Η Google μετατρέπει 2 δισεκατομμύρια smartphones σε παγκόσμιο σύστημα προειδοποίησης σεισμών

Τα συστήματα συναγερμού για σεισμούς συμπληρώνονται τώρα σε όλο τον κόσμο με δεδομένα επιταχυνσιόμετρου της Google σε smartphones και smartwatches, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης.

Το σύστημα έχει αυξήσει τον αριθμό των ατόμων σε ζώνες σεισμικού κινδύνου που μπορούν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις κατά 1.000%, με το 2024 να βλέπει πάνω από 2 δισεκατομμύρια συσκευές να λαμβάνουν μία.

Το σύστημα που ονομάζεται Android Earthquakes Alert system (AEA), χρησιμοποιεί δεδομένα από συσκευές που λειτουργούν με Android για να καταγράφει το αμυδρό σήμα των κυμάτων P, μια σεισμική δόνηση που προηγείται των πιο καταστροφικών κυμάτων S.

Χρησιμοποιώντας το δίκτυο των συσκευών σαν ένα γιγαντιαίο σφουγγάρι, είναι ένα είδος ανίχνευσης μέσω crowdsourcing και επιτρέπει στο δίκτυο της AEA να προβλέψει πού μπορεί να χτυπήσουν οι σεισμοί και πόσο ισχυροί θα γίνουν με βάση την πληθώρα των δεδομένων.

Μέχρι στιγμής, η AEA έχει στείλει ειδοποιήσεις για 11.000 σεισμούς σε 98 χώρες, με το 85% των χρηστών συσκευών Google να αναφέρουν ότι έχουν λάβει ειδοποίηση.

"Οι σεισμοί αποτελούν συνεχή απειλή για τις κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Ενώ έχουμε γίνει καλοί στο να γνωρίζουμε πού είναι πιθανό να χτυπήσουν, εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε καταστροφικές συνέπειες όταν το κάνουν", έγραψαν εκπρόσωποι της Google σε μια δήλωση.

"Τι θα γινόταν αν μπορούσαμε να δώσουμε στους ανθρώπους μερικά πολύτιμα δευτερόλεπτα προειδοποίησης πριν αρχίσει η δόνηση; Αυτά τα δευτερόλεπτα μπορεί να είναι αρκετός χρόνος για να κατέβουν από μια σκάλα, να απομακρυνθούν από επικίνδυνα αντικείμενα και να καλυφθούν".

Χώρες όπως η Κίνα, η Νότια Κορέα και το Μεξικό διαθέτουν εξελιγμένα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, αλλά αρκετές μπορεί να μην είναι σε θέση να αποκτήσουν τον σεισμογραφικό εξοπλισμό και τους επιστήμονες που απαιτούνται για τη στελέχωση ενός σταθμού ανίχνευσης 24/7/365.

Η ΑΕΑ, αν και υποτυπώδης συγκριτικά, προσφέρει ένα δυνητικά σωτήριο ενδιάμεσο μέτρο. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια των σεισμών του 2023 στη Συρία και την Τουρκία, η ΑΑΕ υποτίμησε σημαντικά το μέγεθος του συμβάντος.

Η εκτίμηση του σωστού μεγέθους μπορεί να επιτρέψει σε ένα σύστημα προειδοποίησης να κρίνει πόσο μακριά θα φτάσει ένας σεισμός και ποιος πρέπει να ειδοποιηθεί.

Δεν είναι η πρώτη περίπτωση που η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα της για καλό σκοπό. Εκδίδει επίσης προειδοποιήσεις για πλημμύρες από το έργο Flood Hub. Κατά την περίοδο των μουσώνων του 2023 στην Ινδία, στάλθηκαν πάνω από 25 εκατομμύρια ειδοποιήσεις για πλημμύρες στην Ινδία και το Μπαγκλαντές.