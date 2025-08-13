Το «Μάτι του Σάουρον» στο διάστημα – Εντυπωσιακή ανακάλυψη για τον μπλάζαρ PKS 1424+240

Τον Αύγουστο του 2025, το επιστημονικό περιοδικό Astronomy & Astrophysics δημοσίευσε μια έρευνα-σταθμό για την αστρονομία, ρίχνοντας φως σε ένα από τα πιο παράξενα και εντυπωσιακά φαινόμενα που έχουν εντοπιστεί ποτέ

Δημήτρης Δρίζος

Το «Μάτι του Σάουρον» στο διάστημα – Εντυπωσιακή ανακάλυψη για τον μπλάζαρ PKS 1424+240
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια νέα μελέτη αποκαλύπτει πρωτοφανείς λεπτομέρειες για έναν από τους πιο μυστηριώδεις κοσμικούς πίδακες, φέρνοντας τους επιστήμονες πιο κοντά στην κατανόηση των υπερμαζικών μαύρων τρυπών.

Τον Αύγουστο του 2025, το επιστημονικό περιοδικό Astronomy & Astrophysics δημοσίευσε μια έρευνα-σταθμό για την αστρονομία, ρίχνοντας φως σε ένα από τα πιο παράξενα και εντυπωσιακά φαινόμενα που έχουν εντοπιστεί ποτέ: τον πίδακα του μπλάζαρ PKS 1424+240. Το αντικείμενο αυτό, μία από τις λαμπρότερες πηγές ακτίνων γάμμα και νετρονίων υψηλής ενέργειας, αποτέλεσε για χρόνια αίνιγμα για τους επιστήμονες. Η μελέτη αποκάλυψε εικόνες που θυμίζουν το μυθικό «Μάτι του Σάουρον», ένα σχεδόν τρομακτικό θέαμα από τα βάθη του σύμπαντος.

Το ρεπορτάζ του Phys.org για την ανακάλυψη αναδεικνύει το πώς τα νέα δεδομένα αναμένεται να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα φαινόμενα που συνδέονται με υπερμαζικές μαύρες τρύπες, πίδακες πλάσματος και σωματίδια υψηλής ενέργειας.

Μια εικόνα που κόβει την ανάσα

Η καταγραφή του πίδακα πραγματοποιήθηκε με το Very Long Baseline Array (VLBA), το οποίο ενώνει ραδιοτηλεσκόπια από όλο τον κόσμο σε ένα εικονικό «υπερ-τηλεσκόπιο» με πρωτοφανή ανάλυση. Το PKS 1424+240 βρίσκεται δισεκατομμύρια έτη φωτός μακριά και είναι ήδη γνωστό στους επιστήμονες ως ο φωτεινότερος μπλάζαρ που εκπέμπει νετρίνα. Ωστόσο, η αργή εμφάνιση του πίδακα στα ραδιοκύματα προκάλεσε έκπληξη, καθώς ανατρέπει την αναμενόμενη σχέση ανάμεσα στην ταχύτητα κίνησης και στη φωτεινότητα.

Ο επικεφαλής ερευνητής Γιούρι Κοβάλεφ, από το Ινστιτούτο Ραδιοαστρονομίας Μαξ Πλανκ και υπεύθυνος του προγράμματος MuSES, χαρακτήρισε την εικόνα «απολύτως εκπληκτική». Ο πίδακας, ευθυγραμμισμένος σχεδόν τέλεια με τη Γη, αποκάλυψε ένα σχεδόν τέλειο τοροειδές μαγνητικό πεδίο. «Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο», είπε, τονίζοντας ότι αυτή η σπάνια γεωμετρία επέτρεψε στην ομάδα να δει βαθιά στην «καρδιά» του πίδακα.

image-42.jpg

Το παράδοξο των αργοκίνητων πίδακων

Το μεγαλύτερο μυστήριο του PKS 1424+240 ήταν η φαινομενικά χαμηλή ταχύτητα του πίδακα. Συνήθως, οι πιο ισχυρές εκπομπές ακτίνων γάμμα και νετρονίων συνδέονται με πίδακες που κινούνται σχεδόν με την ταχύτητα του φωτός. Στην περίπτωση αυτή, η εικόνα έδειχνε το αντίθετο.

Σύμφωνα με τον συν-συγγραφέα της μελέτης, Jack Livingston, η τέλεια ευθυγράμμιση του πίδακα με την οπτική γραμμή της Γης προκαλεί μια «σχετικιστική ενίσχυση» της φωτεινότητας έως και 30 φορές, δημιουργώντας παράλληλα ένα οπτικό φαινόμενο που τον κάνει να φαίνεται πιο αργός απ’ ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Η ειδική θεωρία της σχετικότητας προσφέρει την εξήγηση: η κίνηση του πίδακα προς τον παρατηρητή ενισχύει την εκπομπή φωτός, αλλά αλλοιώνει την αντίληψη της ταχύτητας.

Μαγνητικά πεδία και κοσμικοί επιταχυντές

Ένα ακόμη κομβικό εύρημα ήταν η λεπτομερής χαρτογράφηση του μαγνητικού πεδίου γύρω από τον πίδακα. Χάρη στην ανάλυση πολωμένων ραδιοσημάτων, οι ερευνητές εντόπισαν μια ελικοειδή ή τοροειδή διαμόρφωση. Η δομή αυτή φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτάχυνση σωματιδίων σε ακραίες ενέργειες, καθιστώντας τον πίδακα έναν από τους πιο ισχυρούς «επιταχυντές» του σύμπαντος.

Όπως δήλωσε ο Κοβάλεφ, το εύρημα επιβεβαιώνει ότι οι ενεργοί γαλαξιακοί πυρήνες με υπερμαζικές μαύρες τρύπες δεν επιταχύνουν μόνο ηλεκτρόνια αλλά και πρωτόνια, εξηγώντας την προέλευση νετρονίων υψηλής ενέργειας που ανιχνεύονται στη Γη.

Η μακρόχρονη προσπάθεια του προγράμματος MOJAVE

Η παρατήρηση του PKS 1424+240 αποτελεί καμπή για το πρόγραμμα MOJAVE (Monitoring of Jets in Active Galactic Nuclei with VLBA Experiments), μια διεθνή πρωτοβουλία που εδώ και δεκαετίες παρακολουθεί πίδακες σε ενεργούς γαλαξίες.

Ο Anton Zensus, διευθυντής του Ινστιτούτου Ραδιοαστρονομίας Max Planck και συνιδρυτής του προγράμματος, υπενθύμισε ότι όταν ξεκίνησε η προσπάθεια, η ιδέα να συνδεθούν απευθείας πίδακες μαύρων τρυπών με κοσμικά νετρίνα ακουγόταν σαν επιστημονική φαντασία. «Σήμερα, οι παρατηρήσεις μας το κάνουν πραγματικότητα», τόνισε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της έρευνας για την κατανόηση των πιο ενεργητικών και ακραίων φαινομένων του σύμπαντος.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:27ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεδιάσκεψη για την Ουκρανία - Τραμπ: Είχαμε εξαιρετική συζήτηση 10 λεπτών με τους Ευρωπαίους - Βανς: «Θα φέρουμε πίσω την ειρήνη στην Ευρώπη»

19:21ΚΟΣΜΟΣ

Η απίστευτη στιγμή που ένα δελφίνι πλησιάζει οικογένεια μέσα στο νερό και ζητά χάδια - Δείτε βίντεο

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 80χρονος στα δικαστήρια από την πρώην γυναίκα του - Επιτέθηκε στον γιο της και την απείλησε - Είχαν χωρίσει εδώ και 32 χρόνια

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Θα μπορούσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν να συλληφθεί στην Αλάσκα; Οι 125 χώρες στις οποίες καταζητείται

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Άλμα φρίκης στις Άλπεις: Ριπή ανέμου σκότωσε αλεξιπτωτίστρια πλαγιάς - Την έριξε σε γκρεμό 500 μέτρων

19:14ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σε αεροπορική βάση της Αλάσκας η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: SOS από τον πρόεδρο του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας μετά την καύση λιπασμάτων στη ΒΙΠΕ

19:07ΕΛΛΑΔΑ

Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τρία έτη σε περιοχές που επλήγησαν από φωτιές

19:06ΚΟΣΜΟΣ

Χάος σε πτήση της Ryanair μετά από καβγά - Όλα ξεκίνησαν από... κλάμα μωρού

19:01ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πλήθος πιστών από τις ΗΠΑ ως την… Ινδία συρρέει στην Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο

19:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Μητσοτάκη στην τηλεδιάσκεψη ΗΠΑ, Ευρώπης, Ουκρανίας: Πρώτη προτεραιότητα η κατάπαυση του πυρός

18:57LIFESTYLE

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης πήγε στη Νέα Ζηλανδία και εντυπωσιασμένος γράφει: Χειροκροτώ την ομορφιά της!

18:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: Αποκαλυπτικές εικόνες από την καταστροφική πορεία της πυρκαγιάς καταγράφει drone - Δείτε βίντεο

18:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαχτάρ – Παναθηναϊκός: Με σοβαρές απουσίες οι Ουκρανοί

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Αναζητά ύποπτο όχημα η Αστυνομία - Ενδείξεις για εμπρησμό στα Συχαινά

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: Πάνω από 150 καμένοι στύλοι ηλεκτροδότησης στο νησί

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Πρέβεζα: Νέα εντολή εκκένωσης από το 112

18:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το «Μάτι του Σάουρον» στο διάστημα – Εντυπωσιακή ανακάλυψη για τον μπλάζαρ PKS 1424+240

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανός ερευνητής χάθηκε στην Ανταρκτική πριν από 66 χρόνια - Τα λείψανά του βρέθηκαν σε παγετώνα

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Πάτρα: Εκκενώνεται το Κωνσταντοπούλειο Γηροκομείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aποκαλύψεις για τον αστυνομικό του TikTok: Σοκάρουν νέοι διάλογοι - «Εγώ... πίνω»

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Θα μπορούσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν να συλληφθεί στην Αλάσκα; Οι 125 χώρες στις οποίες καταζητείται

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Βρώμικο» μυστήριο σε πολυτελές ξενοδοχείο - Κολυμπούσε και αφόδευε στην πισίνα - Αναγκάστηκαν να καλέσουν τις αρχές

18:21ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Απόγνωση από τα πύρινα μέτωπα – Η φωτιά απειλεί την Πάτρα, δύσκολες ώρες στη Φιλιππιάδα, καίγονται σπίτια στη Χίο - Εκκενώνεται το Καραμανδάνειο

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Η φωτιά απειλεί την πόλη της Πάτρας: Σπίτια στις φλόγες, συμφορά αν περάσει η φωτιά στον ΧΥΤΑ

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Ιός chikungunya: Τρομάζει η «νέα κινεζική πανδημία» με 10.000 κρούσματα - Θέμα χρόνου η Ευρώπη

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Το 86% των Ελλήνων χωρίζει με τον ίδιο τρόπο – Τι αποκαλύπτει η επιστήμη

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Αναζητά ύποπτο όχημα η Αστυνομία - Ενδείξεις για εμπρησμό στα Συχαινά

18:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Εκκενώνεται το «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων

18:57LIFESTYLE

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης πήγε στη Νέα Ζηλανδία και εντυπωσιασμένος γράφει: Χειροκροτώ την ομορφιά της!

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Η ηχηρή πτώση μιας Πρώτης Κυρίας - Από τη Van Cleef και τη Chanel σε ένα κελί απομόνωσης 6,6 τ.μ.

17:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε εξασθενούν οι άνεμοι σύμφωνα με τον Κολυδά - Εφιαλτικό το επόμενο 48ώρο

19:21ΚΟΣΜΟΣ

Η απίστευτη στιγμή που ένα δελφίνι πλησιάζει οικογένεια μέσα στο νερό και ζητά χάδια - Δείτε βίντεο

18:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» το Φθινόπωρο - Τι «βλέπουν» ECMWF, JMA, NCEP και άλλα 5 προγνωστικά κέντρα

12:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική τελευταία συνάντηση: Πώς πέθανε η 33χρονη σχεδιάστρια του Μανχάταν στο πολυτελές γιοτ του μεγιστάνα 

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Κουνέλια «Φρανκενστάιν»: Φυτρώνουν κέρατα και πλοκάμια στο κεφάλι τους - «Μην τα αγγίζετε»

17:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι τράπεζες προειδοποιούν: Μεγάλος κίνδυνος αν πληρώνετε με την κάρτα σας με αυτόν τον τρόπο

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: Γροθιά στο στομάχι η φωτογραφία με εξαντλημένους πυροσβέστες ξαπλωμένους στη μέση του δρόμου

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Συχαινά Αχαΐας - Πατέρας Γερβάσιος: «Σώθηκε από θαύμα το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ