To James Webb ίσως εντόπισε την πρώτη μαύρη τρύπα του Σύμπαντος

Μία εντυπωσιακή ανακάλυψη που δημοσίευσε στην επιθεώρηση «Astrophysical Journal Letters» έκανε ερευνητική ομάδα που αναφέρει ότι εντόπισαν την αρχαιότερη μαύρη τρύπα που έχει βρεθεί ποτέ η ηλικία της οποίας ξεπερνά τα 13 δισεκατομμύρια χρόνια πριν.

Η μαύρη τρύπα και ο γαλαξίας στον οποίο ανήκει έλαβαν την κοινή κωδική ονομασία CAPERS-LRD-z9. Σύμφωνα με τους ερευνητές υπήρχαν μόλις 500 εκατομμύρια χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, το μυστηριώδες φαινόμενο από το οποίο προέκυψε το Σύμπαν πριν από 13,8 δισ. έτη.

Τα χαρακτηριστικά του γαλαξία και της μαύρης τρύπας μπορεί να βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν πώς ήταν το Σύμπαν κατά την πρώιμη εκείνη εποχή. Η συμβολή του James Webb σε αυτή την προσπάθεια είναι κομβική αφού εντοπίζει συνεχώς αρχέγονους γαλαξίες έχοντας ήδη φέρει επανάσταση στη κοσμολογία υποχρεώνοντας τους επιστήμονες να ξαναγράφουν την ιστορία και εξέλιξη του Σύμπαντος.

«Όταν αναζητάς μαύρες τρύπες, αυτό είναι περίπου το πιο μακριά που μπορείς πρακτικά να φτάσεις. Πραγματικά δοκιμάζουμε τα όρια της τρέχουσας τεχνολογίας» δήλωσε ο Άντονι Τέιλορ αστρονόμος στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν.

Οι κόκκινες κουκκίδες

Το CAPERS-LRD-z9 είναι ένας τύπος γαλαξία που ονομάζεται «Μικρή Κόκκινη Κουκκίδα» και ονομάζονται έτσι επειδή είναι μικροί (για γαλαξίες) και φαίνονται να εκπέμπουν ερυθρό φως, όπως ανιχνεύεται από τα πανίσχυρα υπέρυθρα όργανα του James Webb.

Αυτές οι Μικρές Κόκκινες Κoυκκίδες λάμπουν έντονα, γεγονός που ίσως υποδηλώνει ότι περιέχουν πολλά άστρα όμως σχηματίστηκαν πολύ νωρίς στο Σύμπαν όταν σύμφωνα με την επικρατούσα κοσμολογική θεωρία δεν υπήρχαν ακόμα πολλά άστρα.

«Η ανακάλυψη αυτών των Μικρών Κόκκινων Κηλίδων αποτέλεσε μεγάλη έκπληξη στα πρώτα δεδομένα του James Webb επειδή δεν έμοιαζαν με κανέναν από τους γαλαξίες που είχαμε δει με το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble. Τώρα προσπαθούμε να καταλάβουμε τι είναι και πώς δημιουργήθηκαν» εξηγεί ο Στίβεν Φίνκελστέιν επίσης αστρονόμος στο Πανεπιστήμιο του Τέξας.

Οι ερευνητές εξέτασαν τον γαλαξία CAPERS-LRD-z9 με και βρήκαν ένα ξεχωριστό μοτίβο στα μήκη κύματος του φωτός το οποίο προκαλείται όταν αέριο υψηλής ταχύτητας πέφτει μέσα σε μια μαύρη τρύπα.

Αν και υπάρχουν μερικά πιο μακρινά αντικείμενα που μπορεί να είναι μαύρες τρύπες, το μοτίβο αυτό κάνει το CAPERS-LRD-z9 την παλαιότερη επιβεβαιωμένη μαύρη τρύπα που έχει βρεθεί έως σήμερα. Επίσης, υποδεικνύει ότι κι άλλες Μικρές Κόκκινες Κηλίδες μπορεί να κρύβουν μαύρες τρύπες στο κέντρο τους.

Η μαύρη τρύπα στο κέντρο του CAPERS-LRD-z9 είναι τεράστια έχει μάζα περίπου 38 εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από αυτή του Ήλιου, είναι δηλαδή 10 φορές μεγαλύτερη από τη μαύρη τρύπα στο κέντρο του δικού μας γαλαξία, τον Τοξότη Α*

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η μάζα της ισοδυναμεί με περίπου το 5% της συνολικής μάζας των άστρων του γαλαξία, ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από αυτό που παρατηρούμε στους σύγχρονους γαλαξίες.

«Αυτό ενισχύει την αυξανόμενη ένδειξη ότι οι πρώιμες μαύρες τρύπες μεγάλωσαν πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι νομίζαμε ή ξεκίνησαν από μάζες πολύ μεγαλύτερες από αυτές που προβλέπουν τα μοντέλα μας» λέει ο Φινκελστέιν.

