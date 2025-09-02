Το iPhone alarm κρύβει ένα τρελό κόλπο που κανείς δεν είχε παρατηρήσει
Ένα περίεργο χαρακτηριστικό στο iPhone alarm έχει τρελάνει το διαδίκτυο. Ανακαλύψτε το μυστικό κόλπο που αλλάζει τον τρόπο που βάζετε ξυπνητήρι και το hack που λίγοι γνωρίζουν.
Οι χρήστες του iPhone έχουν πάθει «σοκ» μετά την ανακάλυψη ενός ασυνήθιστου χαρακτηριστικού στο app του ξυπνητηριού. Όταν προσπαθείς να επιλέξεις ώρα, οι αριθμοί δεν εμφανίζονται σε κυκλική μορφή, όπως θα περίμενε κανείς από μια σύγχρονη συσκευή. Αντίθετα, οι ώρες και τα λεπτά εμφανίζονται σαν μακρύς, ατελείωτος κατάλογος, που μοιάζει να γυρίζει σαν φρουτάκι, μέχρι να φτάσεις στο τέλος.
