Ο Άρης είχε κάποτε παραλίες και ακτές «τύπου διακοπών» παρόμοιες με τη Γη

European Space Agency via AP

Ο «Κόκκινος πλανήτης» περιβάλλεται από μυστήριο και μοιάζει σαν το «χαμένο» δισκοπότηρο για την επιστημονική κοινότητα.

Τώρα νέα δεδομένα έρχονται στο φως, τα οποία δείχνουν ότι ίσως κάποτε να φιλοξενούσε ένα ζεστό, ωκεάνιο περιβάλλον.

Τα στοιχεία δείχνουν θαμμένες αποθέσεις «παραλίας», διαμορφωμένες από κύματα για μεγάλο χρονικό διάστημα - υπογραμμίζοντας την πιθανότητα μεγάλων σωμάτων υγρού νερού στο μακρινό παρελθόν του πλανήτη.

Τα ευρήματα προέρχονται από το κινεζικό ρόβερ Zhurong, το οποίο προσγειώθηκε στο Utopia Planitia τον Μάιο του 2021 και λειτούργησε για περίπου ένα χρόνο.

Χρησιμοποιώντας ραντάρ διείσδυσης εδάφους (GPR), το ρόβερ ερεύνησε έως και 80 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του κόκκινου πλανήτη.

Καθόλη τη διάρκεια της διαδρομής των 1,9 χιλιομέτρων, το ραντάρ του Zhurong ανίχνευσε παχιά, κεκλιμένα στρώματα συμβατά με υλικό που εναποτέθηκε κατά μήκος μιας παραλίας - όπου τα κύματα μεταφέρουν ιζήματα στην ανηφόρα σε σχετικά ομοιόμορφη γωνία. «Οι δομές δεν μοιάζουν με αμμόλοφους. Δεν μοιάζουν με κρατήρα πρόσκρουσης. Δεν μοιάζουν με ροές λάβας. Τότε αρχίσαμε να σκεφτόμαστε τους ωκεανούς», δήλωσε ο Michael Manga, καθηγητής της γης και της πλανητικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, Berkeley.

«Ο προσανατολισμός αυτών των χαρακτηριστικών είναι παράλληλος με αυτόν που θα ήταν η παλιά ακτογραμμή. Έχουν τόσο τον σωστό προσανατολισμό όσο και τη σωστή κλίση για να υποστηρίξουν την ιδέα ότι υπήρχε ένας ωκεανός για μεγάλο χρονικό διάστημα για να συσσωρεύσει την παραλία που μοιάζει με άμμο».

Οι παραλίες του Άρη ήταν παρόμοιες με τη Γη

Αυτές οι πολυεπίπεδες αποθέσεις, που περιγράφονται σε ένα έγγραφο που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences, ταιριάζουν στο σενάριο της κυματογενούς συσσώρευσης άμμου.

Στη Γη, παρόμοια παχιά ιζήματα στην παραλία σχηματίζονται εδώ και εκατομμύρια χρόνια, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο Αρειανός ωκεανός - αν υπήρχε - πρέπει να παρέμεινε για αρκετό καιρό.

Επιπλέον, το ραντάρ δείχνει ότι αυτά τα στρώματα αποτελούνται από σωματίδια μεγέθους άμμου και όχι από λεπτή σκόνη ή πιο χονδροειδή θραύσματα βράχων, γεγονός που υποστηρίζει επίσης την ερμηνεία τους ως αρχαίες αποθέσεις στην παραλία και όχι ως αμμόλοφους που εκτοξεύονται από τον άνεμο.

Ενώ μέρος αυτού του νερού πιθανότατα διέφυγε στο διάστημα για δισεκατομμύρια χρόνια, το υπόλοιπο μπορεί να παραμείνει παγωμένο κάτω από την επιφάνεια του Άρη ή κλειδωμένο σε ορυκτούς σχηματισμούς.

Η διαμάχη για την ακτογραμμή

Για δεκαετίες, οι πλανητικοί επιστήμονες έχουν συζητήσει αν ένας τεράστιος ωκεανός κάποτε καταλάμβανε τις βόρειες πεδιάδες του Άρη. Εικόνες από τα σκάφη Viking της NASA στη δεκαετία του 1970 έδειξαν κάτι που έμοιαζε με ακτογραμμή που τυλίγεται γύρω από μεγάλο μέρος του βόρειου ημισφαιρίου.

Ωστόσο, η προτεινόμενη ακτογραμμή φαινόταν μακριά από το επίπεδο, μεταβάλλοντας το υψόμετρο έως και 10 χιλιόμετρα - κάτι που δεν ταιριάζει με τις σχετικά επίπεδες ακτές που βρέθηκαν στη Γη.

Μια προτεινόμενη λύση είναι ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα αναδιαμόρφωσε τον άξονα περιστροφής και την τοπογραφία του Άρη πολύ καιρό μετά το σχηματισμό ενός ωκεανού.

Η μελέτη δείχνει ότι η ηφαιστειακή περιοχή της Θαρσίδος - που φιλοξενεί τα μεγαλύτερα ηφαίστεια του ηλιακού συστήματος - άλλαξε την περιστροφή του πλανήτη ενώ σχηματιζόταν, με αποτέλεσμα στρεβλωμένα επίπεδα υψομέτρου. Αυτές οι δυναμικές διαδικασίες μπορεί να έχουν παραμορφώσει οποιαδήποτε ακτογραμμή ενός επιπέδου.

Μυστήριο του νερού στον Άρη

Η ανακάλυψη του Zhurong ευθυγραμμίζεται με άλλες ενδείξεις για νερό του παρελθόντος στον Άρη.

Το ρόβερ Curiosity της NASA βρήκε ιζηματογενείς «κυματισμούς κυμάτων» στον κρατήρα Gale, υποδηλώνοντας μια αρχαία λίμνη χωρίς πάγο, ενώ το ρόβερ Perseverance αποκάλυψε ένα απολιθωμένο δέλτα ποταμού στον κρατήρα Jezero. Ωστόσο, αυτά τα ευρήματα έδειξαν λίμνες, όχι θάλασσες.

Τα δεδομένα του Zhurong, αντίθετα, προσφέρουν ένα όραμα για ένα πολύ πιο εκτεταμένο σώμα νερού - έναν πραγματικό ωκεανό ή θάλασσα.

Αν και το Zhurong δεν είναι πλέον ενεργό, τα αποτελέσματα της μονοετούς αποστολής του προσθέτουν συναρπαστικά νέα στοιχεία στην ιδέα ότι ο Άρης ήταν κάποτε το σπίτι ενός σημαντικού ωκεανού - με παραλίες που σχηματίζονται από κύματα.

Οι μελλοντικές αποστολές που εξερευνούν αυτές τις θαμμένες αποθέσεις της ακτογραμμής μπορεί να ρίξουν ακόμη περισσότερο φως στο πώς ο Άρης μεταπήδησε από έναν πλανήτη με μακρόβια σώματα νερού στον άνυδρο κόσμο που γνωρίζουμε σήμερα.

