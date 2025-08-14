Καπέλο στον Άρη; Η NASA δημοσίευσε φωτογραφία-μυστήριο από το Perseverance!

Μια εικόνα που πυροδότησε τη φαντασία των χρηστών του διαδικτύου κατέγραψε πρόσφατα το ρόβερ Perseverance της NASA στον Άρη, απαθανατίζοντας έναν ασυνήθιστο βραχώδη σχηματισμό που μοιάζει με καπέλο. Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 5 Αυγούστου, καθώς το ρόβερ συνέχιζε την αποστολή του στον Κόκκινο Πλανήτη και επιλέχθηκε από τη NASA ως «φωτογραφία της εβδομάδας».

Ο παράξενος βράχος, με το ιδιαίτερο σχήμα του, έχει ήδη συγκεντρώσει δεκάδες ερμηνείες. Κάποιοι παρατηρητές τον παρομοίασαν με μεσαιωνικό κράνος, ενώ άλλοι είδαν σε αυτή την εικόνα ένα καπέλο μάγισσας ή ακόμα από ταινία επιστημονικής φαντασίας.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr