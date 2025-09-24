Apple: Τα νέα iPhone 17 είναι μέσα στις γρατζουνιές - Γιατί διαμαρτύρονται οι νέοι αγοραστές

Όταν η Apple παρουσίασε τα νέα της τηλέφωνα, οι πιστοί ακόλουθοι των iPhone περίμεναν πώς και πώς πότε θα κυκλοφορήσουν για να τα αποκτήσουν. Έκαναν προπαραγγελίες, μπήκαν στις ουρές και περίμεναν για ώρες, όμως σίγουρα δεν περίμεναν πως μέσα σε μία εβδομάδα τα νέα iPhone 17 Pro και ProMax, που κοστίζουν 1.349 και 1.499 ευρώ αντίστοιχα, θα είχαν γρατζουνιές.

Η Apple έχει να αντιμετωπίσει, λοιπόν, μια νέα διαμάχη, που έχει ξεσπάσει στα social media με το #scratchgate. Οι αναφορές δείχνουν το unibody αλουμινίου του iPhone 17 Pro και του 17 Pro Max να έχει γρατζουνιές.

Υπάρχουν αρκετοί χρήστες στο X (πρώην Twitter) που δείχνουν ότι τα κινητά τους είναι μέσα στις γρατζουνιές.

«Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό στις εκδόσεις Pro, όπου η Apple εγκατέλειψε το τιτάνιο υπέρ του αλουμινίου. Η φθορά εμφανίζεται άμεσα στη συσκευή και τα Apple Stores αρνούνται να αντικαταστήσουν τέτοια προϊόντα», αναφέρουν μερικοί από τους αγοραστές.

Οι λάτρεις του iPhone μάλιστα ανεβάζουν και φωτογραφίες από τις νέες συσκευές τους για να δείξουν το τεράστιο πρόβλημα.

«Ουάου, μόλις πήγα σε ένα Apple Store για να δω τα θέματα με τις γρατζουνιές στο iPhone 17 Pro που διαβάαζω online και είναι αληθινό. Κάθε μπλε Pro είχε αυτές τις μικρές γρατζουνιές στο κεραμικό γυαλί πίσω, όπως και αρκετά από τα πορτοκαλί. Στο ασημί βέβαια, ήταν λιγότερο εμφανές. Εγώ είμαι γενικά απρόσεκτος, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να πάρω τώρα το μπλε Pro – αυτές οι γρατζουνιές θα με τρέλαιναν».

Κάποιοι άλλοι λένε ότι δεν θα αγοράσουν ξανά iPhone, αφού οι γρατζουνιές είναι αληθινές.