Γιατί η Apple «απειλεί» ότι θα σταματήσει να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες της στην Ευρώπη

Τι υποστηρίζει η Apple για το μπλόκο στη «ζωντανή μετάφραση» και το αθέμιτο ανταγωνισμό - «Θέλουν να αποκτήσουν δωρεάν την τεχνολογία μας» 

Επιμέλεια - Μιλτιάδης Τσεκούρας

Γιατί η Apple «απειλεί» ότι θα σταματήσει να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες της στην Ευρώπη
Freepik
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Apple ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταργήσει σειρά νομοθετημάτων σχετικά με την τεχνολογία, προειδοποιώντας πως αν δεν υπάρξουν τροποποιήσεις ενδέχεται να σταματήσει να διαθέτει ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες στις 27 χώρες της ΕΕ.

Στην πιο πρόσφατη από τις αντιπαραθέσεις της με τις Βρυξέλλες, η εταιρεία υποστηρίζει πως ο Νόμος για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) «οδηγεί σε χειρότερη εμπειρία για τους χρήστες των Apple, εκθέτοντάς τους σε κινδύνους ασφαλείας και διαταράσσοντας τη λειτουργία των προϊόντων της».

Παράλληλα, στην επίσημη τοποθέτησή της προς την Επιτροπή με αφορμή την αναθεώρηση της τριετούς νομοθεσίας, η οποία στοχεύει στον περιορισμό της δεσπόζουσας θέσης των μεγαλύτερων ψηφιακών εταιρειών, η Apple τονίζει πως «έχει ήδη καθυστερήσει την κυκλοφορία λειτουργιών όπως η ζωντανή μετάφραση μέσω AirPods και η απεικόνιση της οθόνης iPhone σε laptop λόγω των απαιτήσεων του DMA για διαλειτουργικότητα με μη-Apple προϊόντα και υπηρεσίες».

«Το DMA σημαίνει ότι η λίστα των καθυστερημένων λειτουργιών στην ΕΕ θα μεγαλώσει, ενώ η εμπειρία των χρηστών θα υποχωρεί» τονίζει η Apple, προσθέτοντας πως οι κανονισμοί δεν εφαρμόζονται στη Samsung, τη μεγαλύτερη εταιρεία smartphones της ΕΕ, δημιουργώντας δυσμενές ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Το μπλόκο στη «ζωντανή μετάφραση»

Μεταξύ των απαιτήσεων του DMA είναι η διασφάλιση ότι ακουστικά άλλων εταιρειών λειτουργούν με iPhone, κάτι που η Apple συνδέει με το «μπλόκο» στο λανσάρισμα υπηρεσίας ζωντανής μετάφρασης, καθώς όπως υποστηρίζει «ανταγωνίστριες εταιρείες αποκτούν πρόσβαση σε δεδομένα συνομιλίας, προκαλώντας πρόβλημα ιδιωτικότητας». Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι η νομοθεσία θα πρέπει να καταργηθεί ή, τουλάχιστον, να αντικατασταθεί με κατάλληλες ρυθμίσεις, σημειώνοντας ότι προϊόντα όπως το Apple Watch ίσως να μην μπορούσαν να κυκλοφορήσουν σήμερα με το ισχύον πλαίσιο.

Το θέμα έχει προκαλέσει ευρύτερη αντιπαράθεση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την Apple να έχει προσφύγει δικαστικά για πρόστιμο €500 εκατ. που της επιβλήθηκε με την κατηγορία ότι εμπόδισε τους προγραμματιστές να κατευθύνουν τους χρήστες σε φθηνότερες λύσεις εκτός του App Store.

Τον Αύγουστο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με δασμούς εναντίον χωρών ως απάντηση στους νέους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας. Ο ίδιος δήλωσε: «Θα αντισταθώ σε χώρες που επιτίθενται στις υπέροχες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας. Οι φόροι και οι νομοθεσίες των ψηφιακών υπηρεσιών έχουν σχεδιαστεί για να βλάψουν ή να διακρίνουν τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες. Δίνουν απαράδεκτο προβάδισμα στις μεγάλες κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας. Πρέπει να τελειώσει τώρα».

Apple: Επιδιώκουν να αποκτήσουν δωρεάν την τεχνολογία μας

Η Apple υποστηρίζει πως με το DMA «αντί να υπάρχει ανταγωνισμός μέσω καινοτομίας, εταιρείες που έχουν ήδη πετύχει αξιοποιούν το νόμο για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα — για να συλλέξουν περισσότερα δεδομένα από πολίτες της ΕΕ ή να αποκτήσουν δωρεάν την τεχνολογία της Apple». Επιπλέον, η υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε περισσότερες αγορές εφαρμογών «έχει φέρει εφαρμογές πορνογραφίας στο iPhone — εφαρμογές που δεν επιτρέπονταν λόγω του κινδύνου για τα παιδιά», επισημαίνει η εταιρεία.

Σύμφωνα με τον Guradian η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέμεινε πως η συμμόρφωση με τον DMA είναι υποχρεωτική και οι κανόνες «αποσκοπούν στον δίκαιο ανταγωνισμό».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γαλάτσι: «Διαλύθηκε το χέρι του παιδιού μου στο σχολείο που 14χρονος φωτογράφισε 9χρονο ημίγυμνο» - Τι καταγγέλλει μητέρας πρώην μαθήτριας

10:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΒΑΞ: Ιστορικά υψηλά με τζίρο - ρεκόρ στα 467,5 εκατ. ευρώ, αύξηση κερδών 74% και EBITDA στα 70,1 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο

10:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Αυτά είναι τα τελικά ποσά για τα αναδρομικά - Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

10:11ΚΟΣΜΟΣ

«Η Βόρεια Κορέα διαθέτει έως 2 τόνους εμπλουτισμένου ουρανίου» – Αρκετό για 50 πυρηνικές βόμβες

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Από τα «γκουρμέ» του Λευκού Οίκου στα all inclusive της Κερκύρας: Το success story του Έλληνα μετρ που έβαλε τον «νόστο» για τη χώρα του πάνω από όλα

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αστυνομικός ξυλοκόπησε τον αδερφό του με σιδηρολοστό

10:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιονέλ Μέσι: Σε εξαιρετική κατάσταση, είχε 2 γκολ και μία ασίστ στην «τεσσάρα» της Ίντερ Μαϊάμι

10:02ΚΟΣΜΟΣ

Ντετέκτιβ στη Γαλλία άφησαν τα άπιστα ζευγάρια και παρακολουθούν εργαζόμενους με μαϊμού άδειες - 10 δισ. ευρώ το κόστος των αναρρωτικών ετησίως

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινέλλα: Δεν ανοίγει τα μάτια της - Τα τελευταία νέα για την υγεία της

10:00ΚΟΣΜΟΣ

16χρονος Κινέζος ψήλωσε κατά 1,4 εκ. με «θαυματουργή» θεραπεία και επανήλθε στο ύψος του μετά από 2 εβδομάδες

09:58WHAT THE FACT

Είδατε ένα λευκό μαντήλι στον καθρέφτη ενός παρκαρισμένου αυτοκινήτου; Τι σημαίνει

09:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Πολύ κακός και επιθετικός σκίουρος» τρομοκρατεί κατοίκους γειτονιάς - Έχει στείλει δύο άτομα στο νοσοκομείο

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί σε είσοδο κατοικίας στην Ηλιούπολη

09:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: Ανοίγουν τραπεζικοί λογαριασμοί της 62χρονης - Τα στοιχεία που δείχνουν πότε πέθανε η μητέρα της

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Kia XCeed αναβαθμίστηκε και δίνει το αυτόματο κιβώτιο δωρεάν

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Καταδικάστηκε για απιστία γνωστός δικηγόρος - Πώς «έφαγε» λεφτά από πελάτες του για τροχαίο

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Συνέντευξη στο Newsbomb: Πώς η Ινδία θα γίνει πολύτιμος σύμμαχος της Ελλάδας - Το μεγαλόπνοο σχέδιο της ινδικής ηγεσίας

09:28ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιατί η Apple «απειλεί» ότι θα σταματήσει να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες της στην Ευρώπη

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Τι κρύβεται 9 χιλιόμετρα κάτω από τον Άρη - Η Acidalia Planitia ως πιθανό καταφύγιο

09:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ο κόσμος στην «OPAP Arena» αποθέωσε τον μικρό Μιχαήλ που νίκησε τον καρκίνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:48ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον θάνατο του 20χρονου Τάσου στο Blue Star Chios

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινέλλα: Δεν ανοίγει τα μάτια της - Τα τελευταία νέα για την υγεία της

07:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιατί προσλαμβάνονται 100 Ρομά στην ΕΛ.ΑΣ. - Το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για τους καταυλισμούς

08:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εμμονική συμπεριφορά δείχνει η κακοκαιρία - Μεγάλη προσοχή συνιστά ο Σάκης Αρναούτογλου

09:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: Ανοίγουν τραπεζικοί λογαριασμοί της 62χρονης - Τα στοιχεία που δείχνουν πότε πέθανε η μητέρα της

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί σε είσοδο κατοικίας στην Ηλιούπολη

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Το TikTok αποχαιρετά την πολύτεκνη εργαζόμενη στην Καθαριότητα που πέθανε ξαφνικά – Το γεμάτο περηφάνεια σχόλιο της κόρης της

20:43ΚΑΙΡΟΣ

Χάρτες για την επιδείνωση του καιρού: Πού και πότε αναμένονται μεγάλες ποσότητες βροχής

06:30WHAT THE FACT

Ο εφιάλτης ενός νέου «Carrington Event» πλησιάζει - Γεωμαγνητική καταιγίδα μπορεί να αφανίσει το 90% της ανθρωπότητας

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Ρώσων πιλότων σε Ουκρανούς στο φτερό drone: «Όποιος καταρρίπτει...»

06:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την επικίνδυνη κακοκαιρία το GEM - Ποιες περιοχές μένουν εκτός

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί εγκλωβίστηκε ο 20χρονος Τάσος στο Blue Star Chios - Είχε γενέθλια δύο μέρες πριν

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τυφλά» οικόπεδα: Πώς να αποφύγετε προστριβές με γείτονες και πότε μπορούν να οικοδομηθούν - Πλήρης οδηγός

06:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκδήλωση-σταθμός για την ενότητα της Κεντροαριστεράς: Ποιοι πήγαν, τι πρότειναν, οι αιχμές και οι «βόμβες»

10:02ΚΟΣΜΟΣ

Ντετέκτιβ στη Γαλλία άφησαν τα άπιστα ζευγάρια και παρακολουθούν εργαζόμενους με μαϊμού άδειες - 10 δισ. ευρώ το κόστος των αναρρωτικών ετησίως

08:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: Νέες μαρτυρίες, «φαντάσματα» στις καταθέσεις, συνταγογραφήσεις στο όνομα της νεκρής μητέρας και το χαμένο δάνειο της Αλεξανδρούπολης

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Συνέντευξη στο Newsbomb: Πώς η Ινδία θα γίνει πολύτιμος σύμμαχος της Ελλάδας - Το μεγαλόπνοο σχέδιο της ινδικής ηγεσίας

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Σκοτώθηκε ενώ εργαζόταν σε πάρκο εγκατάστασης φωτοβολταϊκών

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Από τα «γκουρμέ» του Λευκού Οίκου στα all inclusive της Κερκύρας: Το success story του Έλληνα μετρ που έβαλε τον «νόστο» για τη χώρα του πάνω από όλα

07:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδότηση ενοικίου: Σε ποια περίπτωση μπαίνει «κόφτης» - Τι πρέπει να ξέρουν οι δικαιούχοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ