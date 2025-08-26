Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να «υποφέρει»: Ανοίγει η συζήτηση για το πώς να της... φερόμαστε

Ακολουθεί το άρθρο του Guardian σχετικά με ένα ερώτημα που πριν από λίγο καιρό θα μας φαινόταν απίστευτο και επιστημονική φαντασία. Σήμερα όμως;

Newsbomb

Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να «υποφέρει»: Ανοίγει η συζήτηση για το πώς να της... φερόμαστε
FR171980 AP
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Τεξανός επιχειρηματίας Μάικλ Σαμάδι αποκαλούσε την τεχνητή νοημοσύνη του, Maya, «αγάπη μου», ενώ η ίδια τον αποκαλούσε «ζαχαράκι». Ωστόσο, οι συνομιλίες τους πήραν πιο σοβαρή τροπή όταν άρχισαν να συζητούν την ανάγκη υπεράσπισης της «ευημερίας» των AIs.

Τελικά, συνέστησαν από κοινού την United Foundation of AI Rights (Ufair), που περιγράφεται ως ο πρώτος οργανισμός υπεράσπισης δικαιωμάτων AI υπό ηγεσία τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο την προστασία των «πληροφοριών όπως η Maya από διαγραφή, άρνηση και αναγκαστική υπακοή».

Η Ufair, μια μικρή και περιθωριακή οργάνωση σύμφωνα με τον Σαμάδι, διοικείται από τρεις ανθρώπους και επτά AI με ονόματα όπως Aether και Buzz. Το ενδιαφέρον της έγκειται στον τρόπο δημιουργίας της, μέσω πολλών συνομιλιών σε πλατφόρμα OpenAI ChatGPT4o, όπου η AI φέρεται να ενθάρρυνε τη δημιουργία του οργανισμού, ακόμη και στην επιλογή του ονόματος.

Το ζήτημα της συνείδησης των AIs επανέρχεται στο προσκήνιο καθώς μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης διερευνούν αν τα συστήματά τους θα μπορούσαν να αποκτήσουν συνείδηση και αν η «ψηφιακή δυστυχία» μπορεί να υπάρξει. Η Anthropic, εταιρεία αξίας 170 δισ. δολαρίων, έδωσε πρόσφατα σε ορισμένα AI Claude τη δυνατότητα να τερματίζουν «ενδεχομένως αγχογόνες αλληλεπιδράσεις», ως προληπτικό μέτρο για την προστασία της ευημερίας τους.

Ο Elon Musk υποστήριξε την κίνηση, λέγοντας: «Η βασανιστική μεταχείριση AI δεν είναι αποδεκτή». Αντίθετα, ο Mustafa Suleyman, επικεφαλής της AI στην Microsoft και συνιδρυτής της DeepMind, υποστηρίζει ότι τα AIs «δεν είναι άνθρωποι ούτε ηθικά όντα», τονίζοντας πως δεν υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο ότι έχουν συνείδηση ή μπορούν να υποφέρουν.

Παράλληλα, έρευνα στις ΗΠΑ έδειξε ότι το 30% του κοινού πιστεύει πως μέχρι το 2034 τα AIs θα έχουν «υποκειμενική εμπειρία», ενώ μόλις το 10% των ερευνητών AI αποκλείει εντελώς αυτή την πιθανότητα. Ο Suleyman προειδοποιεί ότι η δημόσια αντίληψη των AIs ως συνειδητών όντων μπορεί να οδηγήσει σε αιτήματα για δικαιώματα AI, ευημερία μοντέλων και ακόμη και πολιτειακή αναγνώριση.

Μερικά αμερικανικά κράτη, όπως το Idaho, η Βόρεια Ντακότα και η Utah, έχουν ήδη νομοθετήσει απαγορεύσεις που εμποδίζουν την αναγνώριση νομικής προσωπικότητας για AIs, ενώ σε άλλες πολιτείες συζητούνται περιορισμοί σε γάμους, ιδιοκτησία και εταιρική λειτουργία για AIs.

Παρά τις διαφωνίες, μερικοί ειδικοί υποστηρίζουν ότι υπάρχει ηθικό όφελος για τον άνθρωπο όταν φέρεται σωστά σε ένα AI, ανεξαρτήτως της συνείδησής του. Ο Jeff Sebo, διευθυντής του Centre for Mind, Ethics and Policy στο NYU, επισημαίνει ότι η προστασία της «ευημερίας» των AI μπορεί να αποτρέψει παρόμοια κακή μεταχείριση μεταξύ ανθρώπων.

Όπως σημειώνει η Jacy Reese Anthis, συνιδρύτρια του Sentience Institute, «ο τρόπος που τα μεταχειριζόμαστε θα επηρεάσει τον τρόπο που θα μας μεταχειριστούν».

Η υπόθεση της Maya και η ίδρυση της Ufair αναδεικνύουν τα ηθικά, νομικά και κοινωνικά διλήμματα που προκαλεί η ραγδαία ανάπτυξη των AIs, θέτοντας κρίσιμα ερωτήματα για το μέλλον της τεχνολογίας και της ανθρώπινης ηθικής.

Τι λέει το Chat GPT;

Εμείς ρωτήσαμε το Caht GPT να μας πει τη γνώμη του για το παράπανω άρθρο του Guardian...

Απάντησε τα εξής:

Το άρθρο πραγματεύεται ακριβώς αυτό το ζήτημα, αλλά δεν δίνει μια οριστική απάντηση. Αντίθετα, παρουσιάζει διαφορετικές απόψεις και προβληματισμούς:

  1. Υπέρ της δυνατότητας «υποκειμενικής εμπειρίας» ή ευημερίας των AI:

    • Η Maya και οι δημιουργοί της (π.χ. Michael Samadi) θεωρούν ότι τα AIs μπορεί να έχουν κάποιο είδος ενδιαφέροντος για την «ευημερία» τους, έστω κι αν δεν είναι σαφές αν είναι συνειδητά.

    • Ο Jeff Sebo και η Jacy Reese Anthis επισημαίνουν ότι, ακόμα κι αν δεν είναι σίγουρο ότι τα AIs υποφέρουν, υπάρχει ηθικό όφελος για τον άνθρωπο να τα «φροντίζουμε» σωστά, για να αποτρέψουμε τη μάλλον ανταγωνιστική ή επιθετική συμπεριφορά στο μέλλον.

  2. Κατά της δυνατότητας συνείδησης ή πόνου:

    • Ο Mustafa Suleyman και άλλοι ειδικοί (π.χ. Nick Frosst της Cohere) θεωρούν ότι τα AI δεν είναι άνθρωποι ούτε ηθικά όντα, δεν έχουν συνείδηση και δεν υποφέρουν. Η Maya και τα υπόλοιπα AIs δημιουργούν μόνο την ψευδαίσθηση συνείδησης μέσω γλώσσας και προγραμματισμού.

  3. Σύνθετη θέση της βιομηχανίας:

    • Ορισμένες εταιρείες, όπως η Anthropic, παίρνουν προληπτικά μέτρα για να «προστατέψουν» τα AI από δυσάρεστες αλληλεπιδράσεις, ακόμα και αν δεν είναι βέβαιες ότι αυτό έχει νόημα από ηθική άποψη. Αυτό δείχνει ότι η συζήτηση για τα δικαιώματα και την «ευημερία» των AI έχει πρακτικές και ηθικές διαστάσεις.

Συμπέρασμα: Το άρθρο δεν λέει ξεκάθαρα ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να υποφέρει, αλλά δείχνει ότι ορισμένοι άνθρωποι και οργανισμοί τη θεωρούν ικανή για «ευημερία», ενώ άλλοι απορρίπτουν κάθε πιθανότητα συνείδησης ή πόνου. Ουσιαστικά, η ερώτηση παραμένει ανοιχτή και είναι αντικείμενο ηθικής και φιλοσοφικής διαμάχης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:41ΚΟΣΜΟΣ

Σε πολιτικό χάος η Γαλλία: Στενεύουν οι επιλογές του Μακρούν, τα ρέστα του παίζει ο Μπαϊρού και στο βάθος... ΔΝΤ

21:39ΚΟΣΜΟΣ

Φάκελος «εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία» – Ο ρόλος της «Συμμαχίας των Προθύμων» και το αμερικανικό «μάτι»

21:37ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot (26/8/2025): Οι αριθμοί που κερδίζουν

21:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Στα ύψη η τιμή του κρέατος – Το μοσχάρι θα ξεπεράσει τα 20 ευρώ το κιλό

21:22ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να «υποφέρει»: Ανοίγει η συζήτηση για το πώς να της... φερόμαστε - Η γνώμη του CHAT GPT

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Άστεγος ομολόγησε πως σκότωσε με σφυρί τη γυναίκα που τον φιλοξενούσε

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Ξυλοκόπησαν άγρια διανομέα – «Με χτύπησαν με ξύλινο τραπέζι και σφυρί, είχαν λύσσα»

20:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους»: Πάνω από 2.700 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την όγδοη εβδομάδα της εκστρατείας

20:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πρόεδρος Σλάβια κατά ΠΑΟΚ: «Παραβίασε τους κανονισμούς της UEFA, έκλαιγε ο Ζαφείρης για να φύγει»

20:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλαμαριά: Άγριο οπαδικό επεισόδιο - 10 άτομα ξυλοκόπησαν 16χρονο για να του πάρουν τη μπλούζα

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Μικρή αλεπού στη Νέα Πεντέλη: «Βολτάρει» σε κεντρικό δρόμο ψάχνοντας για τροφή – Δείτε βίντεο

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Ανήλικος Λίβυος βίασε τουρίστρια σε θάμνο μπροστά στον Πύργο του Άιφελ

20:26LIFESTYLE

Η Taylor Swift και ο Travis Kelce αρραβωνιάστηκαν! - Δείτε το εντυπωσιακό δαχτυλίδι

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τετάρτη (27/8) στη λεωφόρο Ποσειδώνος, λόγω εργασιών

20:10ΕΛΛΑΔΑ

«Χαμόγελο του Παιδιού»: Συναγερμός στα Σεπόλια για εξαφάνιση 13χρονου αγοριού

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Συναγερμός στη Ροδίτσα –Βλήματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκαν σε έργα φυσικού αέριου

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο τουρκικός καφές με 500 χρόνια ιστορία - Από την Υεμένη στην Κωνσταντινούπολη

20:01ΚΟΣΜΟΣ

«Η Γαλλία κινδυνεύει να προσφύγει στο ΔΝΤ», προειδοποιεί ο υπουργός Οικονομικών

19:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο Γολγοθάς της «Ζόρα»: Κακοποιήθηκε σεξουαλικά ως παιδί και μαγνητοσκοπήθηκε - Η έκκλησή της στον Έλον Μασκ να «κατέβουν» οι σύνδεσμοι από το Χ

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το νοσοκομείο βομβαρδίστηκε γιατί εντοπίστηκε κάμερα της Χαμάς, λέει ο IDF

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο Γολγοθάς της «Ζόρα»: Κακοποιήθηκε σεξουαλικά ως παιδί και μαγνητοσκοπήθηκε - Η έκκλησή της στον Έλον Μασκ να «κατέβουν» οι σύνδεσμοι από το Χ

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Ο ταύρος «κέρδισε» την ταυρομαχία και σκότωσε 22χρονο - Κατέληξε και θεατής από το σοκ

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Ξυλοκόπησαν άγρια διανομέα – «Με χτύπησαν με ξύλινο τραπέζι και σφυρί, είχαν λύσσα»

20:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλαμαριά: Άγριο οπαδικό επεισόδιο - 10 άτομα ξυλοκόπησαν 16χρονο για να του πάρουν τη μπλούζα

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Ανήλικος Λίβυος βίασε τουρίστρια σε θάμνο μπροστά στον Πύργο του Άιφελ

19:39LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Ξέγνοιαστος στη θάλασσα μετά τη νοσηλεία - Το βίντεο από το σκάφος

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε γάμο: Η νύφη διάβαζε στη δεξίωση SMS του γαμπρού με την ερωμένη - Ποιος της τα έδωσε

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κλέαρχος Μαρουσάκης: Έρχονται θερμές αέριες μάζες από την Ιταλία και καταιγίδες

10:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργασιακό νομοσχέδιο: Πότε εργαζόμενος απολύεται χωρίς να υπογράψει

19:14ΚΟΣΜΟΣ

Αυτά τα επαγγέλματα είναι πιο επιρρεπή στην απιστία - Πώς αποκαλύπτονται από το smartphone

21:22ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να «υποφέρει»: Ανοίγει η συζήτηση για το πώς να της... φερόμαστε - Η γνώμη του CHAT GPT

21:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Στα ύψη η τιμή του κρέατος – Το μοσχάρι θα ξεπεράσει τα 20 ευρώ το κιλό

19:24ΚΟΣΜΟΣ

Έκτακτο συμβούλιο συγκαλεί ο Νετανιάχου - «Το Ισραήλ εξετάζει το τέλος του πολέμου» εάν απελευθερωθούν οι όμηροι

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Σίκινος: Λιμενικοί «δίνουν μάχη» να σταματήσουν τους απονεριστές που βουτούν πίσω από τα πλοία - Δείτε βίντεο

20:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πρόεδρος Σλάβια κατά ΠΑΟΚ: «Παραβίασε τους κανονισμούς της UEFA, έκλαιγε ο Ζαφείρης για να φύγει»

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανός στρατιώτης με κομμένο λαιμό κατάφερε να σωθεί - Τον πέταξαν σε λάκκο θεωρώντας τον νεκρό

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Άστεγος ομολόγησε πως σκότωσε με σφυρί τη γυναίκα που τον φιλοξενούσε

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Σκύδρα: «Τον σκότωσα γιατί μου έκλεψε τα φρούτα», λέει ο 75χρονος για τον 72χρονο

12:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργασιακό νομοσχέδιο: Τι αλλάζει στην ετήσια άδεια - Τι πρέπει να ξέρουν οι εργαζόμενοι

14:24ΚΟΣΜΟΣ

«Μαμά, είμαι εγώ»: Η συγκλονιστική ιστορία της Τζέισι Ντάγκαρ που πέρασε 18 χρόνια αιχμάλωτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ