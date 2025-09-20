Apple: Ανεβάζει την παραγωγή των iPhone 17 λόγω μεγάλης ζήτησης

Τα iPhone 17, iPhone Air και iPhone 17 Pro και Pro Max κυκλοφορούν σε παγκόσμιο επίπεδο από τις 19 Σεπτεμβρίου και όπως έχει διαρρεύσει σε ιστοτόπους τεχνολογίας, η Apple ανεβάζει την παραγωγή ενός συγκεκριμένου μοντέλου.

Η εταιρεία ανεβάζει την παραγωγή του βασικού μοντέλου iPhone 17 λόγω αυξημένης ζήτησης, σύμφωνα με το Information. Φαίνεται πως ούτε ο τεχνολογικός κολοσσός περίμενε τέτοια ζήτηση και είπε σε δύο προμηθευτές να αυξήσουν την ημερήσια παραγωγή της συσκευής κατά 30%.

Η Apple είδε πολλές προπαραγγελίες το περασμένο Σαββατοκύριακο. Το iPhone 17 κοστίζει 799 δολάρια στην Αμερική, δηλαδή 200 δολάρια λιγότερα από το iPhone Air και 300 δολάρια λιγότερα από το iPhone 17 Pro.