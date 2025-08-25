Στην Ιαπωνία βρήκαν τη λύση για την εξάρτηση: Όριο χρήσης δύο ωρών στη χρήση smartphones

Μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην προστασία της υγείας των πολιτών ανακοινώθηκε στην Τογιοάκε, πόλη της κεντρικής Ιαπωνίας, όπου οι αρχές πρότειναν τη μείωση της χρήσης των smartphones σε μόλις δύο ώρες την ημέρα εκτός εργασίας.

Το μέτρο, που δεν θα είναι υποχρεωτικό, αποσκοπεί στον περιορισμό της υπερβολικής έκθεσης στις οθόνες, η οποία συνδέεται με διαταραχές ύπνου και προβλήματα ψυχικής υγείας, σύμφωνα με τον δήμαρχο Μασαφούμι Κόκι.

Η πρόταση αφορά όλους τους κατοίκους, ενώ ειδικές οδηγίες δίνονται για τους μαθητές: όχι χρήση κινητού μετά τις 9 μ.μ. για παιδιά δημοτικού και μετά τις 10 μ.μ. για μεγαλύτερους μαθητές.

Η πρόταση προκάλεσε αντιδράσεις στα social media, με αρκετούς να τη θεωρούν ανεφάρμοστη. Το θέμα θα εξεταστεί στο δημοτικό συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα και αν εγκριθεί θα τεθεί σε εφαρμογή τον Οκτώβριο.