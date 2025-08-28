Νότια Κορέα: Απαγορεύονται τα κινητά τηλέφωνα στις σχολικές αίθουσες σε όλη τη χώρα

Η Νότια Κορέα ενέκρινε νόμο που απαγορεύει τη χρήση κινητών τηλεφώνων και «έξυπνων» συσκευών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων στα σχολεία.

Ήδη τα περισσότερα σχολεία στη χώρα είχαν εφαρμόσει σε κάποιο βαθμό περιορισμούς στη χρήση των κινητών, ωστόσο με το νέο νομοσχέδιο η απαγόρευση γίνεται καθολική, κατατάσσοντας τη Νότια Κορέα δίπλα σε χώρες όπως η Φινλανδία, η Γαλλία, η Ολλανδία και η Κίνα, που έχουν υιοθετήσει αντίστοιχα μέτρα.

Ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ από τον Μάρτιο του 2026 και αποτελεί πρωτοβουλία με στόχο την αντιμετώπιση του εθισμού στα smartphones, καθώς όλο και περισσότερες έρευνες καταδεικνύουν τις αρνητικές επιπτώσεις τους.

Σύμφωνα με γονείς και εκπαιδευτικούς, η συνεχής χρήση κινητών επηρεάζει την ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών και τους στερεί πολύτιμο χρόνο που θα μπορούσαν να αφιερώσουν στη μελέτη. Ωστόσο, υπάρχουν και φωνές που θέτουν ερωτήματα για το πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη η απαγόρευση, ποιες θα είναι οι ευρύτερες συνέπειες και κατά πόσο το μέτρο αγγίζει την πραγματική ρίζα του προβλήματος, δηλαδή την εξάρτηση από την τεχνολογία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νόμος προβλέπει εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, χωρίς όμως να έχουν διευκρινιστεί ακόμη όλες οι λεπτομέρειες.

Χαρακτηριστικά, ένας γονέας σχολίασε: «Ακόμα κι όταν οι μαθητές μιλούν με τους φίλους τους, γυρίζουν αμέσως στο κινητό. Αυτό επηρεάζει φυσικά και τη μάθηση».