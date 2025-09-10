iPhone 17: Πότε κυκλοφορεί στην Ελλάδα - Πόσο θα κοστίσει - Ποια η τεράστια αλλαγή με την κάρτα sim

Η Apple πάλι πρωτοστάτησε. Στο μεγάλο event που διοργανώθηκε με τον τίτλο «Awe-Dropping» παρουσίασε τη νέα γενιά των iPhone, τη σειρά iPhone 17.

Τα νέα μοντέλα της Apple που θα κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα περίπου στα μέσα Σεπτεμβρίου περιλαμβάνουν: το βασικό iPhone 17, το iPhone 17 Pro, το iPhone 17 Pro Max και τη μεγάλη έκπληξη, το iPhone 17 Air – το λεπτότερο iPhone όλων των εποχών.

Πόσο θα κοστίσει το νέο iPhone 17 στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις για την ευρωζώνη – και κατ’ επέκταση για τη χώρα μας – οι τιμές για το νέο iPhone 17 θα είναι ως εξής:

iPhone 17: από 959 ευρώ

iPhone 17 Air: περίπου 999 ευρώ

iPhone 17 Pro: από 1.319 ευρώ

iPhone 17 Pro Max: από 1.469 ευρώ

Πότε κυκλοφορεί το νέο iPhone στην Ελλάδα

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στο πρώτο κύμα διάθεσης.

Προπαραγγελίες: ξεκινούν την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Διαθεσιμότητα στα καταστήματα: από Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Η Apple αφήνει οριστικά πίσω της την κλασική SIM – όλα τα νέα iPhone υποστηρίζουν αποκλειστικά eSIM στην Ευρώπη, άρα και στην Ελλάδα.

Τι είναι η eSIM;

Η eSIM (embedded SIM) είναι μια ψηφιακή κάρτα SIM που είναι ενσωματωμένη μέσα στη συσκευή και δεν χρειάζεται να βάλεις ή να βγάλεις πλαστική κάρτα.

Ουσιαστικά κάνει ό,τι και η κλασική SIM: σου δίνει πρόσβαση στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας (τηλέφωνα, SMS, internet), αλλά χωρίς το φυσικό chip.

Πώς λειτουργεί

Αντί να βάζεις πλαστική κάρτα, ενεργοποιείς την eSIM με QR code που σου δίνει ο πάροχος. Η συσκευή «κατεβάζει» το προφίλ της σύνδεσής σου (νούμερο, πακέτο δεδομένων, κλπ.). Μπορείς να έχεις πολλαπλά προφίλ eSIM στο ίδιο κινητό και να αλλάζεις εύκολα από τις ρυθμίσεις (π.χ. ελληνικό νούμερο + ξένη eSIM για ταξίδια). Αν αλλάξεις πάροχο, απλά διαγράφεις το παλιό προφίλ και ενεργοποιείς νέο.