Ξέρετε τι είναι οι τρύπες του κινητού δίπλα στην είσοδο του φορτιστή και σε τι χρησιμεύουν;

Όλοι την έχουν παρατηρήσει, αλλά ελάχιστοι γνωρίζουν τι είναι και σε που χρησιμεύει.

Μία μικρή τρύπα δίπλα στην υποδοχή του φορτιστή του κινητού τηλεφώνου σας, ειδικά σε συσκευές Android δε είναι διακοσμητική. Αντίθετα είναι το Α και το Ω του τηλεφώνου σας. Είναι το κύριο μικρόφωνο.

Αυτό το στοιχείο είναι υπεύθυνο για την καταγραφή της φωνής σας κατά τη διάρκεια των κλήσεων και την εγγραφή του ήχου σε βίντεο ή φωνητικές σημειώσεις.

Τι συμβαίνει στην περίπτωση του iPhone

Κανονικά, τα μοντέλα iPhone δεν έχουν τη μικρή τρύπα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή που, σε πολλά τηλέφωνα Android, αντιστοιχεί στο μικρόφωνο.

Στο iPhone, αυτό το εξάρτημα κατανέμεται σε άλλα μέρη της συσκευής, όπως στο κάτω μέρος δίπλα στα ηχεία ή κοντά στην πίσω κάμερα, ανάλογα με το μοντέλο.

Πώς να καθαρίσετε αυτά τα εξαρτήματα του κινητού τηλεφώνου

Οι οπές στο τηλέφωνό σας, όπως το μικρόφωνο, τα ηχεία ή η είσοδος φόρτισης, είναι ευαίσθητα εξαρτήματα που τείνουν να συσσωρεύουν σκόνη, χνούδι ή βρωμιά με την καθημερινή χρήση.

Ο σωστός καθαρισμός όχι μόνο βελτιώνει την απόδοση της συσκευής, αλλά παρατείνει και τη διάρκεια ζωής της.

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχετε κατά νου είναι να μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα ή υγρά απευθείας στο κινητό τηλέφωνο, καθώς μπορεί να καταστρέψετε το εσωτερικό κύκλωμα. Αντίθετα, χρησιμοποιήστε μαλακά, ασφαλή εργαλεία.

Μια απλή μέθοδος είναι να χρησιμοποιήσετε μια βούρτσα με μαλακές τρίχες ή μια νέα, στεγνή οδοντόβουρτσα για να αφαιρέσετε τη σκόνη που έχει συσσωρευτεί στις αυλακώσεις. Κάνετε αυτό με λεπτές κινήσεις, χωρίς να ασκείτε υπερβολική πίεση.

Για την είσοδο του φορτιστή ή τις μικρές οπές μικροφώνου, συνιστάται η χρήση πλαστικής ή ξύλινης οδοντογλυφίδας με την άκρη ελαφρώς καλυμμένη με βαμβάκι. Αυτό επιτρέπει την απομάκρυνση της βρωμιάς χωρίς να καταστρέφονται οι εσωτερικές επαφές.

Μια άλλη πολύ αποτελεσματική εναλλακτική είναι το σπρέι πεπιεσμένου αέρα, το οποίο μπορείτε να βρείτε σε καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών. Εφαρμόστε σύντομες ριπές σε ασφαλή απόσταση για να διώξετε την παγιδευμένη σκόνη, ειδικά σε ηχεία και μικρόφωνα.

Είναι σημαντικό να μην τοποθετείτε το ακροφύσιο πολύ κοντά, καθώς η υπερβολική πίεση μπορεί να καταστρέψει τα εξαρτήματα.

Στην περίπτωση των ηχείων, ορισμένοι συνιστούν να τοποθετήσετε λίγη κολλητική ταινία στη γρίλια και να την αφαιρέσετε απαλά για να σηκώσετε τα σωματίδια σκόνης που η βούρτσα δεν μπορεί να αφαιρέσει.

Τι άλλο να προσέξετε στη φροντίδα του κινητού σας

Μια άλλη βασική πτυχή είναι η μπαταρία: ιδανικά, θα πρέπει να τη διατηρείτε φορτισμένη μεταξύ 20% και 80%, να χρησιμοποιείτε πάντα γνήσιους ή πιστοποιημένους φορτιστές και να αποτρέπετε την υπερθέρμανση της συσκευής. Επιπλέον, καλό είναι να μην εκτίθεται σε ακραίες θερμοκρασίες, νερό ή υγρασία.

Διαβάστε επίσης