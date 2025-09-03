Πούτιν και Σι ΤζινΠίνγκ θέλουν να ζήσουν ως τα 150: Πόσο εφικτό είναι σύμφωνα με την επιστήμη

Μπροστά από αριστερά, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν φθάνουν σε στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της 80ής επετείου της παράδοσης της Ιαπωνίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο στο Πεκίνο, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025.

Μία «καυτή» συνομιλία μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, καταγράφηκε από μικρόφωνο και άναψε διεθνή συζήτηση για τη μακροζωία και τα όρια της ανθρώπινης ζωής.

Κατά τη διάρκεια στρατιωτικής παρέλασης, ο μεταφραστής του Πούτιν ακούστηκε να λέει: «Η βιοτεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς… Τα ανθρώπινα όργανα μπορούν να μεταμοσχεύονται επαναλαμβανόμενα. Όσο ζεις περισσότερο, γίνεσαι νεότερος, και μπορείς ακόμη να πετύχεις αθανασία.» Ο Σι Τζινπίνγκ πρόσθεσε: «Μερικοί προβλέπουν ότι αυτόν τον αιώνα οι άνθρωποι μπορεί να ζουν μέχρι τα 150 χρόνια.» Έναν στόχο που συνήθως ακούμε να έχουν εκκεντρικοί δισεκατομμυριούχοι της Silicon Valley.

Το περιστατικό έγινε γρήγορα viral σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αργότερα, ο Πούτιν επιβεβαίωσε το περιεχόμενο, επισημαίνοντας ότι η πρόοδος της ιατρικής και των μεταμοσχεύσεων μπορεί να αυξήσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής, με σοβαρές επιπτώσεις στη δημογραφία και στην πολιτική.

Τι δείχνει το ιστορικό της μακροζωίας

Η παγκόσμια προσδόκιμη ζωή αυξήθηκε εντυπωσιακά τον 20ό αιώνα, χάρη στην ιατρική και την κοινωνική πρόοδο. Ωστόσο, το παγκόσμιο ρεκόρ παραμένει τα 122 χρόνια της Γαλλίδας Jeanne Calment (1997). Οι περισσότεροι επιστήμονες θεωρούν ότι το φυσικό όριο της ανθρώπινης ζωής βρίσκεται γύρω στα 110–120 χρόνια, χωρίς ριζικές παρεμβάσεις.

Οι νέες επιστημονικές τάσεις στη μάχη με τη γήρανση

Η έρευνα για τη μακροζωία έχει ενταθεί, με πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα σε πειραματικά μοντέλα.

- Επιγενετικός επαναπρογραμματισμός

Μελέτες σε ποντίκια έδειξαν ότι η μερική επαναφορά επιγενετικών δεικτών (π.χ. μέσω των παραγόντων Yamanaka) μπορεί να ανανεώσει ιστούς και να βελτιώσει τη λειτουργία οργάνων χωρίς να προκαλέσει καρκινογένεση. Σε πειράματα, η διαδικασία αυτή ανέστρεψε βλάβες στα μάτια και βελτίωσε την αναγέννηση του νευρικού συστήματος.

- Στοχευμένες θεραπείες κατά των γερασμένων κυττάρων (Senolytics)

Η συσσώρευση «ζόμπι κυττάρων» που δεν διαιρούνται αλλά προκαλούν φλεγμονές (inflammaging), συνδέεται με πολλές ηλικιακές ασθένειες. Φάρμακα σε πειραματόζωα έδειξαν ότι η απομάκρυνση αυτών των κυττάρων βελτιώνει τη λειτουργία της καρδιάς και των νεφρών, ενώ καθυστερεί την εμφάνιση ασθενειών που σχετίζονται με τη γήρανση. Κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο.

- Φαρμακολογικές παρεμβάσεις

Μετα-ανάλυση δεκάδων πειραμάτων με φαρμακευτικά υλικά σε θηλαστικά έδειξε ότι μπορεί να παρατείνουν τη ζωή κατά 15–20%, κυρίως μέσω ενεργοποίησης της αυτοφαγίας, μηχανισμού που καθαρίζει τα κατεστραμμένα κύτταρα.

- Γονιδιακή επεξεργασία – CRISPR

Η τεχνολογία CRISPR-Cas9 έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για τη διόρθωση γονιδιακών βλαβών σε ζώα. Σε μελέτες σε νηματώδεις σκώληκες, οι ερευνητές μπόρεσαν να αυξήσουν τη διάρκεια ζωής κατά 40%. Σε πρωτεύοντα θηλαστικά, οι δοκιμές είναι πιο περιορισμένες αλλά πολλά υποσχόμενες.

- Βιοδείκτες γήρανσης (Aging clocks)

Η μεθυλίωση DNA αποτελεί σήμερα τον πιο αξιόπιστο δείκτη «βιολογικής ηλικίας». Έρευνες δείχνουν ότι με παρεμβάσεις όπως διατροφή, άσκηση και φάρμακα μπορεί να μειωθεί η βιολογική ηλικία κατά 2–3 χρόνια μέσα σε λίγους μήνες. Παράλληλα, νέα εργαλεία που συνδυάζουν AI και βιοδείκτες αίματος δίνουν πιο ακριβείς προβλέψεις για το πότε και πώς επιταχύνεται η γήρανση.

Το «hard limit» της ανθρώπινης ζωής

Η επιστημονική συζήτηση για το βιολογικό όριο της ανθρώπινης ζωής παραμένει ανοιχτή. Οι περισσότεροι μελετητές τοποθετούν το όριο στα 120–122 χρόνια, βάσει στατιστικών και γενετικών δεδομένων.

Ορισμένες θεωρίες ανεβάζουν το πλαφόν στα 150 χρόνια, με βάση την ανθεκτικότητα του οργανισμού σε στρες και την πιθανή παράκαμψη γενετικών περιορισμών.

Άλλοι επιστήμονες μιλούν για ένα «soft limit», δηλαδή ότι το όριο μπορεί να μετακινηθεί αν βρεθούν αποτελεσματικές θεραπείες.

Η πρόβλεψη για 150 χρόνια ζωής παραμένει σήμερα αισιόδοξη εκτίμηση, αλλά η επιστήμη έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να σπρώξει τα όρια της βιολογίας πιο μακριά από ό,τι πιστεύαμε πριν από λίγες δεκαετίες.

