργητικό του, ο Αργεντινός δημοσιογράφος αποτελεί ζωντανό αρχείο μίας ολόκληρης εποχής.

Ο βετεράνος ρεπόρτερ βρέθηκε στο επίκεντρο της πλέον συγκινητικής στιγμής της συνέντευξης Τύπου ενόψει της αναμέτρησης της εθνικής Αργεντινής με την Ιορδανία στο AT&T Stadium του Ντάλας.

Οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι προσπαθούσαν να αποσπάσουν πληροφορίες για την ενδεκάδα των πρωταθλητών κόσμου, όμως, ο Λιονέλ Σκαλόνι διατηρούσε, όπως συνηθίζει, «κλειστά» τα χαρτιά του, ιδιαίτερα όσον αφορά τη συμμετοχή του Λιονέλ Μέσι απέναντι στην Ιορδανία.

Όλα άλλαξαν όταν ο Μακάγια Μάρκες, με τη χαρακτηριστική του καθαρότητα και κομψότητα στον λόγο, μπήκε κατευθείαν στην ουσία και ρώτησε αν ο «αστέρας» από το Ροσάριο θα βρίσκεται στο αρχικό σχήμα, αλλά και πώς θα διαμορφωθεί η αγωνιστική εικόνα της ομάδας. Γνωρίζοντας την απροθυμία του τεχνικού επιτελείου να αποκαλύψει λεπτομέρειες, ο δημοσιογράφος προσέθεσε χαμογελώντας πως ο προπονητής «ήταν ελεύθερος να μην απαντήσει».

Η αντίδραση του ομοσπονδιακού τεχνικού, ωστόσο, εξέπληξε τους πάντες και ουσιαστικά «έσπασε» το πρωτόκολλο της FIFA.

Αντί να αποφύγει την ερώτηση, όπως κάνει συνήθως όταν καλείται να μιλήσει για την ενδεκάδα, ο Σκαλόνι κοίταξε τον έμπειρο δημοσιογράφο στα μάτια και απάντησε με εμφανή σεβασμό και θαυμασμό. Ο προπονητής από το Πουχάτο αναγνώρισε τη βαθιά επιρροή που είχε ο Μακάγια Μάρκες στη ζωή του, λέγοντας πως όταν ζούσε και αγωνιζόταν στην Αργεντινή, «δεν σταματούσα να τον παρακολουθώ» στην τηλεόραση.

Στη συνέχεια, αποφάσισε να του προσφέρει ένα προνόμιο που δεν είχε παραχωρήσει ποτέ άλλοτε στη θητεία του, στον πάγκο της «αλμπισελέστε».

«Ο Λέο θα ξεκινήσει από τον πάγκο. Αλλά σου απαντάω επειδή είσαι εσύ· διαφορετικά ίσως να απέφευγα την ερώτηση», αποκάλυψε ο Σκαλόνι, προκαλώντας έκπληξη στην αίθουσα Τύπου.

Ο Μακάγια Μάρκες, πιστός στο λιτό και επαγγελματικό ύφος του, απάντησε μόνο: «Αυτό μού αρκεί». Ο Σκαλόνι κράτησε κρυφά τα υπόλοιπα ονόματα μέχρι την ημέρα του αγώνα, όμως, η κίνηση να του αποκαλύψει την παρουσία του Μέσι στον πάγκο ως ένδειξη προσωπικού σεβασμού προκάλεσε άμεσο χειροκρότημα από τους παρευρισκόμενους δημοσιογράφους.

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Για να κατανοήσει κανείς τον σεβασμό που απολαμβάνει ο Σκαλόνι και ολόκληρη η διεθνής ποδοσφαιρική κοινότητα προς το πρόσωπο του Μακάγια Μάρκες, αρκεί να ανατρέξει στην τεράστια καριέρα του. Στα 91 του χρόνια, ο Αργεντινός δημοσιογράφος καλύπτει το 18ο συνεχόμενο Μουντιάλ, ένα απόλυτο ρεκόρ που δύσκολα θα καταρριφθεί στην ιστορία της αθλητικής δημοσιογραφίας.

Η διαδρομή του ξεκίνησε στη Σουηδία το 1958, όταν ήταν μόλις 23 ετών και ταξίδεψε για περισσότερες από 30 ώρες με αεροπλάνο, προκειμένου να καλύψει την εμφάνιση ενός νεαρού τότε Πελέ.

Από εκείνη τη διοργάνωση στη Σκανδιναβία, ο Μακάγια Μάρκες δεν έχασε ούτε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο· έζησε από κοντά τον θρίαμβο του Ντιέγκο Μαραντόνα στο Μεξικό το 1986, την ανάδειξη του μύθου του Γιόχαν Κρόιφ το 1974 και την ιστορική κατάκτηση του Μέσι στο Κατάρ το 2022.

Οι τηλεοπτικές του εμφανίσεις στην Αργεντινή, ιδιαίτερα μέσα από την εμβληματική εκπομπή Fútbol de Primera, τον καθιέρωσαν ως μία από τις σημαντικότερες φωνές του νοτιοαμερικανικού ποδοσφαίρου.

Παρά την ηλικία του, ο έμπειρος δημοσιογράφος συνεχίζει να αναλύει το παιχνίδι με αξιοθαύμαστη διορατικότητα και δεν διστάζει να εκφράζει τις απόψεις του για την εξέλιξη του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

Σε πρόσφατες τοποθετήσεις του άσκησε κριτική στη χρήση της τεχνολογίας στη διαιτησία, υποστηρίζοντας ότι «Το VAR είναι πολύ μπερδεμένο. Υπάρχουν δέκα πέναλτι σε κάθε αγώνα που δεν καταλογίζονται», προκαλώντας συζήτηση για την απώλεια της αμεσότητας στο σύγχρονο παιχνίδι.

Όσον αφορά τις πιθανότητες της Αργεντινής να υπερασπιστεί τον τίτλο της, ο αναλυτής εμφανίστηκε αισιόδοξος, αλλά πιστός στη γνωστή του μετριοπάθεια. Θεωρεί πως η ομάδα του Σκαλόνι είναι από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, ωστόσο προειδοποίησε: «Θα δούμε πώς θα παίξουν. Δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να κερδίσεις».