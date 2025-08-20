Ανακαλύφθηκε νέα σελήνη να περιστρέφεται γύρω από τον παγωμένο γίγαντα Ουρανό

Εικόνα του Ουρανού που τραβήχτηκε από το διαστημικό σκάφος Voyager 2 το 1986. Φωτογραφία: NASA

Σύμφωνα με τη NASA, ένας νέος μικροσκοπικός δορυφόρος έχει εντοπιστεί να περιστρέφεται γύρω από τον πλανήτη Ουρανό.

Ο δορυφόρος, ο οποίος εντοπίστηκε από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb, δεν έχει ακόμη όνομα και έχει ονομαστεί S/2025 U1.

Εντοπίστηκε για πρώτη φορά στις 2 Φεβρουαρίου από το διαστημικό τηλεσκόπιο, έχει διάμετρο περίπου 10 χιλιόμετρα και εντάσσεται στους 28 άλλους γνωστούς δορυφόρους που περιστρέφονται γύρω από τον παγωμένο γίγαντα.

Η Maryame El Moutamid, από το Southwest Research Institute στο Κολοράντο και επικεφαλής ερευνήτρια του προγράμματος μελέτης των δακτυλίων και των δορυφόρων του Ουρανού, πιστεύει ότι το μικρό του μέγεθος είναι πιθανώς ο λόγος για τον οποίο δεν ήταν ορατός από τα τηλεσκόπια μέχρι τώρα.

«Είναι ένα μικρό φεγγάρι, αλλά μια σημαντική ανακάλυψη, κάτι που δεν είδε ούτε το διαστημικό σκάφος Voyager 2 της NASA κατά την πτήση του πριν από σχεδόν 40 χρόνια», είπε.

«Κανένας άλλος πλανήτης δεν έχει τόσα πολλά μικρά εσωτερικά φεγγάρια όσο ο Ουρανός», δήλωσε ο Μάθιου Τισκαρένο του Ινστιτούτου SETI στο Μάουντεν Βιού της Καλιφόρνια, μέλος της ερευνητικής ομάδας.

Ο κ. Τισκαρένο δήλωσε ότι οι «πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις» μεταξύ των φεγγαριών του Ουρανού και των αχνών δακτυλίων του υποδηλώνουν ότι η εξελικτική ιστορία του πλανήτη μπορεί να ήταν χαοτική.

Με πληροφορίες από Skynews

