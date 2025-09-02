Παλιό κινητό στο συρτάρι - Πόσο πιθανός είναι ο κίνδυνος φωτιάς

Smartphones και tablets αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινότητας, και είναι από τα πράγματα που γρήγορα αντικαθιστούμε κατά μέσο όρο ανά 2,5 χρόνια.

Οι παλιές συσκευές καταλήγουν συνήθως σε ένα συρτάρι. Μια έρευνα της bitkom από τον Απρίλιο του 2025 έδειξε ότι περίπου 195 εκατομμύρια κινητά τηλέφωνα στη Γερμανία βρίσκονται αχρησιμοποίητα - περίπου το 89% όλων των ατόμων ηλικίας 16 ετών και άνω έχουν ένα στο σπίτι, σύμφωνα με την ανάλυση.

Οι ενσωματωμένες μπαταρίες ιόντων λιθίου μπορούν να αποτελέσουν πηγή κινδύνου για πυρκαγιές. Τέτοιες μπαταρίες ενεπλάκησαν σε περισσότερα από 500 αναφερθέντα περιστατικά στη Γερμανία το 2023. Σε σχέση με τον αριθμό των συσκευών, ο κίνδυνος είναι χαμηλός, αλλά εξακολουθεί να είναι ρεαλιστικός.

Δεν είναι κάθε μπαταρία ιόντων λιθίου ακριβώς η ίδια στο σχεδιασμό. Υπάρχουν πολλές τεχνικές διαφορές που μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο λειτουργίας και τον τρόπο λειτουργίας τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τη νέα οδηγία της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό, οι μπαταρίες smartphone πρέπει να πληρούν ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις μετά από 800 κύκλους φόρτισης.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποθηκεύονται οι παλιές συσκευές σε υγρά κελάρια ή ζεστές σοφίτες. Επιλέγετε πάντα ένα ξηρό, κατά προτίμηση δροσερό μέρος, διαφορετικά το υλικό θα υποβαθμιστεί γρηγορότερα.

Πρέπει επίσης να αποφεύγεται την περιττή δύναμη: Είναι η συσκευή σε συρτάρι με άλλα αντικείμενα που ανοίγει και κλείνει συνεχώς; Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην μπαταρία μακροπρόθεσμα.

Ένα ειδικό προειδοποιητικό σημάδι είναι όταν οι παλιές μπαταρίες φουσκώνουν. Οι χημικές αντιδράσεις στη συσκευή οδηγούν σε αυτή την παραμόρφωση – εάν το προστατευτικό κάλυμμα της μπαταρίας σχιστεί, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά από την επαφή με οξυγόνο. Εάν μια παραμόρφωση είναι ορατή, απορρίψτε την επηρεαζόμενη συσκευή στο κέντρο ανακύκλωσης.

