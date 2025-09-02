Παλιό κινητό στο συρτάρι - Πόσο πιθανός είναι ο κίνδυνος φωτιάς

Αλλάζετε κινητό κάθε περίπου 2,5 χρόνια, αν δεν πετάξετε το παλιό σας, καλύτερα μην το ξεχάσετε στο συρτάρι

Newsbomb

Παλιό κινητό στο συρτάρι - Πόσο πιθανός είναι ο κίνδυνος φωτιάς
Αρχείου AP /Geert Vanden Wijngaert
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Smartphones και tablets αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινότητας, και είναι από τα πράγματα που γρήγορα αντικαθιστούμε κατά μέσο όρο ανά 2,5 χρόνια.

Οι παλιές συσκευές καταλήγουν συνήθως σε ένα συρτάρι. Μια έρευνα της bitkom από τον Απρίλιο του 2025 έδειξε ότι περίπου 195 εκατομμύρια κινητά τηλέφωνα στη Γερμανία βρίσκονται αχρησιμοποίητα - περίπου το 89% όλων των ατόμων ηλικίας 16 ετών και άνω έχουν ένα στο σπίτι, σύμφωνα με την ανάλυση.

Οι ενσωματωμένες μπαταρίες ιόντων λιθίου μπορούν να αποτελέσουν πηγή κινδύνου για πυρκαγιές. Τέτοιες μπαταρίες ενεπλάκησαν σε περισσότερα από 500 αναφερθέντα περιστατικά στη Γερμανία το 2023. Σε σχέση με τον αριθμό των συσκευών, ο κίνδυνος είναι χαμηλός, αλλά εξακολουθεί να είναι ρεαλιστικός.

Δεν είναι κάθε μπαταρία ιόντων λιθίου ακριβώς η ίδια στο σχεδιασμό. Υπάρχουν πολλές τεχνικές διαφορές που μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο λειτουργίας και τον τρόπο λειτουργίας τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τη νέα οδηγία της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό, οι μπαταρίες smartphone πρέπει να πληρούν ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις μετά από 800 κύκλους φόρτισης.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποθηκεύονται οι παλιές συσκευές σε υγρά κελάρια ή ζεστές σοφίτες. Επιλέγετε πάντα ένα ξηρό, κατά προτίμηση δροσερό μέρος, διαφορετικά το υλικό θα υποβαθμιστεί γρηγορότερα.

Πρέπει επίσης να αποφεύγεται την περιττή δύναμη: Είναι η συσκευή σε συρτάρι με άλλα αντικείμενα που ανοίγει και κλείνει συνεχώς; Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην μπαταρία μακροπρόθεσμα.

Ένα ειδικό προειδοποιητικό σημάδι είναι όταν οι παλιές μπαταρίες φουσκώνουν. Οι χημικές αντιδράσεις στη συσκευή οδηγούν σε αυτή την παραμόρφωση – εάν το προστατευτικό κάλυμμα της μπαταρίας σχιστεί, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά από την επαφή με οξυγόνο. Εάν μια παραμόρφωση είναι ορατή, απορρίψτε την επηρεαζόμενη συσκευή στο κέντρο ανακύκλωσης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:34ΚΟΣΜΟΣ

Το Grand Canyon σε κίνδυνο — Απειλητική ανακάλυψη στο βάθος προκαλεί παγκόσμια ανησυχία

11:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο κόκκινο η σύγκρουση Δούκα με την κυβέρνηση - Στήριξη από ΠΑΣΟΚ αλλά... χωρίς ανακοίνωση

11:29LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη της ενημέρωσης τα πρωινά, η Στεφανίδου και το Exathlon

11:26ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Νέο μάθημα στους μαθητές των Δημοτικών

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Νάξος: Η απάντηση της ταβέρνας για το επεισόδιο με Ισραηλινούς - «Έφυγαν και δεν πλήρωσαν!»

11:22ΚΟΣΜΟΣ

«Ροζ« σκάνδαλο στη Nestle: Απολύθηκε ο CEO για «μυστική ερωτική σχέση» με υφιστάμενή του

11:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Παλιό κινητό στο συρτάρι - Πόσο πιθανός είναι ο κίνδυνος φωτιάς

11:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά με την αύξηση

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Χειροπέδες» σε 45χρονο - Διακινούσε το «χάπι του βιασμού»

11:02ΚΟΣΜΟΣ

Ο κυνηγός των τυραννόσαυρων: Ο υπερ-κροκόδειλος που κυριαρχούσε στον πλανήτη

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα - Φωτιά σε σταθμό Προαστιακού: Συνελήφθη ύποπτος - Τον είδαν να κινείται κοντά στο σημείο

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Χαμόγελα για Πούτιν και Σι στο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο: «Οι σχέσεις Κίνας-Ρωσίας άντεξαν στη δοκιμασία των διεθνών αλλαγών»

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Το Transit γράφει (ξανά) ιστορία στο Nürburgring

10:42ΕΛΛΑΔΑ

«Τραβάει χειρόφρενο» ο «κίτρινος στόλος» - Διήμερη απεργία στα ταξί

10:39ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Το μποτιλιάρισμα της χρονιάς - «Κολλημένοι στην κίνηση για... 8 ώρες!

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Αναστέλλονται τα δρομολόγια στην Παναχαϊκή λόγω φωτιάς

10:37ΚΟΣΜΟΣ

Σε νέο ιστορικό ρεκόρ η τιμή του χρυσού - Ξεπέρασε τα 3.500 δολάρια ανά ουγγιά

10:35ΚΟΣΜΟΣ

Με το ειδικό τρένο του ταξιδεύει για Κίνα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν - Γιατί δεν «πέταξε»

10:32ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Το πρώτο βραβείο F1® Allwyn Global Community Award απονεμήθηκε στο Ολλανδικό Grand Prix

10:25LIFESTYLE

Μαρίνα Σάττι: Ξεσήκωσε τη Μύκονο - «Όλα τα τραγούδια μου είναι "παιδιά" μου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:49ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Πούλησε για «ψίχουλα» έκταση «φιλέτο» στη «γη του Ζορμπά» - Ο «όμηρος» ηγούμενος της Μονής Τζαγκαρόλων

11:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά με την αύξηση

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη TikToker, ο σύζυγος και τα παιδιά εκτελέστηκαν από καρτέλ - Ήταν τυλιγμένοι σε πλαστικό σε καρότσα φορτηγού

08:37WHAT THE FACT

Τύχη ή ατυχία; 83χρονη κερδίζει πάνω από 70 εκατομμύρια στο Λόττο αλλά δεν μπορεί να πάρει τα χρήματα – Ο απίστευτος λόγος

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία αλλάζει το σκηνικό - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Νάξος: Η απάντηση της ταβέρνας για το επεισόδιο με Ισραηλινούς - «Έφυγαν και δεν πλήρωσαν!»

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο αρχιτέκτων και επιχειρηματίας Σπύρος Κοκοτός

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

06:57ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόρινθο: Νεκρός ο 22χρονος που μεταφέρθηκε μαχαιρωμένος στο νοσοκομείο

10:19WHAT THE FACT

Πλένετε τα ρούχα σας λάθος! Ειδικός αποκαλύπτει γιατί δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε μαλακτικό

10:42ΕΛΛΑΔΑ

«Τραβάει χειρόφρενο» ο «κίτρινος στόλος» - Διήμερη απεργία στα ταξί

11:34ΚΟΣΜΟΣ

Το Grand Canyon σε κίνδυνο — Απειλητική ανακάλυψη στο βάθος προκαλεί παγκόσμια ανησυχία

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: «Κλειδώνουν» μέτρα για πολύτεκνους και οικογένειες με παιδιά - Έρχονται αλλαγές στο αφορολόγητο

10:19ΥΓΕΙΑ

Γιατί είστε «μαγνήτης» για τα κουνούπια - Επιστήμονες εξηγούν τον λόγο

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Καλοβλέπουν το Onlyfans ακόμη και τα 12χρονα - Νέα αποκαλυπτική μελέτη για το εύκολο χρήμα μέσω της «νεοφιλελεύθερης ερωτικής επιχειρηματικότητας»

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Kέβιν Κόστνερ: Ερωτευμένος ξανά μετά το διαζύγιό του με την Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ -Ποια είναι η 46χρονη που του έκλεψε την καρδιά

11:29LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη της ενημέρωσης τα πρωινά, η Στεφανίδου και το Exathlon

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Ο ύποπτος ρόλος του αρχιμανδρίτη, ο νοσοκομειακός και οι επόμενες συλλήψεις

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα, Ρωσία, Βόρεια Κορέα: Ο «άξονας αντίστασης» στη Δύση και η λαμπερή παρέλαση των 5 δισ.δολαρίων στο Πεκίνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ