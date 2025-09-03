Βλαντίμιρ Πούτιν: Τι απάντησε για την ταινία με τον Τζουντ Λο όπου τον υποδύεται

O «Μάγος του Κρεμλίνου» του Olivier Assayas, έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του την Κυριακή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ωστόσο ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα πλήρη άγνοια.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνέντευξης Τύπου την Τετάρτη, ο Βλαντίμιρ Πούτιν απάντησε στους δημοσιογράφους αν είχε δει την ταινία «Ο Μάγος του Κρεμλίνου», στην οποία τον υποδύθηκε ο Βρετανός ηθοποιός Τζουντ Λο.

Σύμφωνα με τον Πούτιν, όχι μόνο δεν έχει δει την ταινία, αλλά ακούει γι' αυτήν για πρώτη φορά, επομένως δεν μπορεί να σχολιάσει τίποτα.

Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ άλλων στη συνέντευξη Τύπου ο Πούτιν προσκάλεσε τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να επισκεφθεί την Μόσχα, αλλά εκείνος αρνήθηκε.

