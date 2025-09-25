Είναι ο διαστρικός αστεροειδής 3I/ATLAS τεχνολογικής προέλευσης με εχθρικές προθέσεις;

Επιστήμονες αναλύουν την πιθανότητα καθώς ο αστεροειδής παρουσιάζει χαρακτηριστικά που δεν έχουν παρατηρηθεί ποτέ πριν

Αυτή η εικόνα που παρέχεται από τη NASA/Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία δείχνει μια εικόνα που κατέγραψε το Hubble του διαστρικού κομήτη 3I/ATLAS στις 21 Ιουλίου 2025, όταν ο κομήτης βρισκόταν σε απόσταση 277 εκατομμυρίων μιλίων από τη Γη

NASA/European Space Agency
Ένα αντικείμενο που δεν ανήκει στο Ηλιακό μας Σύστημα εντοπίστηκε τον περασμένο Ιούλιο και βαφτίστηκε 3I/ATLAS, προκαλώντας το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, κυρίως λόγων των ασυνήθιστών χαρακτηριστικών του. Είναι το τρίτο διαστρικό σώμα που καταγράφεται στην ιστορία της αστρονομίας, μετά το Oumuamua και το 2I/Borisov.

Ο αστροφυσικός Avi Loeb του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, μαζί με τους Adam Hibberd και Adam Crowl, δημοσίευσαν μια μελέτη που υποδηλώνει ότι το 3I/ATLAS θα μπορούσε να έχει τεχνολογική προέλευση, με βάση την ανάδρομη τροχιά του, αλλά και ανωμαλίες στον τρόπο που αντανακλά το φως.

Αυτός ο αστεροειδής θα περάσει κοντά στην Αφροδίτη, τον Άρη και τον Δία και το πλησιέστερο σημείο του στον Ήλιο θα βρίσκεται σε μια περιοχή απέναντι από τη Γη, γεγονός που περιορίζει τη λεπτομερή παρατήρησή του.

«Μπορεί να μην είναι ένας κοινός κομήτης», είπε ο Loeb, σημειώνοντας ότι το αντικείμενο συνδυάζει χαρακτηριστικά που δεν έχουν δει ποτέ σε προηγούμενους κομήτες ή αστεροειδείς. Ωστόσο, αυτές οι υποθέσεις προκαλούν συζήτηση, καθώς ο Loeb υπήρξε μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα για τις ερμηνείες του για τα διαστρικά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης του 'Oumuamua το 2019.

Οι ερευνητές προτείνουν ότι το 3I/ATLAS θα μπορούσε να είναι ένα τεχνολογικό αντικείμενο, ακόμη και με πιθανές εχθρικές προθέσεις, με βάση επιστημονικές θεωρίες όπως το «Σκοτεινό Δάσος» και το «Παράδοξο του Φέρμι».

Ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα είναι ότι ο τρόπος ανάκλασης του φωτός δεν συμπίπτει με αυτόν κανενός άλλου κομήτη, ούτε στο Ηλιακό Σύστημα ούτε στο διαστρικό διάστημα.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το 3I/ATLAS συνδυάζει χαρακτηριστικά που δεν έχουν παρατηρηθεί ποτέ πριν σε κομήτες ή αστεροειδείς, καθιστώντας το ένα μοναδικό αντικείμενο μέχρι σήμερα. Ο Loeb σημείωσε ότι «αυτή η ανωμαλία πόλωσης υπογραμμίζει ότι το 3I/ATLAS είναι διαφορετικό από τα προηγούμενα διαστρικά αντικείμενα».

Από την πλευρά τους, οι περισσότεροι αστρονόμοι διατηρούν μια προσέγγιση που βασίζεται σε παρατηρήσιμα δεδομένα. Ειδικοί από τη NASA και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος θεωρούν ότι ο 3I/ATLAS είναι ένας τυπικός κομήτης, που αποτελείται κυρίως από παγωμένο νερό και διοξείδιο του άνθρακα.

