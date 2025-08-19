Μελέτη: Η παρακολούθηση TikTok και Reels είναι πιο επιβλαβής από την κατανάλωση αλκοόλ

Τα σύντομα βίντεο στο TikTok και το Instagram Reels μπορεί να είναι πιο επικίνδυνα για τον εγκέφαλο από το αλκοόλ, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό NeuroImage με επικεφαλής τον καθηγητή Qiang Wang του Πανεπιστημίου Tianjin Normal.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι συνεχείς χρήστες Reels και TikTok βιώνουν αλλαγές στη λειτουργία του εγκεφάλου παρόμοιες με εκείνες που παρατηρούνται στον εθισμό στο αλκοόλ ή στα παιχνίδια. Η παρακολούθηση σύντομων βίντεο ενεργοποιεί το σύστημα ντοπαμίνης - τα νευρωνικά κυκλώματα που είναι υπεύθυνα για την ευχαρίστηση και το κίνητρο.

«Κάθε σάρωμα και αυτόματη αναπαραγωγή πυροδοτεί μια ταχεία απελευθέρωση ντοπαμίνης, η οποία εκπαιδεύει τον εγκέφαλο να χρειάζεται συνεχώς γρήγορη διέγερση», σημειώνουν οι ερευνητές.

Με την πάροδο του χρόνου, αυτό οδηγεί σε απευαισθητοποίηση του συστήματος ανταμοιβής: συνηθισμένες δραστηριότητες όπως η ανάγνωση ενός βιβλίου, η κοινωνικοποίηση ή ακόμα και η κατανάλωση φαγητού αρχίζουν να φαίνονται βαρετές. Επιπλέον, η υπερφόρτωση ντοπαμίνης επηρεάζει τον προμετωπιαίο φλοιό, αποδυναμώνοντας τη συγκέντρωση, τον έλεγχο των παρορμήσεων και την ικανότητα ρύθμισης των συναισθημάτων.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν επίσης ότι η παρακολούθηση βίντεο τη νύχτα διαταράσσει τους κιρκαδικούς ρυθμούς και την παραγωγή μελατονίνης, γεγονός που επηρεάζει τον ύπνο και τη μνήμη. Αυτό μπορεί να κάνει ένα άτομο πιο νωθρό και λιγότερο συγκεντρωμένο κατά τη διάρκεια της ημέρας.

