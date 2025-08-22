Μπορεί η λύση μαθηματικών προβλημάτων να φέρει την Τεχνητή Νοημοσύνη πιο κοντά στην ανθρώπινη σκέψη;

Λίγους μήνες πριν από τη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα (IMO) του 2025, μια ομάδα της OpenAI τόλμησε να δοκιμάσει κάτι ριζοσπαστικό: να εκπαιδεύσει ένα σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) ώστε να επιλύει με εντελώς αυτόνομο τρόπο τα πιο απαιτητικά μαθηματικά προβλήματα παγκοσμίως - εκείνα της IMO. Όχι μόνο τα έλυσε, αλλά βαθμολογήθηκε με σκορ που του χάρισε το χρυσό μετάλλιο, ισοφαρίζοντας τις επιδόσεις των κορυφαίων μαθητών από όλο τον κόσμο.

Ο στόχος της OpenAI δεν ήταν απλώς να λύσει μερικά δύσκολα προβλήματα. Ήθελε να δει αν ένα μοντέλο AI μπορεί να αναπτύξει ικανότητες συλλογισμού που προσομοιάζουν την ανθρώπινη σκέψη, να επιδεικνύει κατανόηση, να προσαρμόζεται, να αξιολογεί την αβεβαιότητα. Και να ξέρει, πάνω απ' όλα, αν και πότε δεν γνωρίζει την απάντηση.

