Νέα μελέτη: Το «χάσμα οργασμού» για τις γυναίκες δεν βελτιώνεται με την ηλικία

Μία νέα μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι γυναίκες έχουν λιγότερους οργασμούς από τους άνδρες κατά τη διάρκεια της ερωτικής επαφής.

Αυτό που προκύπτει είναι ότι οι γυναίκες τείνουν να έχουν λιγότερους οργασμούς από τους άνδρες, ανεξαρτήτως ηλικίας ή εμπειρίας, με το «χάσμα οργασμού» όπως αποκαλείται να παραμένει και να μην βελτιώνεται με την πάροδο των χρόνων.

Στην έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Sexual Medicine, συμμετείχαν περισσότεροι από 24.000 ανύπαντροι Αμερικανοί ηλικίας 18 έως 100 ετών, καθώς ένα κομμάτι της εστίαζε στο αν τα ποσοστά οργασμού διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία.

Η έρευνα, διαπίστωσε ότι σε όλες τις ηλικίες, οι άνδρες ανέφεραν υψηλότερα ποσοστά οργασμού κατά τη διάρκεια του σεξ - από 70 έως 85% - σε σύγκριση με 46 έως 58% για τις γυναίκες.

Η Amanda Gesselman, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Kinsey και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, αιτιολογόντως το κίνητρο της μελέτης, υποστήριξε πως ήθελε να βρει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το χάσμα στον οργασμό μειώνεται καθώς οι γυναίκες αναπτύσσουν αυτοπεποίθηση και μαθαίνουν τι τους αρέσει.

Ωστόσο, όπως παραδέχθηκε, «δεν είδαμε πραγματικά στοιχεία για το κλείσιμο του χάσματος οργασμού συνολικά». Πλέον ελπίζει ότι μελλοντικές μελέτες θα διερευνήσουν περαιτέρω τη σχέση ηλικίας και οργασμού.

Περιορισμοί

Δώδεκα ειδικοί σε θέματα σεξ και οικειότητας, οι οποίοι μίλησαν για την έρευνα, σημείωσαν πως υπήρχαν περιορισμοί, και πως χρειάζονταν πιο στοχευμένες και αποκαλυπτικές ερωτήσεις.

Την ίδια στιγμή που οι ερευνητές ζητούν μια πιο διαφοροποιημένη κατανόηση του τι κάνει το σεξ «επιτυχημένο», εκφράζουν απογοήτευση για το γεγονός ότι οι γυναίκες όλων των ηλικιών εξακολουθούν να μην έχουν τόσους πολλούς οργασμούς όσο οι σύντροφοί τους.

Η Laurie Mintz, καθηγήτρια ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, δήλωσε ότι τα ευρήματα της μελέτης υπογραμμίζουν την ανάγκη για ολοκληρωμένη σεξουαλική εκπαίδευση, αναγνωρίζοντας ότι οι περισσότεροι γιατροί εκπαιδεύονται ελάχιστα ή καθόλου στη σεξουαλική υγεία.

«Οι γυναίκες πρέπει να καταλάβουν τι βρίσκουν ευχάριστο και στη συνέχεια να νιώθουν αυτοπεποίθηση και άνεση να το επικοινωνούν αυτό στους συντρόφους τους και επίσης απαιτείται ένας σύντροφος που να είναι δεκτικός και ανοιχτός».

Η Δρ Mintz αναγνώρισε ότι και τα δύο είναι ευκολότερο να ειπωθούν παρά να γίνουν.

Η ανάλυση περιελάμβανε στοιχεία από οκτώ έρευνες Singles in America, οι οποίες χρηματοδοτούνται και διεξάγονται από την Match.com ετησίως σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Kinsey, το ερευνητικό πρόγραμμα για τη σεξουαλικότητα και τις σχέσεις στο Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα.