Γιατί η Apple «απειλεί» ότι θα σταματήσει να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες της στην Ευρώπη

Η Apple ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταργήσει σειρά νομοθετημάτων σχετικά με την τεχνολογία, προειδοποιώντας πως αν δεν υπάρξουν τροποποιήσεις ενδέχεται να σταματήσει να διαθέτει ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες στις 27 χώρες της ΕΕ.

Στην πιο πρόσφατη από τις αντιπαραθέσεις της με τις Βρυξέλλες, η εταιρεία υποστηρίζει πως ο Νόμος για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) «οδηγεί σε χειρότερη εμπειρία για τους χρήστες των Apple, εκθέτοντάς τους σε κινδύνους ασφαλείας και διαταράσσοντας τη λειτουργία των προϊόντων της».

Παράλληλα, στην επίσημη τοποθέτησή της προς την Επιτροπή με αφορμή την αναθεώρηση της τριετούς νομοθεσίας, η οποία στοχεύει στον περιορισμό της δεσπόζουσας θέσης των μεγαλύτερων ψηφιακών εταιρειών, η Apple τονίζει πως «έχει ήδη καθυστερήσει την κυκλοφορία λειτουργιών όπως η ζωντανή μετάφραση μέσω AirPods και η απεικόνιση της οθόνης iPhone σε laptop λόγω των απαιτήσεων του DMA για διαλειτουργικότητα με μη-Apple προϊόντα και υπηρεσίες».

«Το DMA σημαίνει ότι η λίστα των καθυστερημένων λειτουργιών στην ΕΕ θα μεγαλώσει, ενώ η εμπειρία των χρηστών θα υποχωρεί» τονίζει η Apple, προσθέτοντας πως οι κανονισμοί δεν εφαρμόζονται στη Samsung, τη μεγαλύτερη εταιρεία smartphones της ΕΕ, δημιουργώντας δυσμενές ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Το μπλόκο στη «ζωντανή μετάφραση»

Μεταξύ των απαιτήσεων του DMA είναι η διασφάλιση ότι ακουστικά άλλων εταιρειών λειτουργούν με iPhone, κάτι που η Apple συνδέει με το «μπλόκο» στο λανσάρισμα υπηρεσίας ζωντανής μετάφρασης, καθώς όπως υποστηρίζει «ανταγωνίστριες εταιρείες αποκτούν πρόσβαση σε δεδομένα συνομιλίας, προκαλώντας πρόβλημα ιδιωτικότητας». Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι η νομοθεσία θα πρέπει να καταργηθεί ή, τουλάχιστον, να αντικατασταθεί με κατάλληλες ρυθμίσεις, σημειώνοντας ότι προϊόντα όπως το Apple Watch ίσως να μην μπορούσαν να κυκλοφορήσουν σήμερα με το ισχύον πλαίσιο.

Το θέμα έχει προκαλέσει ευρύτερη αντιπαράθεση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την Apple να έχει προσφύγει δικαστικά για πρόστιμο €500 εκατ. που της επιβλήθηκε με την κατηγορία ότι εμπόδισε τους προγραμματιστές να κατευθύνουν τους χρήστες σε φθηνότερες λύσεις εκτός του App Store.

Τον Αύγουστο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με δασμούς εναντίον χωρών ως απάντηση στους νέους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας. Ο ίδιος δήλωσε: «Θα αντισταθώ σε χώρες που επιτίθενται στις υπέροχες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας. Οι φόροι και οι νομοθεσίες των ψηφιακών υπηρεσιών έχουν σχεδιαστεί για να βλάψουν ή να διακρίνουν τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες. Δίνουν απαράδεκτο προβάδισμα στις μεγάλες κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας. Πρέπει να τελειώσει τώρα».

Apple: Επιδιώκουν να αποκτήσουν δωρεάν την τεχνολογία μας

Η Apple υποστηρίζει πως με το DMA «αντί να υπάρχει ανταγωνισμός μέσω καινοτομίας, εταιρείες που έχουν ήδη πετύχει αξιοποιούν το νόμο για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα — για να συλλέξουν περισσότερα δεδομένα από πολίτες της ΕΕ ή να αποκτήσουν δωρεάν την τεχνολογία της Apple». Επιπλέον, η υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε περισσότερες αγορές εφαρμογών «έχει φέρει εφαρμογές πορνογραφίας στο iPhone — εφαρμογές που δεν επιτρέπονταν λόγω του κινδύνου για τα παιδιά», επισημαίνει η εταιρεία.

Σύμφωνα με τον Guradian η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέμεινε πως η συμμόρφωση με τον DMA είναι υποχρεωτική και οι κανόνες «αποσκοπούν στον δίκαιο ανταγωνισμό».

