Τεχνητή νοημοσύνη: Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ θέλει να βάλει τα «έξυπνα» γυαλιά σε Apple και Google

Παρά τα προβλήματα ο Ζούκερμπεργκ παρουσίασε το όραμά του να δημιουργήσει γυαλιά ικανά να αντικαταστήσουν τα iPhone της Apple και τα Android κινητά της Google ως καθολική ηλεκτρονική συσκευή καθημερινής χρήσης

Newsbomb

Τεχνητή νοημοσύνη: Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ θέλει να βάλει τα «έξυπνα» γυαλιά σε Apple και Google

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ κατά την παρουσίαση των «έξυπνων γυαλιών» του

AP
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ παρουσίασε τα πρώτα «έξυπνα γυαλιά» της Meta με ενσωματωμένη οθόνη, υποστηρίζοντας ότι οι συσκευές που «φοριούνται» και μπορούν να αντικαταστήσουν τα κινητά τηλέφωνα είναι κρίσιμες για το στοίχημά του πάνω στη λεγόμενη «υπερνοημοσύνη».

Εμφανιζόμενος στη σκηνή του ετήσιου συνεδρίου Meta Connect, ο διευθύνων σύμβουλος φόρεσε το νέο μοντέλο, με την ονομασία Meta Ray-Ban Display, το οποίο προβάλλει γραπτά μηνύματα, βιντεοκλήσεις ή απαντήσεις από τον ψηφιακό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας απευθείας στον φακό των γυαλιών.

Η κίνηση αυτή φέρνει τη Meta πιο κοντά στο όραμα του Ζούκερμπεργκ να δημιουργήσει γυαλιά ικανά να αντικαταστήσουν τα iPhone της Apple και τα Android κινητά της Google ως καθολική ηλεκτρονική συσκευή καθημερινής χρήσης. «Τα γυαλιά είναι η μοναδική συσκευή που μπορεί να βλέπει ό,τι βλέπεις, να ακούει ό,τι ακούς, να σου μιλάει στη διάρκεια της μέρας και σύντομα να δημιουργεί όποιο περιβάλλον χρήστη χρειάζεσαι, απευθείας στο οπτικό σου πεδίο και σε πραγματικό χρόνο», σχολίασε.

Η επένδυση σε αυτό το νέο hardware έρχεται μετά την, μέχρι στιγμής ατελέσφορη, προσπάθειά του να χτίσει το avatar-κεντρικό «metaverse» το 2021 – ένα εγχείρημα που συνοδεύτηκε από τη μετονομασία της Facebook σε Meta, αλλά σκόνταψε σε τεχνικές δυσκολίες και μικρή ανταπόκριση από τους χρήστες. Πλέον, ο Ζούκερμπεργκ στρέφεται ξεκάθαρα στην τεχνητή νοημοσύνη, φιλοδοξώντας να τοποθετήσει τη Meta ως «ηγέτη στην AI».

Πότε κυκλοφορούν τα νέα γυαλιά και σε ποια τιμή θα πωλούνται

Τα νέα γυαλιά, που κυκλοφορούν στο τέλος του μήνα με τιμή εκκίνησης τα 799 δολάρια, ελέγχονται μέσω ενός βραχιολιού που καταγράφει μικρές κινήσεις του χεριού — ένα σύστημα που ο Ζούκερμπεργκ χαρακτήρισε «την πρώτη mainstream νευρωνική διεπαφή στον κόσμο».

Ωστόσο, η ζωντανή παρουσίαση δεν πήγε ομαλά: ο ίδιος απέτυχε να απαντήσει σε μια κλήση μέσω των γυαλιών από τον επικεφαλής τεχνολογίας Άντριου Μπόσγουορθ. Ο Ζούκερμπεργκ αστειεύτηκε ότι είχε κάνει τη δοκιμή «εκατό φορές» χωρίς πρόβλημα και απέδωσε το φιάσκο στη «κακή σύνδεση WiFi».

Τα γυαλιά ενσωματώνουν επίσης μεγάφωνα και κάμερες, όπως και η προηγούμενη σειρά Ray-Ban smart glasses που η Meta ανέπτυξε σε συνεργασία με τον όμιλο EssilorLuxottica.

Ανακατατάξεις στην AI

Η κυκλοφορία έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την τέταρτη αναδιάρθρωση της AI ομάδας της Meta μέσα σε έξι μήνες. Η μονάδα μετονομάστηκε σε Meta Superintelligence Lab, καθώς η εταιρεία προσπαθεί να καλύψει τη διαφορά από ανταγωνιστές όπως η OpenAI και η Google.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, ο Ζούκερμπεργκ προσέγγισε προσωπικά κορυφαίους ερευνητές του χώρου προσφέροντας μπόνους υπογραφής που φημολογείται ότι φτάνουν τα 100 εκατ. δολάρια, προκειμένου να τους εντάξει σε ένα νέο, ελιτίστικο εργαστήριο AI στο εσωτερικό της Meta, με την ονομασία TBD Lab.

Συνεργασίες και προοπτικές

Παράλληλα, η Meta παρουσίασε και μια ανανεωμένη έκδοση των υφιστάμενων Ray-Ban smart glasses με βελτιωμένη μπαταρία, ηχεία και κάμερες. Όμως και εκεί η ζωντανή επίδειξη είχε προβλήματα, καθώς τα γυαλιά δεν ανταποκρίθηκαν σωστά στις φωνητικές εντολές.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης συνεργασία με την Oakley για την ανάπτυξη γυαλιών AI «υψηλής έντασης αθλητικής χρήσης», τα οποία θα συνδέονται με εφαρμογές γυμναστικής όταν συγχρονίζονται με ρολόι Garmin.

Τα νέα μοντέλα παράγονται από την κινεζική Goertek, η οποία επεκτείνει συνεχώς την παρουσία της στη βιομηχανία smart glasses και στον εφοδιαστικό τομέα της Meta. Η συνεργασία αυτή, πάντως, κρίνεται αντιφατική δεδομένης της σκληρότερης αντι-κινεζικής ρητορικής που υιοθετεί τα τελευταία χρόνια ο Ζούκερμπεργκ, ιδιαίτερα υπό τη δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Οι 11 του Αταμάν και ο Μοχάβι Κινγκ για το ιστορικό φιλικό με Παρτιζάν

11:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Μετεγγραφές πρωτοετών φοιτητών: Πότε θα πραγματοποιηθούν - Οι αλλαγές στην διαδικασία

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό bullying στην Πάτρα: Τέσσερις ανήλικες εξανάγκασαν 13χρονη να τους φιλήσει τα πόδια αλλιώς θα την μαχαίρωναν

11:03ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Σούπερ προσφορά* και ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr για το Champions League

11:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Αυλαία στην πρεμιέρα με ντέρμπι σε «Σεντ Τζέιμς Παρκ» και «Etihad» - Το πρόγραμμα

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Αναβλήθηκε η δίκη του 32χρονου για τις επιθέσεις σε γυναίκες στο Αιγάλεω

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσίδα πούλησε την ψυχή της για 100.000 ρούβλια και τα ξόδεψε σε κούκλες Labubu

10:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μηνύει γνωστό ράπερ 25χρονη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και διαρροή προσωπικών τους στιγμών: «Μου έριξε αγκωνιά στο πρόσωπο»

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πώς οι Κινέζοι θα αλλάξουν την παγκόσμια αυτοκίνηση

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Νεκρός 29χρονος τουρίστας έπειτα από πτώση σε πεζοδρόμιο

10:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωστής Χατζηδάκης για μεταναστευτικό: Οι ροές προς την Ελλάδα έχουν μειωθεί από όλες τις εισόδους

10:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι νικητές της πρωινής ζώνης και τα μονοψήφια του μεσημεριού

10:23LIFESTYLE

H ρωσική «Eurovision» επιστρέφει: Mε την ελληνικής καταγωγής Vassy οι ΗΠΑ στον διαγωνισμό Intervision

10:18ΚΟΣΜΟΣ

Χονγκ Κονγκ: Ερευνητές χτίζουν τεχνητές φωλιές για να σώσουν παπαγάλους που απειλούνται με εξαφάνιση

10:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Με φιλικό Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν και Champions League

10:06ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τεχνητή νοημοσύνη: Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ θέλει να βάλει τα «έξυπνα» γυαλιά σε Apple και Google

09:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Τράκαρε σε τοίχο» ο Ολυμπιακός - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Οι τελευταίες στιγμές του Γιώργου Παυλάκη: «Σε έχασα ρε φίλε μέσα σε 15’, δεν σε πρόλαβα», γράφει ο Κωνσταντίνος Φλαμής

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Ραντεβού Τραμπ - Στάρμερ στο Τσέκερς: Οι συμφωνίες δισ. δολαρίων και το «αγκάθι» Έπσταϊν

09:49ΚΟΣΜΟΣ

«Χρυσό άγαλμα» έκανε τον Τραμπ το bitcoin για την υποστήριξή του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξυπνήσαμε με φθινόπωρο, πόσο θα διαρκέσει η ψύχρα - Ζημιές στο Βόλο

09:33ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Τα αυτοκίνητα πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Η αλήθεια για το κίτρινο φόρεμα της Μελάνια Τραμπ με τους έξω ώμους στο δείπνο του Ουίνδσορ - Γιατί προκάλεσε αντιδράσεις

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστοί σταθμοί του μετρό λόγω εκδηλώσεων για τη δολοφονία Φύσσα

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Οι τελευταίες στιγμές του Γιώργου Παυλάκη: «Σε έχασα ρε φίλε μέσα σε 15’, δεν σε πρόλαβα», γράφει ο Κωνσταντίνος Φλαμής

10:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μηνύει γνωστό ράπερ 25χρονη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και διαρροή προσωπικών τους στιγμών: «Μου έριξε αγκωνιά στο πρόσωπο»

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ερωτήματα για τον 40χρονο που βρέθηκε νεκρός σε κάδο ανακύκλωσης - Τι ερευνούν οι Αρχές

08:01ΕΛΛΑΔΑ

Δώδεκα χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στις 18 Σεπτεμβρίου 2013: Μιλούν στο Newsbomb φίλοι και οι δικηγόροι της οικογένειάς του

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Νεκρός 29χρονος τουρίστας έπειτα από πτώση σε πεζοδρόμιο

10:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι νικητές της πρωινής ζώνης και τα μονοψήφια του μεσημεριού

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό bullying στην Πάτρα: Τέσσερις ανήλικες εξανάγκασαν 13χρονη να τους φιλήσει τα πόδια αλλιώς θα την μαχαίρωναν

13:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη Καινούργιου – Λιάγκα, η αήττητη Τσιμτσιλή, τα μαντάτα για τον ΣΚΑΪ

08:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένστολοι: Τι αυξήσεις θα λάβουν από 1η Οκτωβρίου - Σε ποια περίπτωση θα τις πληρωθούν αναδρομικά

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Και δεύτερος απεργός πείνας στην πλατεία Συντάγματος

06:32ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι είναι το «AI slop» που κατακλύζει το διαδίκτυο και οι σοβαρές επιπτώσεις στον εγκέφαλό μας

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοπορία: Όπλα με την ταχύτητα του φωτός - Το νέο αναχαιτιστικό με λέιζερ που παρουσίασε το Ισραήλ

04:54WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 18 Σεπτεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ