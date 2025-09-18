Τεχνητή νοημοσύνη: Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ θέλει να βάλει τα «έξυπνα» γυαλιά σε Apple και Google

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ παρουσίασε τα πρώτα «έξυπνα γυαλιά» της Meta με ενσωματωμένη οθόνη, υποστηρίζοντας ότι οι συσκευές που «φοριούνται» και μπορούν να αντικαταστήσουν τα κινητά τηλέφωνα είναι κρίσιμες για το στοίχημά του πάνω στη λεγόμενη «υπερνοημοσύνη».

Εμφανιζόμενος στη σκηνή του ετήσιου συνεδρίου Meta Connect, ο διευθύνων σύμβουλος φόρεσε το νέο μοντέλο, με την ονομασία Meta Ray-Ban Display, το οποίο προβάλλει γραπτά μηνύματα, βιντεοκλήσεις ή απαντήσεις από τον ψηφιακό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας απευθείας στον φακό των γυαλιών.

Η κίνηση αυτή φέρνει τη Meta πιο κοντά στο όραμα του Ζούκερμπεργκ να δημιουργήσει γυαλιά ικανά να αντικαταστήσουν τα iPhone της Apple και τα Android κινητά της Google ως καθολική ηλεκτρονική συσκευή καθημερινής χρήσης. «Τα γυαλιά είναι η μοναδική συσκευή που μπορεί να βλέπει ό,τι βλέπεις, να ακούει ό,τι ακούς, να σου μιλάει στη διάρκεια της μέρας και σύντομα να δημιουργεί όποιο περιβάλλον χρήστη χρειάζεσαι, απευθείας στο οπτικό σου πεδίο και σε πραγματικό χρόνο», σχολίασε.

Η επένδυση σε αυτό το νέο hardware έρχεται μετά την, μέχρι στιγμής ατελέσφορη, προσπάθειά του να χτίσει το avatar-κεντρικό «metaverse» το 2021 – ένα εγχείρημα που συνοδεύτηκε από τη μετονομασία της Facebook σε Meta, αλλά σκόνταψε σε τεχνικές δυσκολίες και μικρή ανταπόκριση από τους χρήστες. Πλέον, ο Ζούκερμπεργκ στρέφεται ξεκάθαρα στην τεχνητή νοημοσύνη, φιλοδοξώντας να τοποθετήσει τη Meta ως «ηγέτη στην AI».

Πότε κυκλοφορούν τα νέα γυαλιά και σε ποια τιμή θα πωλούνται

Τα νέα γυαλιά, που κυκλοφορούν στο τέλος του μήνα με τιμή εκκίνησης τα 799 δολάρια, ελέγχονται μέσω ενός βραχιολιού που καταγράφει μικρές κινήσεις του χεριού — ένα σύστημα που ο Ζούκερμπεργκ χαρακτήρισε «την πρώτη mainstream νευρωνική διεπαφή στον κόσμο».

Ωστόσο, η ζωντανή παρουσίαση δεν πήγε ομαλά: ο ίδιος απέτυχε να απαντήσει σε μια κλήση μέσω των γυαλιών από τον επικεφαλής τεχνολογίας Άντριου Μπόσγουορθ. Ο Ζούκερμπεργκ αστειεύτηκε ότι είχε κάνει τη δοκιμή «εκατό φορές» χωρίς πρόβλημα και απέδωσε το φιάσκο στη «κακή σύνδεση WiFi».

Τα γυαλιά ενσωματώνουν επίσης μεγάφωνα και κάμερες, όπως και η προηγούμενη σειρά Ray-Ban smart glasses που η Meta ανέπτυξε σε συνεργασία με τον όμιλο EssilorLuxottica.

Ανακατατάξεις στην AI

Η κυκλοφορία έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την τέταρτη αναδιάρθρωση της AI ομάδας της Meta μέσα σε έξι μήνες. Η μονάδα μετονομάστηκε σε Meta Superintelligence Lab, καθώς η εταιρεία προσπαθεί να καλύψει τη διαφορά από ανταγωνιστές όπως η OpenAI και η Google.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, ο Ζούκερμπεργκ προσέγγισε προσωπικά κορυφαίους ερευνητές του χώρου προσφέροντας μπόνους υπογραφής που φημολογείται ότι φτάνουν τα 100 εκατ. δολάρια, προκειμένου να τους εντάξει σε ένα νέο, ελιτίστικο εργαστήριο AI στο εσωτερικό της Meta, με την ονομασία TBD Lab.

Συνεργασίες και προοπτικές

Παράλληλα, η Meta παρουσίασε και μια ανανεωμένη έκδοση των υφιστάμενων Ray-Ban smart glasses με βελτιωμένη μπαταρία, ηχεία και κάμερες. Όμως και εκεί η ζωντανή επίδειξη είχε προβλήματα, καθώς τα γυαλιά δεν ανταποκρίθηκαν σωστά στις φωνητικές εντολές.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης συνεργασία με την Oakley για την ανάπτυξη γυαλιών AI «υψηλής έντασης αθλητικής χρήσης», τα οποία θα συνδέονται με εφαρμογές γυμναστικής όταν συγχρονίζονται με ρολόι Garmin.

Τα νέα μοντέλα παράγονται από την κινεζική Goertek, η οποία επεκτείνει συνεχώς την παρουσία της στη βιομηχανία smart glasses και στον εφοδιαστικό τομέα της Meta. Η συνεργασία αυτή, πάντως, κρίνεται αντιφατική δεδομένης της σκληρότερης αντι-κινεζικής ρητορικής που υιοθετεί τα τελευταία χρόνια ο Ζούκερμπεργκ, ιδιαίτερα υπό τη δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ.

Διαβάστε επίσης