Μελέτη: Εκατομμύρια άνθρωποι μπορεί να ζουν με αδιάγνωστο αυτισμό - Η διαφορά για τις γυναίκες

Πολλά κορίτσια με αυτισμό αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις ετών στη διάγνωση, συχνά λαμβάνουν μόνο μία στην ενήλικη ζωή.

Μια νέα μελέτη της Epic Research, η οποία περιελάμβανε δεδομένα από περισσότερες από 338.000 ασθενείς από το 2015 έως το 2024, διαπίστωσε ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ των φύλων.

Η μέση ηλικία διάγνωσης για τα αγόρια μειώθηκε από 7 σε 5 έτη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ενώ για τα κορίτσια παρέμεινε περίπου στα 8 έτη. Το 2024, το 44% των αγοριών διαγνώστηκαν πριν από την ηλικία των 5 ετών, σε σύγκριση με μόνο το 34% των κοριτσιών.

Περισσότερο από το ένα τέταρτο των γυναικών μαθαίνουν για τη διάγνωση μετά την ηλικία των 19 ετών. Για τους άνδρες, το ποσοστό αυτό είναι 12%.

Πού οφείλεται το κενό

Οι ειδικοί λένε ότι το κενό συνδέεται με το παραδοσιακό «ανδρικό» μοντέλο διάγνωσης: η θορυβώδης και αισθητή συμπεριφορά των αγοριών προσελκύει την προσοχή των γιατρών, ενώ τα ήσυχα κορίτσια με λιγότερο έντονα συμπτώματα συχνά περνούν απαρατήρητα. Η έγκαιρη διάγνωση όχι μόνο βοηθά στην κατανόηση της κατάστασης ενός παιδιού, αλλά παρέχει και πρόσβαση σε υποστήριξη, πόρους και εξειδικευμένα προγράμματα.

Οι επιστήμονες συνεχίζουν να μελετούν τα συμπεριφορικά χαρακτηριστικά των ατόμων με αυτισμό, με σκοπό τη δημιουργία εξατομικευμένων προγραμμάτων θεραπείας και υποστήριξης, προσαρμοσμένων στις μοναδικές ανάγκες κάθε παιδιού.

