Οι Τούρκοι ανακαλύπτουν τις... ελληνικές ρίζες τους - Η νέα τάση στο TikTok με τα τεστ DNA

«Τα αποτελέσματα του τεστ DNA μου ως Τουρκάλα δείχνουν ότι είμαι 47,8% Ελληνίδα», γράφει η Οζγκέ στον λογαριασμό της στο TikTok. «Καλώς ήρθες, αδελφή μας», της σχολιάζουν Έλληνες και Ελληνίδες χρήστες, ενώ κάποιοι Τούρκοι στα σχόλια παραινούν τους συμπατριώτες τους να μη δίνουν το DNA τους στην εταιρεία που κάνει ανάλυση της καταγωγής «επειδή ανήκει σε Εβραίους που θέλουν το κακό μας».

Μία από τις τελευταίες τάσεις στο TikTok θέλει νέους και νέες στην Τουρκία να βάζουν τα αποτελέσματα του DNA τεστ που κάνουν, γράφει η εφημερίδα «Πρώτο Θέμα». Στις περισσότερες περιπτώσεις προκύπτει ένα μεγάλο ποσοστό καταγωγής από Ελλάδα, το οποίο κατά δεκάδες Έλληνες χρήστες του Μέσου σχολιάζουν με τη φράση «καλώς ήρθες, αδερφέ μας», ενώ προκαλεί καταιγίδα ερωτημάτων από άλλους χρήστες.

Η περίπτωση Γιαϊλαλί

Το trend αυτό θυμίζει, κατά κάποιον τρόπο, την υπόθεση του Ιμπραήμ Γιαϊλαλί, του Τούρκου υπερεθνικιστή, μέλους των «Γκρίζων Λύκων» με καταγωγή από τη Σαμσούντα, που είχε καταταγεί εθελοντικά τον τουρκικό στρατό. Μεγαλωμένος με την ισλαμική τουρκική ιδεολογία, ο Γιαϊλαλί είχε διδαχτεί να μισεί τους άλλους λαούς και έτσι, ως εκπαιδευμένος κομάντο (ελεύθερος σκοπευτής των Ειδικών Δυνάμεων), δήλωσε με υπερηφάνεια το 1994 ότι θέλει να πολεμήσει τους Κούρδους του PKK που τόσο μισούσε.

Η αλήθεια είναι ότι αν είχε σκοτωθεί στις σφοδρές μάχες με την οργάνωση της οποίας ηγούνταν ο Αμπτουλάχ Οτσαλάν, θα ήταν άλλος ένας μάρτυρας, ένας ήρωας του τουρκικού έθνους. Όμως η ζωή είχε άλλα σχέδια. Ο Γιαϊλαλί πιάστηκε αιχμάλωτος από τους Κούρδους και κρατήθηκε για δύο χρόνια όμηρός τους. Σε αυτή τη διάρκεια μια σειρά από συμπτώσεις και οι έρευνες δημοσιογράφων αποκάλυψαν μία συγκλονιστική αλήθεια: Ο Γιαϊλαλί είναι Έλληνας του Πόντου.

Μπορούν τα τεστ να δημιουργήσουν νέους Γιαϊλαλί;

Η νέα τάση έχει δημιουργήσει πολλές νέες συνιστώσες. Έχει εξάψει τη -φυσική- περιέργεια πολλώ νέωντης γείτονος να ανακαλύψουν ό,τι αφορά την καταγωγή τους, αλλά έχει δημιουργήσει επίσης κύματα προσπάθειας να αποφευχθεί η χρήση των νέων αυτών υπηρεσιών. Και από την άλλη πλευρά, πολλοί Έλληνες αισθάνονται ότι βρίσκουν τα... χαμένα τους αδέλφια. Τι συμβαίνει όμως σε αυτούς που ανακαλύπτουν την ελληνική τους καταγωγή;

Ένα συνηθισμένο ερώτημα που κάνουν συνήθως χρήστες από τρίτες χώρες στους Τούρκους που το τεστ δείχνει ελληνική καταγωγή είναι το πώς αισθάνονται. Εάν δηλαδή το αποτέλεσμα τους έκανε να αισθάνονται διαφορετικά. «Πάντα αισθανόμουν μία έλξη στο Αιγαίο, μία ξεχωριστή αγάπη, που τώρα εξηγείται», λέει η Οζγκέ.

«Δεν περίμενα ότι θα ήμουν μόλις 10% Τουρκάλα». λέει η Γκιοζ, το τεστ της οποίας έβγαλε ότι είναι 46% Ελληνίδα. Η Γκιοζ, της οποίας το nickname ήταν "Turkish girl" δέχεται τώρα τα πειράγματα των χρηστών που αναρωτιούνται εάν θα πρέπει να το αλλάξει σε "Greek girl", αν και η ίδια δηλώνει ξεκάθαρα ότι είναι Τουρκάλα.

Με μεγάλη χαρά δέχεται τα σχόλια του τύπου «καλώς ήρθες στην οικογένεια» ο Εμρέ, του οποίου το τεστ δείχνει ότι είναι 53,4% Έλληνας, 11,6% από Κεντρική Ασία, 10,2% από Γεωργία και 9,4% από Τουρκία. «Είμαστε πάντα άνθρωποι που παραμένουν άνθρωποι», σχολιάζει, ενώ στα σχόλια γίνεται... πάρτυ. «Η MyHeritage (η εταιρεία που κάνει το τεστ) είναι ισραηλινών συμφερόντων και έχει τα κεντρικά της στο Ισραήλ. Έχει σκοπό να μας χωρίσει», γράφει ένας Τούρκος, ενώ ένας Έλληνας σχολιάζει ότι «η μαμά Ελλάδα ανοίγει την αγκαλιά της για όλα τα χαμένα της παιδιά».

Η Γκαμζέ λέει ότι έκανε το τεστ νομίζοντας ότι θα της βγάλει «100% Τουρκάλα». Στην πραγματικότητα όμως, το τεστ έβγαλε ότι έχει καταγωγή 45,8% από την Ελλάδα και καθώς η νεαρή Γκαμζέ είναι ιδιαίτερα όμορφη, το TikTok της έχει κατακλυστεί από σχόλια Ελλήνων που υπερηφανεύονται για την «όμορφη αδερφή» τους -κάποιοι ακόμα και στην τουρκική γλώσσα- και την παραινούν να κάνει αίτηση για να πάρει την ελληνική υπηκοότητα.

Ο Σον Ντοκάν επίσης περίμενε ότι το DNA τεστ θα τον έβγαζε 100% Τούρκο. Με 49,1% καταγωγή από την Ελλάδα, λέει χαριτολογώντας ότι «πλέον θα πρέπει να δηλώνω στο βιογραφικό μου ότι είμαι μισός Έλληνας και μισός Ιταλός» (σύμφωνα και με τα υπόλοιπα αποτελέσματα του τεστ).