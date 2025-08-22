Ηνωμένο Βασίλειο: Εκατοντάδες θέσεις εργασίες στο TikTok χάνονται λόγω τεχνητής νοημοσύνης

Συνδικάτα ισχυρίζονται ότι οι διαχειριστές περιεχομένου αντικαθίστανται από «αναποτελεσματικά» συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο εκατομμύρια Βρετανούς χρήστες του TikTok

Newsbomb

Ηνωμένο Βασίλειο: Εκατοντάδες θέσεις εργασίες στο TikTok χάνονται λόγω τεχνητής νοημοσύνης
Unsplash
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το TikTok θέτει σε κίνδυνο εκατοντάδες θέσεις εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς η εφαρμογή διαμοιρασμού βίντεο στρέφεται προς την τεχνητή νοημοσύνη για την αξιολόγηση προβληματικού περιεχομένου.

Η εφαρμογή διαμοιρασμού βίντεο ανακοίνωσε ότι πραγματοποιείται μια παγκόσμια αναδιάρθρωση, πράγμα που σημαίνει ότι «συγκεντρώνει τις δραστηριότητές της σε λιγότερες τοποθεσίες». Οι απολύσεις θα επηρεάσουν όσους εργάζονται στα τμήματα ασφάλειας, τα οποία επικεντρώνονται στον έλεγχο του περιεχομένου, όπως αναφέρει το Sky News.

Εκατοντάδες πολίτες αντέδρασαν με οργή στην κίνηση αυτή, καθώς ισχυρίζονται ότι «αυτό θα θέσει σε κίνδυνο εκατομμύρια Βρετανούς χρήστες του TikTok».

Στοιχεία της εφαρμογής, που έλαβε το Sky News, δείχνουν ότι πάνω από το 85% των βίντεο που αφαιρούνται για παραβίαση των κανονισμών του TikTok, επισημαίνονται πλέον από αυτοματοποιημένα εργαλεία. Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι το 99% του προβληματικού περιεχομένου αφαιρείται προληπτικά πριν αναφερθεί από τους χρήστες.

Υψηλόβαθμα στελέχη υποστηρίζουν επίσης ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του αριθμού των ενοχλητικών περιεχομένων στα οποία εκτίθενται οι ομάδες ελέγχου, με τον αριθμό των γραφικών βίντεο που βλέπουν οι υπάλληλοι να έχει μειωθεί κατά 60%.

Σε δήλωσή του, το Συνδικάτο Εργαζομένων Επικοινωνιών της Βρετανίας, προειδοποίησε: «Παράλληλα με τις ανησυχίες που κυμαίνονται από το άγχος στο χώρο εργασίας έως την έλλειψη σαφήνειας σε θέματα όπως οι μισθοί και η πολιτική παρουσίας στο γραφείο, οι εργαζόμενοι έχουν επίσης εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την ποιότητα της τεχνητής νοημοσύνης στη διαχειριστική εποπτεία περιεχομένου, πιστεύοντας ότι τέτοιες "εναλλακτικές λύσεις" της ανθρώπινης εργασίας είναι πολύ ευάλωτες και αναποτελεσματικές για τη διατήρηση της ασφάλειας των χρηστών του TikTok».

Σύμφωνα με τα προτεινόμενα σχέδια της εφαρμογής, οι επηρεαζόμενοι εργαζόμενοι θα δουν τις θέσεις τους να ανακατανέμονται αλλού στην Ευρώπη ή να αναλαμβάνονται από τρίτους παρόχους, με μικρότερο αριθμό θέσεων να παραμένουν στην Βρετανία.

Το TikTok -αυτήν την στιγμή- διαθέτει περισσότερους από 2.500 εργαζομένους στο Ηνωμένο Βασίλειο και πρόκειται να ανοίξει ένα νέο γραφείο στο κέντρο του Λονδίνου το επόμενο έτος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Λάρισα - Καίει κοντά σε εργατικές κατοικίες

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Στη Ρωσία εκπαιδεύουν 8χρονους μαθητές σε πολεμικές ασκήσεις και ρίψεις χειροβομβίδων - «Ενθουσιασμένα» δηλώνουν τα παιδιά

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Ανηλικότητα μεταναστών: Με ακτινογραφία στον αριστερό καρπό θα προσδιορίζεται η οστική ηλικία

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ήχησαν σειρήνες στο Κίεβο λίγη ώρα μετά την συνάντηση Ρούτε-Ζελένσκι

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Ρέθυμνο: Οκτώ τραυματίες, οι τρεις βαριά - Ένας 21χρονος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

17:35ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: «Πεθαίνουν από την πείνα» - Την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας ζητά η Χαμάς

17:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπουργείο Εργασίας: Ιστορικό χαμηλό στο ποσοστό μισθωτών που υπερεργάστηκαν το 2024

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στα Λαγυνά

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Μαίνεται η φωτιά στη Βάλια Κάλντα στα Γρεβενά - Καίει πλέον εκτός εθνικού δρυμού

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Jean Pormanove: Αυτή είναι η αιτία θανάτου του Γάλλου streamer – Τι αποκαλύπτει η ιατροδικαστική έκθεση

17:16ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα βόλεϊ: Το μεγαθήριο της Βραζιλίας «λύγισε» την Εθνική γυναικών

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Ελλάδα και 24 ΥΠΕΞ καταδικάζουν την έγκριση επέκτασης ισραηλινών εποικισμών στη Δυτική Όχθη - Υπέγραψαν κοινή δήλωση

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας - Επιχειρούν εναέρια μέσα - Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

17:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η δραματική έκκληση του «Kids Save Lives» με αφορμή τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου: «Βάλτε παντού απινιδωτές»

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η σπαρακτική ανάρτηση του αδελφού της, Κώστα - «Μακάρι να γιορτάζαμε μαζί σήμερα τα γενέθλιά μου»

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Δεν προβλέπεται συνάντηση» ανάμεσα σε Πούτιν και Ζελένσκι

16:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ηνωμένο Βασίλειο: Το TikTok στρέφεται ακόμη περισσότερο στο AI και εκατοντάδες εργαζόμενοι στο δημοφιλές Μέσο θα απολυθούν

16:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Sin City» ολόκληρες περιοχές της Δυτικής Αττικής: 869 συλλήψεις σε ειδικές εφόδους της ΕΛ.ΑΣ., νέα επιχείρηση στην Αγία Σωτήρα Αχαρνών

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Νέα επίθεση των Χούθι με drone – Συναγερμός στα σύνορα με Γάζα και Αίγυπτο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

16:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι» - Σε σοκ τα παιδιά του θύματος της άγριας δολοφονίας στον Βόλο, σεσημασμένος ο δράστης

06:49ΕΛΛΑΔΑ

Φως μετά από 16 χρόνια στην εξαφάνιση του 11χρονου Άλεξ – Οι νέες μαρτυρίες

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Στη Ρωσία εκπαιδεύουν 8χρονους μαθητές σε πολεμικές ασκήσεις και ρίψεις χειροβομβίδων - «Ενθουσιασμένα» δηλώνουν τα παιδιά

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η σοκαριστική στιγμή δημόσιας εκτέλεσης δια απαγχονισμού μπροστά σε ενθουσιασμένο πλήθος - Τον κρέμασαν από γερανό

14:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Αυτός είναι ο δολοφόνος της 36χρονης - Τη μαχαίρωσε μπροστά στα παιδιά τους

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η σπαρακτική ανάρτηση του αδελφού της, Κώστα - «Μακάρι να γιορτάζαμε μαζί σήμερα τα γενέθλιά μου»

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Τι συμβαίνει στην Τζιά φέτος το καλοκαίρι με την γαστρεντερίτιδα; Οι καταγγελίες και η απάντηση του Δήμου

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας - Επιχειρούν εναέρια μέσα - Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

16:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Sin City» ολόκληρες περιοχές της Δυτικής Αττικής: 869 συλλήψεις σε ειδικές εφόδους της ΕΛ.ΑΣ., νέα επιχείρηση στην Αγία Σωτήρα Αχαρνών

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Το μυστηριώδες κρανίο 286.000 ετών που εντοπίστηκε στην Ελλάδα και δεν ανήκει σε ανθρώπινο είδος

13:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Ποια ήταν η 36χρονη που δολοφόνησε ο σύζυγός της μπροστά στα παιδιά τους

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός της Μίνας Βαλυράκη και του Σάββα Σαββόπουλου στη Λένα Σαμαρά

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Ρέθυμνο: Οκτώ τραυματίες, οι τρεις βαριά - Ένας 21χρονος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

15:09WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του τρίγωνου των Βερμούδων - Γιατί εξαφανίζονταν τα πλοία

13:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία στην Ευρώπη σε λίγες ημέρες - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

15:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Παλαιστίνιος κακοποίησε σεξουαλικά 14χρονη με νοητική στέρηση έξω από παρεκκλήσι - Προθεσμία να απολογηθεί

16:04ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ρόδο η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, για μυστικές καλοκαιρινές διακοπές

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Ανηλικότητα μεταναστών: Με ακτινογραφία στον αριστερό καρπό θα προσδιορίζεται η οστική ηλικία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ