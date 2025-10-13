Ποια συσκευή δεν πρέπει να απενεργοποιείτε μέσω πολύπριζου

Η ταυτόχρονη απενεργοποίηση πολλών ηλεκτρικών συσκευών χρησιμοποιώντας ένα πολύπριζο φαίνεται να είναι ένας καλός τρόπος εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο υπάρχει μία περίπτωση, ή καλύτερα μία συσκευή που καλύτερα να αποφύγετε να το κάνετε: Η τηλεόρασή σας.

Εάν απενεργοποιήσετε μια σύγχρονη τηλεόραση με τηλεχειριστήριο και δεν αποσυνδέσετε το ρεύμα, η συσκευή θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η συσκευή φροντίζει για εργασίες συντήρησης ή ενημερώσεις λογισμικού, για παράδειγμα. Αυτές οι διαδικασίες παρασκηνίου δεν είναι απλώς προαιρετικές βελτιώσεις, αλλά απαραίτητες για τη διατήρηση της καλής λειτουργίας της συσκευής για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Εάν αποσυνδέσετε την τηλεόρασή σας αμέσως μετά τη χρήση, όλα αυτά ακυρώνονται, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε λειτουργική βλάβη.

Σημαντικές διαδικασίες σε κατάσταση αναμονής

Η Giga επισημαίνει έναν άλλο λόγο για τον οποίο δεν πρέπει να αποσυνδέετε την τηλεόρασή σας όταν δεν τη χρησιμοποιείτε: Ειδικά οι τηλεοράσεις OLED χρειάζονται λειτουργία αναμονής με υποβοήθηση για ουσιαστική συντήρηση με συγκεκριμένη λειτουργία καθαρισμού. Το λεγόμενο "Pixel Refresh" ανανεώνει τα φθαρμένα pixel μαζί με το "Panel Refresh" σε κατάσταση αναμονής. Αυτό αποτρέπει την εγγραφή εικόνων στην οθόνη και επομένως είναι μια σημαντική λειτουργία που διατηρεί τη συσκευή λειτουργική για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Εάν αποσυνδέσετε απότομα την τηλεόρασή σας από το ρεύμα κατά τη διάρκεια αυτών των διαδικασιών (για παράδειγμα, με το διακόπτη στο πολύπριζο), η ξαφνική διακοπή μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο λογισμικό και την απεικόνιση.

Εάν θέλετε η τηλεόρασή σας να παραμένει συνδεδεμένη στο πολύπριζο, οι ειδικοί προτείνουν ένα σύγχρονο πολύπριζο στο οποίο οι μεμονωμένες συνδέσεις μπορούν προαιρετικά να αποσυνδεθούν από το δίκτυο ενώ άλλες συνεχίζουν να τροφοδοτούνται με ρεύμα.

Όσο για το κόστος; Σύμφωνα με μία μελέτη που διεξήχθη από το Stiftung Warentest το 2024, οι σύγχρονες τηλεοράσεις καταναλώνουν κατά μέσο όρο μόνο τρία ευρώ ετησίως σε κατάσταση αναμονής.