Πούτιν και Σι ΤζινΠίνγκ θέλουν να ζήσουν ως τα 150: Πόσο εφικτό είναι σύμφωνα με την επιστήμη

Η ιδιωτική συνομιλία που έγινε viral και τι δείχνουν οι έρευνες για την επέκταση της ζωής - Η πρόβλεψη για 150 χρόνια ζωής παραμένει σήμερα αισιόδοξη εκτίμηση, αλλά η επιστήμη έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να σπρώξει τα όρια της βιολογίας πιο μακριά από ό,τι πιστεύαμε πριν από λίγες δεκαετίες. 

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Πούτιν και Σι ΤζινΠίνγκ θέλουν να ζήσουν ως τα 150: Πόσο εφικτό είναι σύμφωνα με την επιστήμη

Μπροστά από αριστερά, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν φθάνουν σε στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της 80ής επετείου της παράδοσης της Ιαπωνίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο στο Πεκίνο, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025. 

Pool Sputnik Kremlin
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία «καυτή» συνομιλία μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, καταγράφηκε από μικρόφωνο και άναψε διεθνή συζήτηση για τη μακροζωία και τα όρια της ανθρώπινης ζωής.

Κατά τη διάρκεια στρατιωτικής παρέλασης, ο μεταφραστής του Πούτιν ακούστηκε να λέει: «Η βιοτεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς… Τα ανθρώπινα όργανα μπορούν να μεταμοσχεύονται επαναλαμβανόμενα. Όσο ζεις περισσότερο, γίνεσαι νεότερος, και μπορείς ακόμη να πετύχεις αθανασία.» Ο Σι Τζινπίνγκ πρόσθεσε: «Μερικοί προβλέπουν ότι αυτόν τον αιώνα οι άνθρωποι μπορεί να ζουν μέχρι τα 150 χρόνια.» Έναν στόχο που συνήθως ακούμε να έχουν εκκεντρικοί δισεκατομμυριούχοι της Silicon Valley.

Το περιστατικό έγινε γρήγορα viral σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αργότερα, ο Πούτιν επιβεβαίωσε το περιεχόμενο, επισημαίνοντας ότι η πρόοδος της ιατρικής και των μεταμοσχεύσεων μπορεί να αυξήσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής, με σοβαρές επιπτώσεις στη δημογραφία και στην πολιτική.

Τι δείχνει το ιστορικό της μακροζωίας

Η παγκόσμια προσδόκιμη ζωή αυξήθηκε εντυπωσιακά τον 20ό αιώνα, χάρη στην ιατρική και την κοινωνική πρόοδο. Ωστόσο, το παγκόσμιο ρεκόρ παραμένει τα 122 χρόνια της Γαλλίδας Jeanne Calment (1997). Οι περισσότεροι επιστήμονες θεωρούν ότι το φυσικό όριο της ανθρώπινης ζωής βρίσκεται γύρω στα 110–120 χρόνια, χωρίς ριζικές παρεμβάσεις.

Οι νέες επιστημονικές τάσεις στη μάχη με τη γήρανση

Η έρευνα για τη μακροζωία έχει ενταθεί, με πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα σε πειραματικά μοντέλα.

- Επιγενετικός επαναπρογραμματισμός

Μελέτες σε ποντίκια έδειξαν ότι η μερική επαναφορά επιγενετικών δεικτών (π.χ. μέσω των παραγόντων Yamanaka) μπορεί να ανανεώσει ιστούς και να βελτιώσει τη λειτουργία οργάνων χωρίς να προκαλέσει καρκινογένεση. Σε πειράματα, η διαδικασία αυτή ανέστρεψε βλάβες στα μάτια και βελτίωσε την αναγέννηση του νευρικού συστήματος.

- Στοχευμένες θεραπείες κατά των γερασμένων κυττάρων (Senolytics)

Η συσσώρευση «ζόμπι κυττάρων» που δεν διαιρούνται αλλά προκαλούν φλεγμονές (inflammaging), συνδέεται με πολλές ηλικιακές ασθένειες. Φάρμακα σε πειραματόζωα έδειξαν ότι η απομάκρυνση αυτών των κυττάρων βελτιώνει τη λειτουργία της καρδιάς και των νεφρών, ενώ καθυστερεί την εμφάνιση ασθενειών που σχετίζονται με τη γήρανση. Κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο.

- Φαρμακολογικές παρεμβάσεις

Μετα-ανάλυση δεκάδων πειραμάτων με φαρμακευτικά υλικά σε θηλαστικά έδειξε ότι μπορεί να παρατείνουν τη ζωή κατά 15–20%, κυρίως μέσω ενεργοποίησης της αυτοφαγίας, μηχανισμού που καθαρίζει τα κατεστραμμένα κύτταρα.

- Γονιδιακή επεξεργασία – CRISPR

Η τεχνολογία CRISPR-Cas9 έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για τη διόρθωση γονιδιακών βλαβών σε ζώα. Σε μελέτες σε νηματώδεις σκώληκες, οι ερευνητές μπόρεσαν να αυξήσουν τη διάρκεια ζωής κατά 40%. Σε πρωτεύοντα θηλαστικά, οι δοκιμές είναι πιο περιορισμένες αλλά πολλά υποσχόμενες.

- Βιοδείκτες γήρανσης (Aging clocks)

Η μεθυλίωση DNA αποτελεί σήμερα τον πιο αξιόπιστο δείκτη «βιολογικής ηλικίας». Έρευνες δείχνουν ότι με παρεμβάσεις όπως διατροφή, άσκηση και φάρμακα μπορεί να μειωθεί η βιολογική ηλικία κατά 2–3 χρόνια μέσα σε λίγους μήνες. Παράλληλα, νέα εργαλεία που συνδυάζουν AI και βιοδείκτες αίματος δίνουν πιο ακριβείς προβλέψεις για το πότε και πώς επιταχύνεται η γήρανση.

Το «hard limit» της ανθρώπινης ζωής

Η επιστημονική συζήτηση για το βιολογικό όριο της ανθρώπινης ζωής παραμένει ανοιχτή. Οι περισσότεροι μελετητές τοποθετούν το όριο στα 120–122 χρόνια, βάσει στατιστικών και γενετικών δεδομένων.

  • Ορισμένες θεωρίες ανεβάζουν το πλαφόν στα 150 χρόνια, με βάση την ανθεκτικότητα του οργανισμού σε στρες και την πιθανή παράκαμψη γενετικών περιορισμών.
  • Άλλοι επιστήμονες μιλούν για ένα «soft limit», δηλαδή ότι το όριο μπορεί να μετακινηθεί αν βρεθούν αποτελεσματικές θεραπείες.

Η πρόβλεψη για 150 χρόνια ζωής παραμένει σήμερα αισιόδοξη εκτίμηση, αλλά η επιστήμη έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να σπρώξει τα όρια της βιολογίας πιο μακριά από ό,τι πιστεύαμε πριν από λίγες δεκαετίες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:58ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Εντοπίστηκε ο πίνακας που κλάπηκε από τους Ναζί - Σε κατ΄οίκον περιορισμό η κόρη αξιωματικού των SS

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 4 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:44LIFESTYLE

Στέλλα Κονιτοπούλου: «Δεν σέβονται τα νέα παιδιά, εγώ το έχω νιώσει αυτό»

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν χαρακτήρισε αστειευόμενος τον Πεσκόφ «τεμπέλη που δεν θέλει να δουλέψει»

22:27ΚΟΣΜΟΣ

Η Φλόριντα βάζει τέλος στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, ακόμη και μαθητών

22:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Εurobasket 2025: Ισοπεδωτική η Γερμανία και άνετη πρωτιά κόντρα στη Φινλανδία

22:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για Νέα Δομή Ενόπλων Δυνάμεων: Επτά αλλαγές-Συγχώνευση στρατοπέδων, κέντρο εκπαίδευσης drone

22:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Αυτά είναι τα πρώτα ζευγάρια των «16» - Ποιο ενδιαφέρει την Εθνική Ελλάδας

22:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πούτιν και Σι ΤζινΠίνγκ θέλουν να ζήσουν ως τα 150: Πόσο εφικτό είναι σύμφωνα με την επιστήμη

22:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στα 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ: «Οι μέρες της ασυδοσίας της ΝΔ τελειώνουν»

21:52ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη σε σκάφος παράνομων μεταναστών στα Κανάρια Νησιά: Δεκάδες δολοφονήθηκαν - Τους κατηγόρησαν για μαγεία

21:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Λισαβόνα: Εκτροχιάστηκε το εμβληματικό τελεφερίκ της πόλης - Τουλάχιστον 15 νεκροί και 18 τραυματίες

21:36LIFESTYLE

Σάκης Κατσούλης: «Δεν υπάρχει σίγουρη επαναφορά της ακοής», λέει για το πρόβλημα υγείας του

21:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Συνελήφθη πρώην NBAer για ενδοοικογενειακή βία

21:30ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τουλάχιστον 73 νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς - 11 ενώ αναζητούσαν ανθρωπιστική βοήθεια - «Αναίμακτα» τα μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Νικ Μητρόπουλος - Συνεργάτης του υποψήφιου προέδρου Μάικλ Δουκάκη - Φτωχότερη η ελληνοαμερικανική κοινότητα, λέει ο Πιερρακάκης

21:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία

21:10ΕΘΝΙΚΑ

Πού θα οδηγήσει η «ναυμαχία των ψαράδων» με τους Τούρκους; «Αδιέξοδη η πολιτική των ήρεμων νερών», λέει ειδικός στο Newsbomb

21:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γυναίκα διαιτητής δέχθηκε χαστούκι από ποδοσφαιριστή: Την κρατούσαν τέσσερις για να μην του επιτεθεί - Βίντεο

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται έκπληξη με βροχές - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν, υπερθέαμα κεραυνών αυτήν την ώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

21:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Λισαβόνα: Εκτροχιάστηκε το εμβληματικό τελεφερίκ της πόλης - Τουλάχιστον 15 νεκροί και 18 τραυματίες

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» πυρήνα καταιγίδων στην Ελλάδα - Πότε θα «χτυπήσει»

20:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πατήσια: Γυναίκα γέννησε μόνη της και εντοπίστηκε νεκρή με το βρέφος

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνοσουηδός που έκανε το Διαδίκτυο να δακρύσει παίζοντας ηπειρώτικο μοιρολόι με κλαρίνο, στη μνήμη του πατέρα του

22:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για Νέα Δομή Ενόπλων Δυνάμεων: Επτά αλλαγές-Συγχώνευση στρατοπέδων, κέντρο εκπαίδευσης drone

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται έκπληξη με βροχές - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν, υπερθέαμα κεραυνών αυτήν την ώρα

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ο ανώνυμος πληροφοριοδότης και το USB - Τι λέει συγγενής συλληφθέντα

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Το ψηφοδέλτιο έγινε «λίστα του θανάτου» - Επτά υποψήφιοι του AfD νεκροί σε δύο εβδομάδες

22:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Αυτά είναι τα πρώτα ζευγάρια των «16» - Ποιο ενδιαφέρει την Εθνική Ελλάδας

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Ολόκληρο νησί στο πένθος για τον μικρό Λευτέρη Λουκατάρη

19:41ΕΛΛΑΔΑ

Η «γιαγιά Τιτίκα» της Πάτρας που έγινε σύμβολο αυτοθυσίας σε όλη την Ελλάδα

18:41ΚΟΣΜΟΣ

«Πάω διακοπές με μία φίλη» - Λίγες ώρες μετά η οικογένεια της έλαβε το μήνυμα του θανάτου της

19:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πάνος Καμμένος διευκρινίζει: Με έπαιρναν τηλέφωνο και δεν το σήκωνα - Ειρωνεύτηκα για την Κίμπερλι

20:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέτρα ΔΕΘ: Έρχεται μείωση του ΕΝΦΙΑ - Ποιους θα αφορά

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Νικ Μητρόπουλος - Συνεργάτης του υποψήφιου προέδρου Μάικλ Δουκάκη - Φτωχότερη η ελληνοαμερικανική κοινότητα, λέει ο Πιερρακάκης

17:42ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πρωτόδικη απόφαση–σταθμός: Κληρονόμησε 1.000.000 ευρώ σε χρέη και το δικαστήριο τα διέγραψε – Δεν είχε κάνει αποποίηση

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική στιγμή: Ολοκαίνουργιο γιοτ αξίας 800 χιλιάδων ευρώ βυθίστηκε λίγα λεπτά μετά την καθέλκυσή του στην Τουρκία - Δείτε βίντεο

22:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πούτιν και Σι ΤζινΠίνγκ θέλουν να ζήσουν ως τα 150: Πόσο εφικτό είναι σύμφωνα με την επιστήμη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ